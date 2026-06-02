ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు: ఆ రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్లో అద్భుతాలు!
ఈ ఏడాది జూన్ 22న సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దేశంలోకి రుతుపవనాల రాకను సూచించే ఈ పవిత్రమైన నక్షత్ర మార్పు వల్ల సింహం, కన్య, ధనస్సు రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలగనున్నాయో, బీహార్లో జరుపుకునే ప్రత్యేక సంప్రదాయాల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
భారతీయ జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుని నక్షత్ర సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని బీహార్ వంటి ప్రాంతాలలో ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆరుద్ర నక్షత్రం ఆరవ నక్షత్రం.
సంఖ్యాశాస్త్రం, జ్యోతిష్యం ప్రకారం దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. జూన్ 2వ తేదీతో దేశంలో తీవ్రమైన ఎండలను ఇచ్చే రోహిణి కార్తె ముగిసింది. దీని తర్వాత జూన్ 15న సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత జూన్ 22న సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఈ మార్పు ప్రకృతిలోనూ, మానవ జీవితాల్లోనూ ఎలాంటి మార్పులు తెస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆరుద్ర అంటే ఏమిటి? దీని ప్రాధాన్యత ఏంటి?
ఆరుద్ర అనే పదానికి తేమ అని అర్థం. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు. సూర్యుడు ఈ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడాన్ని వర్షాల రాకకు, రుతుపవనాల ప్రారంభానికి సూచికగా భావిస్తారు. సూర్యుడి వేడి వల్ల ఎండిపోయిన భూమిని చల్లబరుస్తూ వర్షాలు కురవడం ఈ నక్షత్ర కాలంలోనే ప్రారంభమవుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు మానవాళికి కొన్ని ఇబ్బందులతో పాటు అపారమైన సుఖసంతోషాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు మానసికంగా చాలా బలంగా ఉంటారు. తమ భావోద్వేగాలను ఇతరుల ముందు చాలా స్పష్టంగా వ్యక్తపరచగలరు.
సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం.. ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం
సూర్యుని ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల పలు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారికి తిరుగులేని లాభాలు కలగనున్నాయి:
1.సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిపతి సాక్షాత్తు సూర్య భగవానుడు. కాబట్టి సూర్యుని ఈ గోచారం వీరికి అద్భుతమైన యోగాలను తెచ్చిపెడుతుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీరు గతంలో నిలిచిపోయిన పాత ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపార ఒప్పందాలు ఇప్పుడు మీకు భారీ లాభాలను తెచ్చే డీల్స్గా మారుతాయి.
2.కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం ఉద్యోగ, కెరీర్ పరంగా 'బంగారానికి తావిబ్బినట్లు' ఉంటుంది. మీరు ఆశించిన ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మీరు పెట్టే చిన్నపాటి శ్రమ కూడా మీ భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాదిగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
3.ధనస్సు రాశి:
ఈ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రభుత్వ పనులు లేదా కోర్టు వ్యవహారాలు ప్రభుత్వ మద్దతుతో మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. మీ నిర్ణయాలు వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
బీహార్లో ఆరుద్ర నక్షత్ర వేడుకలు.. ప్రత్యేక వంటకాలు
భారతదేశంలో వ్యవసాయ ఆధారిత సంస్కృతికి ఆరుద్ర నక్షత్రం పెద్ద పీట వేస్తుంది. ముఖ్యంగా బీహార్ రాష్ట్రంలో ఈ రోజును ఒక పెద్ద పండుగలా జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన రోజున ఇళ్లలో ఖీర్ వంటివి వండి దేవతలకు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం: వర్షాల దేవుడైన ఇంద్రుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం పూర్వ కాలంలో ప్రజలు ఈ ప్రత్యేకమైన నైవేద్యం సమర్పించేవారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, ఈ రోజు నుంచే సీజన్ లో లభించే 'మామిడి పండ్లను' తినడం ప్రారంభించే సాంప్రదాయం కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉంది. ఈ రోజున దేవీదేవతలను పూజించడం వల్ల ఆ ఏడాది పంటలు బాగా పండుతాయని, కరువు కాటకాలు రావని ప్రజల నమ్మకం.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం మతపరమైన విశ్వాసాలు మరియు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా సేకరించినది మాత్రమే. దీనిని నమ్మే ముందు సంబంధిత శాస్త్ర నిపుణుల సలహాలు తీసుకోగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More