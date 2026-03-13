మార్చి 15 నుంచి ఈ 5 రాశులకు శుభ దినాలు ప్రారంభమవుతాయి.. అదృష్టం సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తుంది!
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు మార్చి 15, 2026 న కుంభరాశిని విడిచిపెట్టి మీనరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. దీనిని మీనా సంక్రాంతి అని కూడా అంటారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, శని దేవుడు అప్పటికే మీనంలో ఉంటాడు, కాబట్టి సూర్యుడు, శని కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఏ రాశిచక్రాలు మంచి రోజులను ప్రారంభిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
అందువల్ల, ఈ సంయోగం కొన్ని రాశిచక్రాలకు సానుకూల ఫలితాలను కూడా ఇస్తుంది. ఈ సంచారం యొక్క ప్రభావం అన్ని రాశిచక్రాశిలపై ఉంటుంది, కానీ కొన్ని రాశిచక్రాల కోసం ఈ సమయం ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. సూర్య సంచారం నుండి ఏ రాశిచక్రాలు మంచి రోజులను ప్రారంభిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
సూర్య సంచారంతో ఈ రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు
1.మేష రాశి
మేష రాశి ప్రజలకు కెరీర్ పరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సంచారంతో ఈ రాశి ఉద్యోగులు కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇంతకుముందు నిలిచిపోయిన పనులు క్రమంగా పూర్తవడం ప్రారంభమవుతాయి. విదేశాలకు సంబంధించిన విషయాలలో కూడా సానుకూల ఫలితాలను కనుగొనవచ్చు. ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యల్లో ఉపశమనం కలిగించే సంకేతాలు ఉన్నాయి.
2.మిథున రాశి
ఈ సమయం మిథున రాశి స్థానికులకు కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలను తెస్తుంది. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల కలిగే ఫలాలను మీరు పొందుతారు. కొత్త ఉద్యోగం లేదా పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా ఒప్పందంలో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిని సంప్రదించవచ్చు.
3.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఈ కాలంలో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కెరీర్లో పురోగమించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు విస్తరించడానికి అవకాశాలను పొందుతారు. కొంత మంది కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని కూడా నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు కూడా మంచి ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
4.వృశ్చిక రాశి
ఈ సంచారం వృశ్చిక రాశి ప్రజలకు ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ముఖ్యంగా తెలివిగా పెట్టుబడి పెడితే బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆస్తిని కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచన కూడా చేయవచ్చు. మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడే సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి.
5.మీన రాశి
మీరు మీ కుటుంబం నుండి మద్దతు పొందుతారు. సూర్యుని ఈ సంచారం మీన రాశి ప్రజలకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారం రెండింటిలోనూ కొత్త అవకాశాలను కనుగొనవచ్చు. సమాజంలో గుర్తింపు బలపడుతుంది మరియు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల కూడా చూడవచ్చు. తండ్రీ కొడుకుల మధ్య పాత సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో తొలగిపోయే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.