పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు, ఐశ్వర్యం పెరగాలంటే.. గణాధిప చతుర్థి నాడు రాశుల వారీగా ఇలా చేయండి!
వినాయక అనుగ్రహం కలగాలంటే గణాధిప చతుర్థిని సద్వినియోగం చేసుకోండి. వినాయకుడిని పూజిస్తే అడ్డంకులు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఈ మీ రాశి ప్రకారం గణపతికి ఈ పరిహారాలు చేయండి.. ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయి.
ఈ ఏడాది శుక్రవారం నాడు గణాధిప సంకష్టి చతుర్థి వ్రతం, పూజ నిర్వహిస్తారు. ఈ పర్వదినం వినాయకుడికి అంకితం. గణపతి అనుగ్రహం ఉన్నవారి జీవితంలో ఆనందం, సుఖశాంతులు నిలుస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. గణాధిప సంకష్టి చతుర్థి వేళ రాశి ప్రకారం కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే ఇంట్లో సిరి సంపదలు, అభివృద్ధి నిలుస్తాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజు చేసే పూజలు, పరిహారాలతో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు, కష్టాలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంటుందని పండితులు చెబుతారు.
సంకష్టి చతుర్థి వేళ వినాయక ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, గరిక సమర్పణ, మోదక నైవేద్యాలు నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం చంద్రోదయం తర్వాత పూజ, అర్ఘ్యం ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే పూజా విధానాలు, పరిహార పద్ధతులు ప్రాంతీయ ఆచారాలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలను బట్టి కొద్దిగా మారుతుంటాయి.
ఈ పర్వదినాన ఏ రాశులు వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి?
మేష రాశి: గణాధిప సంకష్టి చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. అనంతరం స్వామివారికి ఎర్ర చందనం తిలకం దిద్దాలి.
వృషభ రాశి: ఈ పవిత్ర రోజున వృషభ రాశి వారు "ఓం గం గణపతయే నమః" అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి.
మిథున రాశి: మిథున రాశి జాతకులు వినాయకుడికి శనగపిండి లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
కర్కాటక రాశి: గణపతి కృప పొందడానికి కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు స్వామివారికి గరిక సమర్పించాలి.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు వినాయకుడికి లడ్డూలు నైవేద్యంగా పెట్టి, పంచామృతంతో అభిషేకం చేయాలి.
కన్య రాశి: వినాయకుడి ఆశీస్సులు అందుకోవడానికి కన్య రాశి వారు స్వామివారికి పసుపు చందనం సమర్పించాలి.
తులా రాశి: తులా రాశి జాతకులు పచ్చి పాలు, గంగాజలంతో గణపతికి అభిషేకం చేసి, శాస్త్రోక్తంగా పూజ నిర్వహించాలి.
వృశ్చిక రాశి: పెరుగు, తేనెలతో వినాయకుడికి అభిషేకం చేసి, "ఓం గణేశాయ నమః" మంత్రాన్ని జపించాలి.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారు స్వామివారికి పసుపు రంగు పూలు, వస్త్రాలు సమర్పించాలి.
మకర రాశి: గణపతి ఆశీర్వాదం పొందడానికి మకర రాశి వారు గణేశ చాలీసా పారాయణం చేయాలి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి జాతకులు వినాయకుడికి మోదకాలు నివేదించి, గరిక సమర్పించాలి.
మీన రాశి: గణపతి కృప కోసం మీన రాశి వారు స్వామివారికి పాయసం నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
గణాధిప సంకష్ట చతుర్థి రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుడిని కొలుస్తూ, రాశికి తగిన పరిహారాలు ఆచరిస్తే ఇంట్లో సుఖశాంతులు నిలుస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. నియమనిష్ఠలతో చేసే పూజలు జీవితంలో సానుకూల మార్పులు తెస్తాయని నమ్ముతారు.