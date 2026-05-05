Today Horoscope: ధన ప్రవాహం నుంచి పదోన్నతి వరకు.. నేడు ఈ రాశుల జాతకం మారిపోనుంది!
Today Horoscope: మే 5వ తేదీ మంగళవారం హనుమంతుడి ఆరాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన రోజు. ఈ రోజున గ్రహగతుల ఆధారంగా మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉంది? ఎవరికి ధన లాభం కలుగుతుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మంగళవారం అంగారకుడికి మరియు హనుమంతుడికి ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున బజరంగబలిని పూజించడం వల్ల భయం, రోగం మరియు శత్రు బాధల నుండి విముక్తి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. మే 5వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివస్తుండగా, మరికొందరు తమ ప్రవర్తనలో మార్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు:
మేష రాశి:
ఆఫీసులో మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది, కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభిస్తుంది. అయితే, మీ భాగస్వామి మనసు నొప్పించకుండా జాగ్రత్త పడండి.
వృషభ రాశి:
ప్రేమ సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా ఎటువంటి పెద్ద సమస్యలు తలెత్తవు. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోండి. ఆర్థిక స్థితి సానుకూలంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి: కెరీర్లో ఎదగడానికి కొత్త మార్గాలను అన్వేషించండి. ప్రేమ బంధాన్ని మరింత సరదాగా మార్చుకోండి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కఠినంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి:
ప్రేమ విషయంలో కాస్త ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. ఆఫీసులో పై అధికారుల అంచనాలను అందుకుంటారు. డబ్బును పొదుపుగా వాడండి. మీ ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
సింహ రాశి:
ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని చికాకులు ఉండవచ్చు. ఆఫీసులో వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. సంపద మరియు ఆస్తి పరంగా ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి:
ఈ రోజు మీకు అత్యంత విజయవంతమైన రోజు. రొమాంటిక్ సంబంధాలు బలపడతాయి. పెట్టుబడులకు ఇది మంచి సమయం. పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలేవీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు.
తులా రాశి:
నేడు తులా రాశి వారి ప్రేమలో ఊహించని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు జరుగుతాయి. కెరీర్ పట్ల పూర్తి అంకితభావంతో ఉంటారు. ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ప్రేమలో ఉన్న ఒడిదుడుకులు తొలగిపోతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం వల్ల కెరీర్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. సంబంధాల్లో సానుకూలతను కొనసాగించండి.
ధనుస్సు రాశి:
వివిధ మార్గాల ద్వారా మీకు ధనం అందుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉంటే ప్రేమలో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
సంపద మీ తలుపు తడుతుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. పాత విషయాలను తవ్వి తీయకుండా ప్రేమలో ప్రశాంతంగా ఉండండి. మీ క్రమశిక్షణ అధికారుల మనసు గెలుచుకుంటుంది.
కుంభ రాశి:
ఆర్థిక ప్రవాహం బాగుండటం వల్ల కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. భాగస్వామిపై ప్రేమను కురిపిస్తారు. ఆఫీసు వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతంగా ఉండండి. చిన్నపాటి అనారోగ్యం సూచనలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి:
ఆఫీసులో వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. టీమ్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, అహంకారానికి తావు ఇవ్వకండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
మంగళవారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం లేదా హనుమంతుడికి సింధూరం సమర్పించడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభం కలుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More