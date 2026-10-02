Today Horoscope: లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం.. వారు శివుడికి జలాభిషేకం చేస్తే శుభ ఫలితాలు!
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి రాశుల వారికి రోజువారీ ఫలితాలు మారుతాయని ఈ కథనం వివరిస్తోంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో 12 రాశులకు భిన్నమైన ఫలితాలను పేర్కొంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం రోజును జగన్మాత లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనదిగా భావిస్తారు. తెల్లవారుజామునే లేచి అమ్మవారిని పూజించడం ద్వారా ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ మారుతున్న గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మానవ జీవితంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం మరియు ఆరోగ్య పరంగా ఈరోజు మీ రాశికి ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి: భూమి, వాహన కొనుగోలు యోగాలు
మేష రాశి వారికి ఇంటా బయటా చిన్నపాటి వాదనలు, కుటుంబంలో స్వల్ప ఘర్షణలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అయితే, మీరు గత కొంతకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న భూమి, ఇల్లు లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేసే అద్భుతమైన యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ ఆరోగ్యం చాలావరకు బాగుంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు, సంతాన పరమైన విషయాల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో వచ్చే చిన్నపాటి ఇబ్బందికర వాతావరణాన్ని ఓపికతో అధిగమించండి. ఈ రోజు పసుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
వృషభ రాశి: అలుపెరగని శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం
వృషభ రాశి వారికి మీ పరాక్రమం, కృషితో అనుకున్న పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీరు పెట్టే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో సహకారం అందుతుంది. శారీరక ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన సంబంధిత విషయాలు అనుకూలంగా సాగిపోతాయి. పసుపు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మరింత శుభఫలాలను పొందవచ్చు.
మిథున రాశి: పెద్దల ఆశీస్సులు, జ్ఞాన వృద్ధి
మిథున రాశి వారికి కుటుంబంలోని పెద్దల ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. మీ మేధస్సు, విజ్ఞానం మరింత మెరుగవుతాయి. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. ప్రేమ, సంతాన విషయాల్లో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోయి మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి. ఈ రోజు నిష్టతో శివుడికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి: మనోవేదన దూరం కావాలంటే ప్రశాంతత ముఖ్యం
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన, అలజడి ఉండే అవకాశం ఉంది. అనుకోని ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నాయి. చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి ఆందోళన చెందడం మానుకోండి. అయితే ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపార పరమైన అంశాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాధారణంగా సాగిపోతాయి. అమ్మవారిని మనసారా ధ్యానించడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
సింహ రాశి: ఆదాయ వనరుల పెంపు - ధనలాభం
సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరచుకోవడంతో పాటు పాత పనుల ద్వారా కూడా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆరోగ్యం అత్యంత ఉత్తమంగా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన భాగ్యం నుంచి పూర్తి ఆనందాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు దక్కుతాయి. మీ దగ్గర ఎల్లప్పుడూ ఆకుపచ్చని వస్తువును ఉంచుకోవడం మంచిది.
కన్యా రాశి: కోర్టు కేసుల్లో విజయం - వ్యాపార విస్తరణ
కన్యా రాశి వారికి వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పనులు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సులువుగా పూర్తవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో నలుగుతున్న కోర్టు వివాదాలలో మీకు అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపార రంగాలు మూడూ కూడా అత్యంత సానుకూలంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఈ రోజు ఎరుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం తోడుంటుంది.
తులా రాశి: అప్రమత్తత అవసరం - వివాదాలకు దూరం
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు చుట్టూ పరిస్థితులు అంత అనుకూలంగా లేవు. కాబట్టి ప్రతి విషయంలోనూ అడుగు ముందుకు వేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎలాంటి రిస్క్లు, సాహసాలు చేయకపోవడమే మంచిది. లేదంటే అనవసరమైన తగాదాలు, వివాదాల్లో చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలు యథావిధిగా సాధారణంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు రావాలంటే కచ్చితంగా అప్రమత్తత అవసరం. పసుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: అదృష్ట మద్దతు - అక్షరాలా కలిసివచ్చే కాలం
వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. ఉద్యోగంలో గానీ, వ్యాపారంలో గానీ మీరు ఊహించని రేంజ్లో ముందుకు దూసుకుపోతారు. గతంలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం మరింత మెరుగ్గా మారుతుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన పక్షం నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు కలుగుతాయి. మొత్తానికి ఈ రోజు మీకు అশুভాలను తొలగించే అద్భుతమైన రోజుగా నిలుస్తుంది. పసుపు రంగు వస్తువును మీ వద్ద ఉంచుకోండి.
ధనుస్సు రాశి: అకస్మాత్తుగా ధనలాభం - కుటుంబంలో సంతోషం
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తను వింటారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ మరియు సంతానానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మీ పూర్తి అనుకూలతలో ఉంటాయి. వ్యాపారంలో తిరుగులేని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
మకర రాశి: సానుకూల శక్తి - మంచి భవిష్యత్తుకు బాటలు
మకర రాశి వారి మనసులో రోజంతా పాజిటివ్ ఎనర్జీ నిండి ఉంటుంది. మీ జీవితానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు, వనరులు సమయానికి అందుతాయి. అయితే ప్రేమ మరియు కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయంలో కాస్త దూరం పాటించాల్సి రావచ్చు. వ్యాపార రంగం చాలా చక్కగా, లాభసాటిగా సాగిపోతుంది. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల గ్రహాల అనుకూలత లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: ఆర్థిక పురోగతి - ఇంటా బయటా శుభవార్తలు
కుంభ రాశి వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. శారీరక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని ధనలాభంతో పాటు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు లభిస్తాయి. మీ దగ్గర ఎరుపు రంగు వస్తువును ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
మీన రాశి: సృజనాత్మకతలో రాణింపు - భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ
మీన రాశి విద్యార్థులకు మరియు సృజనాత్మక రంగాల్లో (రచయితలు, కవులు, కళాకారులు) రాణించే వారికి ఈ రోజు అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. అయితే, ఏ విషయంలోనూ అతిగా భావోద్వేగాలకు లోనై తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ప్రేమ మరియు సంతాన విషయాల్లో కొంత బలహీనమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. వ్యాపారం మాత్రం లాభసాటిగా నడుస్తుంది. పసుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More