జూన్ 15 నుండి 4 రాశులకు అనేక ప్రయోజనాలు.. సూర్య, బుధుల కలయిక!
జూన్ 15న మిథున రాశిలో సూర్య, బుధుల కలయికతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావంతో మిథునం, సింహం సహా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించి, ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.
జూన్ నెలలో గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్యుడు జూన్ 15వ తేదీన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. అక్కడ అప్పటికే గ్రహాల యువరాజు బుధుడు కొలువై ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయికతో మిథున రాశిలో అత్యంత శుభప్రదమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడబోతోంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, ధైర్యానికి కారకుడిగా భావిస్తే.. బుధుడిని బుద్ధి, చాతుర్యం, వ్యాపారానికి అధిపతిగా చూస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే చోట చేరినప్పుడు జాతకులకు అపారమైన మేధస్సు, సమాజంలో ఉన్నత గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి. ఈ రాజయోగం వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1.మిథున రాశి
సూర్య, బుధుల కలయిక మీ స్వరాశిలోనే జరుగుతుండటంతో మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మీ నాయకత్వ లక్షణాలు బయటకు వస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఆశించిన సాయం అందుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే కాలం కావడంతో ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
2.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం విశేష లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు ఈ సమయంలో తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. కెరీర్లో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల సాయంతో మీ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరిస్తారు.
3.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కూటమి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. చాలా రోజులుగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారులకు లాభాల పంట పండుతుంది. కొత్తగా ఏదైనా వ్యాపారం లేదా పని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
4.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ రాజయోగం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి. కెరీర్లో సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మీ ఆర్థిక స్థితిలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
బుధాదిత్య రాజయోగం అంటే ఏమిటి?
సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో కలిసి ఉన్నప్పుడు బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా బుధుడు ఎప్పుడూ సూర్యుడికి దగ్గరగానే సంచరిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే చాలా మంది జాతకాల్లో ఈ యోగం కనిపిస్తుంది.
"ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు మానవుల మేధోశక్తి, ఆలోచనా విధానం అద్భుతంగా పెరుగుతాయి. ఒకవేళ బుధుడు సూర్యుడికి మరీ దగ్గరగా వచ్చి అస్తంగత్వం చెందితే మాత్రం, ఆ వ్యక్తి సరైన సమయంలో బుద్ధిని ఉపయోగించడంలో కొద్దిగా ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More