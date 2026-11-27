పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నేటి రాశి ఫలాలు: ప్రేమికులకు శుభవార్త.. ఈ రాశుల ప్రేమ బంధం మరింత బలపడుతుంది!
శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి పూజకు హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈరోజు కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత కనిపిస్తే, మరికొందరు ఖర్చులు విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి పూజకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. చాలామంది శుక్రవారం ఉదయం శివుడిని కొలిచి రోజును ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో మార్పులు వస్తుంటాయి. వాటి ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల వారిపై భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. కొందరికి పనులు సులభంగా పూర్తయితే, మరికొందరిపై కొత్త బాధ్యతలు పడతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మంచి వార్తలు వినే అవకాశం కొందరికి దక్కితే, ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ ఒడిదుడుకులకు గురయ్యే వీలు మరికొందరికి ఉంటుంది. కుటుంబం, బంధాలు, ఆరోగ్య విషయాల్లోనూ ప్రతి రాశికి రోజు వేర్వేరుగా సాగుతుంది.
శుక్రవారాల్లో ఇళ్లల్లో లక్ష్మీ పూజలు, కుంకుమ పూజలు, అమ్మవారి ఆలయ దర్శనాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు రోజువారీ అంచనాలు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉందంటే?
మేష రాశి:
ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఆలోచించి అడుగులు వేయండి. పనిలో కొత్త దారి కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో లోతు పెరిగి, భాగస్వామితో భావోద్వేగ అనుబంధం బలపడుతుంది. ఇంట్లో దైవపరమైన లేదా సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉన్నా, చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉండి విశ్రాంతి తీసుకోండి.
వృషభ రాశి:
భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా, వివేకంతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కెరీర్లో ముందుకు సాగే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. ప్రేమ బంధంలో మెరుగుదల కనిపించి, పాత మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపే వీలుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నా, కళ్లు, తలనొప్పి విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి.
మిథున రాశి:
బాధ్యతలు పెరిగినా, వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. ఆఫీసులో కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆదాయం వచ్చినా, ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. బంధాల్లో నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో సమన్వయం బాగుంటుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతత నిలుస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉన్నా, రోజువారీ దినచర్యను క్రమబద్ధంగా ఉంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి, ముఖ్యంగా పని నిమిత్తం బయటకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. కెరీర్లో కొత్త అవకాశం దక్కుతుంది. ఆర్థిక స్థితి బాగుంటుంది. పెట్టుబడులు ఆలోచించి చేయండి. ప్రేమ జీవితంలో వివేకంగా వ్యవహరించండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్య పరంగా నడుం లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, విశ్రాంతి కూడా తీసుకోండి.
సింహ రాశి:
శ్రమకు తగిన ఫలం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రయత్నాలకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో భావోద్వేగ బంధం బలపడుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపటం మేలు చేస్తుంది. ఇంట్లో కీలక అంశంపై చర్చ జరగవచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉన్నా, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
కన్య రాశి:
సమతుల్యత పాటిస్తూ ముందుకు సాగాల్సిన రోజు ఇది. పనిలో కొత్త ప్రణాళిక మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థితి బాగుంటుంది. పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచించినా, సలహా తీసుకున్నాకే అడుగు వేయండి. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది, పెళ్లి కానివారికి మంచి సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపితే మనసుకు తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నా, అధిక అలసట రాకుండా చూసుకోండి.
తులా రాశి:
పని భారం ఎక్కువగా ఉండి, తిరుగుబాటుగా శ్రమించాల్సి రావచ్చు. పనులు సమయానికి పూర్తి చేయడం అవసరం. డబ్బు పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నా, అనవసర ఖర్చులు తగ్గించండి. బంధంలో స్పష్టంగా మాట్లాడటం ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామి తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంలో చర్మం లేదా అలర్జీకి సంబంధించిన చిన్న ఇబ్బంది రావచ్చు, పరిశుభ్రత పాటించండి.
వృశ్చిక రాశి:
మీ ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆఫీసులో మీ అభిప్రాయానికి విలువ దక్కుతుంది. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత గురించి చర్చ ముందుకు కదులుతుంది. ఆర్థికంగా రోజు బాగుంటుంది. ప్రేమ బంధంలో మధురమైన క్షణాలు ఉంటాయి, భాగస్వామి సహకారం దక్కుతుంది. ఇంట్లో శుభవార్త వినే వీలుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉన్నా, రోజూ తేలికపాటి వ్యాయామం మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
భావోద్వేగాలకు లోనై పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత గురించి మాటలు రావచ్చు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. ప్రేమ జీవితంలో ఓపిక వహించండి, చిన్న విషయాలకు వాదనకు దిగవద్దు. ఇంట్లో ముఖ్యమైన విషయంపై మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి, ఛాతీ, కడుపు లేదా శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్య తలెత్తవచ్చు.
మకర రాశి:
ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నతంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత లేదా అవకాశం లభిస్తుంది. మీ మాటలకు ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది, అదనపు ఆదాయం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది, భాగస్వామితో బయటకు వెళ్లే ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. ఇంట్లో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నా, రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు మేల్కొనవద్దు.
కుంభ రాశి:
కొంచెం జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాల్సిన రోజు ఇది. పనిలో ఒత్తిడి ఉన్నా, నెమ్మదిగా అన్నీ చక్కదిద్దుకుంటారు. డబ్బు విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. పెట్టుబడులు ఆలోచించి చేయండి. ప్రేమ బంధంలో అహం పక్కన పెట్టండి, లేదంటే గొడవ పెద్దదవుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్య పరంగా కడుపు లేదా గొంతుకు సంబంధించిన చిన్న సమస్య రావచ్చు, ఆహార నియమాలు పాటించండి.
మీన రాశి:
ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత దక్కుతుంది, దాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తారు. పై అధికారులు మీ కష్టాన్ని గుర్తిస్తారు. ఆర్థిక స్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది, నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న విషయాలను పెద్దవి చేయవద్దు. భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడితే అపోహలు తొలగిపోతాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతత నిలుస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నా, అలసట, తలనొప్పి రాకుండా విశ్రాంతి తీసుకోండి.
శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని భక్తితో కొలిస్తే ఇంట్లో శ్రేయస్సు, ప్రశాంతత నిలుస్తాయని విశ్వసిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, నిర్ణయాలను సమన్వయం చేసుకుంటే రోజు సాఫీగా సాగుతుంది.