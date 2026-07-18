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    ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    ఖగోళ శాస్త్రంలో అత్యంత అద్భుతమైన సంఘటనల్లో సూర్యగ్రహణం ఒకటి. రానున్న ఆగస్టు 12న ఏర్పడనున్న ఈ సూర్యగ్రహణం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖగోళ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఈ గ్రహణం భారత్‌లో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలం పాటించాలా? అనే సందేహాలు చాలామందిలో ఉన్నాయి.

    Published on: Jul 18, 2026, 11:00:53 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఖగోళ శాస్త్రంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఘట్టం సూర్యగ్రహణం. వచ్చే నెల 12న ఏర్పడబోయే ఈ ఖగోళ అద్భుతం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖగోళ ప్రేమికులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, భారతీయులకు ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుందా? సూతక కాలం వర్తిస్తుందా? అనే అంశాలపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    ఖగోళ వింత: అసలు సూర్యగ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుంది?

    భూమికి, సూర్యుడికి మధ్యగా చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడి కాంతిని అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల భూమిపై కొంత భాగం చీకటి పడుతుంది. దీన్నే మనం సూర్యగ్రహణం అంటాం. ప్రతి అమావాస్యకు గ్రహణం ఎందుకు ఏర్పడదు అంటే, భూమి చుట్టూ తిరిగే చంద్రుడి కక్ష్య, సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే భూమి కక్ష్యతో పోలిస్తే కొంత వంపు తిరిగి ఉంటుంది. ఈ మూడు ఖగోళ వస్తువులు ఒకే సరళరేఖపైకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గ్రహణం సంభవిస్తుంది. శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఒక సాధారణ ఖగోళ ప్రక్రియగా చూస్తే, మన సంప్రదాయంలో దీనికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.

    గ్రహణంలో రకాలు

    సూర్యుడు పూర్తిగా, పాక్షికంగా లేదా వలయాకారంలో కప్పబడటాన్ని బట్టి గ్రహణాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు:

    పూర్ణ సూర్యగ్రహణం: చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కనపడకుండా చేస్తాడు.

    పాక్షిక సూర్యగ్రహణం: సూర్యుడిలో కొంత భాగం మాత్రమే మూసివేయబడింది.

    వలయాకార సూర్యగ్రహణం: చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా మూసినప్పుడు, సూర్యుడి అంచులు అగ్ని ఉంగరంలా కనిపిస్తాయి.

    భారత్‌లో గ్రహణ ప్రభావం ఉందా?

    వచ్చే ఆగస్టు 12, బుధవారం నాడు సంభవించబోయే ఈ గ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదు. ఆ సమయంలో మన దేశంలో రాత్రి సమయం కావడంతో, ఈ ఖగోళ దృశ్యాన్ని ఇక్కడి నుంచి వీక్షించే అవకాశం లేదు. ప్రధానంగా గ్రీన్‌ల్యాండ్, ఐస్‌లాండ్, స్పెయిన్, పోర్చుగల్ వంటి ఐరోపా దేశాల్లో మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది.

    అందువల్ల, భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం, ఒక ప్రాంతంలో గ్రహణం కనిపించనప్పుడు అక్కడ 'సూతక కాలం' పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి, మన దేశంలో దేవాలయాలను మూసివేయడం వంటి ఆచారాలు గానీ, రోజువారీ పూజా కార్యక్రమాలపై ఎటువంటి ఆంక్షలు గానీ ఉండవు.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

    గ్రహణం అనేది ఒక శక్తివంతమైన ఖగోళ సంఘటన అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. వ్యక్తుల జాతక చక్రం ఆధారంగా దీని ప్రభావం ఒక్కో రాశిపై ఒక్కోలా ఉంటుంది. గ్రహణ సమయాల్లో మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం, మంత్ర జపం చేయడం ఉత్తమమని వారు సూచిస్తారు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి తీసుకోవడం, సానుకూల దృక్పథంతో ఉండటం వల్ల గ్రహణ దుష్ప్రభావాల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

    గ్రహణాన్ని వీక్షించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    మీరు ఒకవేళ విదేశాల్లో ఉండి ఈ అద్భుతాన్ని చూడాలనుకుంటే, కంటి భద్రత విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    సాధారణ సన్‌గ్లాసెస్ ధరించి సూర్యుడిని అస్సలు చూడకండి.

    కేవలం ఖగోళ పరిశీలన కోసం తయారు చేసిన 'సర్టిఫైడ్ సోలార్ ఫిల్టర్లు' లేదా ప్రత్యేకమైన గ్రహణ కళ్లద్దాలను మాత్రమే వాడండి.

    నేరుగా కళ్లతో సూర్యుడిని చూడటం వల్ల చూపు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 12న సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో కనిపిస్తుందా? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
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