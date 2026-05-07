Solar Eclipse: త్వరలో ఆకాశంలో అద్భుతం.. నిప్పుల ఉంగరంలా సూర్యగ్రహణం.. మీ రాశిపై ప్రభావం ఇలా!
Ring of Fire Solar Eclipse 2026: 2026 ఆగస్టు 12న అరుదైన వలయాకార సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. కర్కాటక రాశిలో సంభవించే ఈ గ్రహణం వల్ల ప్రజల ఆలోచనలు, నిర్ణయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది? ఏ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఈ ప్రత్యేక విశ్లేషణలో తెలుసుకోండి.
ఖగోళ ప్రేమికులకు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర అనుసరణీయులకు 2026 ఆగస్టు 12వ తేదీ ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ఆ రోజు నింగిలో "రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్" (Ring of Fire) అని పిలిచే అద్భుతమైన వలయాకార సూర్యగ్రహణం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ఈ స్థితిలో చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పేయలేడు, ఫలితంగా సూర్యుడు ఒక వెలుగుతున్న నిప్పుల ఉంగరంలా కనిపిస్తాడు. శాస్త్రీయంగా ఇది ఒక దృశ్య కావ్యం అయితే, జ్యోతిష్యపరంగా ఇది మానవ సంబంధాల మీద, ముఖ్యంగా మనసు మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపే శక్తివంతమైన గ్రహ మార్పు.
కర్కాటక రాశిలో గ్రహణం:
ఈ గ్రహణం కర్కాటక రాశి, ఆశ్లేష నక్షత్రంలో సంభవించనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. మనసు, భావోద్వేగాలు, కుటుంబం మరియు అంతర్గత శాంతికి ఈ రాశి ప్రతీక. గ్రహణం ఈ రాశిలో రావడం వల్ల ప్రజల మానసిక స్థితిలో వేగంగా మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో పాత జ్ఞాపకాలు పలకరించడం, గతంలో జరిగిన చేదు అనుభవాల గురించి అతిగా ఆలోచించడం సహజం. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనే తపన ఉన్నప్పటికీ, భావోద్వేగాల ఒత్తిడిలో తప్పుడు అడుగులు వేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
గ్రహణం సమయాలు: సుదీర్ఘమైన ఖగోళ ప్రక్రియ
ఈ సూర్యగ్రహణం సుమారు 6 నిమిషాల 23 సెకన్ల పాటు అత్యున్నత స్థితిలో ఉంటుంది. అంటే ఇది చాలా సుదీర్ఘమైన గ్రహణంగా చరిత్రలో నిలిచిపోనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం:
ప్రారంభం: ఆగస్టు 12, రాత్రి 09:04 గంటలకు.
ముగింపు: ఆగస్టు 13, తెల్లవారుజామున 04:25 గంటలకు.
భారత్లో కనిపిస్తుందా? సూతక నియమాలు ఉన్నాయా?
ఖగోళ గణాంకాల ప్రకారం ఈ గ్రహణం యూరప్, కెనడా, గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్, రష్యా మరియు ఉత్తర స్పెయిన్ వంటి ప్రాంతాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే, భారతదేశంలో ఈ గ్రహణం కనిపించదు. శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం గ్రహణం కంటికి కనిపించని ప్రాంతాల్లో 'సూతక కాలం' పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మన దేశంలో పూజా కార్యక్రమాలకు గానీ, నిత్య కృత్యాలకు గానీ ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదు. కానీ, ఖగోళంలో గ్రహాల స్థితిలో మార్పులు జరుగుతాయి కాబట్టి, రాశులపై వాటి ప్రభావం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రాశిచక్రాలపై ప్రభావం: ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది?
ఈ గ్రహణం వల్ల 12 రాశుల వారిపై విభిన్న ప్రభావాలు ఉంటాయి. వాటిని మూడు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు:
కర్కాటక, వృశ్చిక, మీన రాశులు: ఇవి జల రాశులు కావడం వల్ల వీరు మానసిక విషయాల్లో సంయమనం పాటించాలి. తొందరపడి ఎవరితోనూ గొడవలకు దిగకూడదు. ముఖ్యంగా కుటుంబ విషయాల్లో ఓపిక అవసరం.
మేష, సింహ రాశులు: ఈ రాశుల వారికి గ్రహణం ఒక కొత్త మలుపుగా మారవచ్చు. కెరీర్ పరంగా లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
తులా, మకర రాశులు: ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో సమతుల్యత పాటించాలి. బంధువులతో సంబంధాలు దెబ్బతినకుండా మాట తీరును అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది.
గ్రహణ సమయంలో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
గ్రహణ ప్రభావం ప్రతికూలంగా ఉండకూడదంటే కొన్ని చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు మేలు చేస్తాయి. అనవసరమైన ఆందోళనకు గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. ధ్యానం లేదా దైవ ప్రార్థన చేయడం వల్ల మనసు అదుపులో ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను, ముఖ్యంగా రిలేషన్ షిప్ మరియు ఆర్థిక పెట్టుబడులకు సంబంధించిన వాటిని వారం రోజుల పాటు వాయిదా వేయడం ఉత్తమం. గ్రహణం కనిపించే దేశాల్లో ఉండేవారు సూర్యుడిని నేరుగా చూడకూడదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.