సీతా నవమి 2026: వివాహం అవ్వట్లేదా? దంపతుల మధ్య గొడవలా? ఈ 5 పనులు చేస్తే మీ ఇల్లు నందనవనమే!
సీతా నవమి 2026: భారతీయ సంస్కృతిలో సీతమ్మ వారు త్యాగానికి, సహనానికి నిలువుటద్దం. నేటి కాలంలో చిన్నా చితకా కారణాలతో విడిపోతున్న జంటలకు సీతా-రాముల జీవితం ఒక మార్గదర్శి. 2026 ఏప్రిల్ 25న రాబోతున్న సీతా నవమి నాడు మీ దాంపత్య జీవితాన్ని స్వర్గధామంగా మార్చుకోవడానికి ఇక్కడ కొన్ని విశేష పరిహారాలు ఉన్నాయి.
సీతా నవమి 2026: హిందూ ధర్మంలో సీతాదేవిని సహనం, అంకితభావం మరియు అచంచలమైన పతివ్రత ధర్మానికి చిహ్నంగా కొలుస్తారు. వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షం తొమ్మిదవ తిథిని మనం 'సీతా నవమి' లేదా 'జానకి నవమి'గా జరుపుకుంటాం. పురాణాల ప్రకారం.. మిథిలా నగర రాజైన జనక మహారాజు యజ్ఞం కోసం భూమిని దున్నుతుండగా, నాగలి చాలులో ఒక పెట్టెలో కన్యా రూపంలో సీతమ్మ వారు లభించారు. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన్ని 2026లో ఏప్రిల్ 25వ తేదీన భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించుకోనున్నారు.
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలకే బంధాలు బీటలు వారుతున్నాయి. అహంకారం, అవగాహన లోపంతో దంపతుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సీతా నవమి రోజున కొన్ని ఆధ్యాత్మిక పరిహారాలు పాటించడం వల్ల మీ గృహంలో మళ్లీ శాంతి, ప్రేమ వెల్లివిరుస్తాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గృహంలో శాంతి, ప్రేమ, సంతోషం ఉండాలంటే ఈ పరిహారాలను పాటించండి
1. అలంకరణ వస్తువుల దానం
పెళ్ళైన ప్రతి స్త్రీకి అలంకరణ వస్తువులంటే ఎంతో మక్కువ. సీతా నవమి రోజున తల్లికి పూజ చేసేటప్పుడు 16 రకాల అలంకరణ వస్తువులను (కుంకుమ, గాజులు, మెట్టెలు, కాటుక, గోరింటాకు వంటివి) సమర్పించండి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ వస్తువులను మంగళప్రదంగా భావించి మరో సుమంగళికి దానం ఇవ్వాలి.
"ఇలా చేయడం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా, భర్త ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లుతారని పెద్దల నమ్మకం," అని ప్రముఖ పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
2. మంత్ర జపం - సీతా చాలీసా పఠనం
మాటలో దోషం ఉన్నా లేదా ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం తగ్గినా బంధంలో చిచ్చు మొదలవుతుంది. సీతా నవమి నాడు 'ఓం పతివ్రతాయై నమః' అనే మంత్రాన్ని వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు జపించండి. ఈ మంత్రం దంపతులలో ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవాన్ని, అంకితభావాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే, సాయంత్రం వేళ ఇంట్లో సీతా చాలీసా పఠిస్తే ప్రతికూల శక్తి నశించి, ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
3. రక్షా సూత్రంతో బంధం గట్టిగా..
మీ బంధంపై ఎవరి కన్నైనా పడిందని అనిపిస్తే లేదా మనస్పర్థలు ఎక్కువగా ఉంటే ఈ చిన్న తంత్రం పాటించండి. సీతా నవమి రోజున భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు సీతమ్మ వారిని తలచుకుంటూ ఎర్రని దారాన్ని (కంకణం) కట్టుకోవాలి. అనంతరం తల్లికి ఎర్రని పూలతో అలంకారం చేయాలి. ఇది కేవలం ఒక దారం మాత్రమే కాదు, మీ ఇద్దరి భావోద్వేగాలను కలిపి ఉంచే రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
4. త్వరగా పెళ్లి కావాలంటే పసుపు కొమ్ముల పరిహారం
వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించక ఇబ్బంది పడేవారు లేదా పెళ్లి తర్వాత అదృష్టం కలిసి రావడం లేదనే వారు ఈ పరిహారాన్ని పాటించవచ్చు. పసుపు రంగు వస్త్రంలో ఏడు పసుపు కొమ్ములను మూటగట్టి సీతమ్మ పాదాల వద్ద ఉంచాలి. తల్లికి పసుపు అంటే అమితమైన ఇష్టం. ఈ పరిహారం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోయి త్వరలోనే శుభవార్తలు వింటారు.
5. కన్యా పూజతో సకల విఘ్నాల నివారణ
సీతమ్మ వారు కన్యా రూపంలోనే జనక మహారాజుకు లభించారు. కాబట్టి, ఈ రోజు చిన్న పిల్లలను (కన్యలను) ఇంటికి పిలిచి వారికి భోజనం పెట్టడం సాక్షాత్తూ అమ్మవారికి సేవ చేసినట్లే. వారికి పండ్లు లేదా దక్షిణ ఇచ్చి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం వల్ల ఇంట్లోని కష్టాలు, దారిద్ర్యం తొలగిపోతాయి.
సీతా నవమి మనకు నేర్పే గొప్ప పాఠం 'ధైర్యం'. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధర్మాన్ని వీడకూడదని ఆ తల్లి జీవితం చెబుతుంది. ఈ పరిహారాలను పూర్తి విశ్వాసంతో పాటించి మీ సంసారాన్ని సంతోషమయం చేసుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.