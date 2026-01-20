Edit Profile
    స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కలలు వస్తే చాలా అదృష్టవంతులు.. సంపద కూడా పెరుగుతుంది!

    స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కలలు వస్తే మాత్రం అదృష్టవంతులని చెప్పచ్చు. ఇవి చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి కలలు వచ్చే వారు చాలా అదృష్టవంతులు. వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, సంపద పెరుగుతుంది. మనకు వచ్చే కలలు కొన్ని శుభంగా, కొన్ని అశుభంగా భావిస్తారు.

    Published on: Jan 20, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మనం నిద్రపోయినప్పుడు కలలు రావడం సహజం. అయితే. కలలు కొన్ని గుర్తుండొచ్చు, కొన్ని ఏ మాత్రం గుర్తుండవు. కొన్ని కలలు కేవలం అదృష్టవంతులకు మాత్రమే వస్తాయి. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం మనకు వచ్చే కలల ఆధారంగా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా కొన్ని కలలు చెబుతూ ఉంటాయి. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కలలు వస్తే మాత్రం అదృష్టవంతులని చెప్పచ్చు. ఇవి చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి.

    ఇలాంటి కలలు వచ్చే వారు చాలా అదృష్టవంతులు.. సంపద కూడా పెరుగుతుంది (pinterest)
    ఇలాంటి కలలు వచ్చే వారు చాలా అదృష్టవంతులు.. సంపద కూడా పెరుగుతుంది (pinterest)

    ఇలాంటి కలలు వచ్చే వారు చాలా అదృష్టవంతులు. వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, సంపద పెరుగుతుంది. మనకు వచ్చే కలలు కొన్ని శుభంగా, కొన్ని అశుభంగా భావిస్తారు. అయితే, ఇలాంటి కలలు వస్తే మాత్రం దేవుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం మనపై ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఎలాంటి కలలు వస్తే అదృష్టమో తెలుసుకుందాం. కేవలం అదృష్టవంతులకే ఇలాంటి కలలు వస్తాయి. వీటి వల్ల సంపద కూడా పెరుగుతుంది.

    ఇలాంటి కలలు వస్తే చాలా అదృష్టవంతులు.. సంపద కూడా పెరుగుతుంది

    దేవాలయం:

    కలలో దేవాలయం కనపడితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. దేవాలయ మెట్లు ఎక్కుతున్నట్లు కల వచ్చినా, లేదంటే దేవుని విగ్రహం వంటివి కలలో కనపడినా శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయని అర్థం. దీని వలన ప్రతికూలత తొలగిపోతుంది. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కల వచ్చినట్లయితే చాలా మంచి జరుగుతుంది.

    తామర పువ్వు, కామధేనువు లేదా తెల్లని పాలు:

    కలలో తామర పువ్వు, కామధేనువు లేదా తెల్లటి పాలు కనపడితే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీపై ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారని అర్థం.

    తెల్లటి ఆవు:

    కలలో తెల్లటి ఆవు కనపడితే అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది.

    ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్లు:

    స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్లు కల వస్తే శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతున్నాయని అర్థం. ఇలాంటి కల వస్తే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఇలాంటి కల వచ్చినట్లయితే నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కెరీర్‌లో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది.

    బంగారం, వెండి, విలువైన ఆభరణాలు:

    కలలో బంగారం, వెండి లేదా విలువైన ఆభరణాలు కనపడినట్లయితే అదృష్టవంతులని చెప్పచ్చు. ఇలాంటి కలలు వస్తున్నట్లయితే ధనవంతులు అవుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    శివలింగం, వెలుగుతున్న దీపం, ఓంకారం:

    కలలో ఓంకారం, వెలుగుతున్న దీపం లేదా శివలింగం కనపడితే కూడా మంచి జరుగుతుందని అర్థం. ఇవి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను పెంపొందిస్తాయి. జీవితంలో చీకటి తొలగిపోయి ఆనందం ఉంటుంది.

