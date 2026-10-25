నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశులకు ధనలాభం.. మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
నేటి రాశి ఫలాలు: గ్రహాల గమనం ఆధారంగా నేటి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి ఆర్థిక, ఉద్యోగ, ఆరోగ్య స్థితిగతుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా మానవ జీవితాలపై ప్రత్యేక ప్రభావం ఉంటుందని నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని, సమాజంలో పేరుప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. నేటి జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు దక్కుతాయి, ఎక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండాలనే పూర్తి వివరాలు క్రింద పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసంలో కొంత తక్కువగా అనిపించవచ్చు. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. తల్లిదండ్రుల సహకారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరమైన హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కొంటారు.
వృషభ రాశి: సానుకూల ఫలితాలు వెలువరిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించండి. పదోన్నతికి అవకాశాలున్నాయి, అయితే స్థానచలనం కూడా సంభవించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆశించిన విజయాలు సాధిస్తారు.
మిథున రాశి: ఉద్యోగ రంగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. శుభవార్తలు విని మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. కాస్త సంయమనం పాటించడం మంచిది. ఆస్తుల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది. మిత్రుల సహకారం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: కీలకమైన పనులను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండండి. విద్యా రంగంలో ఉన్నవారికి అనుకూల సమయం. మేధోపరమైన కార్యకలాపాల ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి.
సింహ రాశి: మనసులో తెలియని ఆందోళన మిమ్మల్ని వేధిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలతో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగంలో ఒడిదొడుకులు ఎదురుకావచ్చు.
కన్య రాశి: మాటతీరులో మాధుర్యం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే మనసులో చిన్నపాటి అలజడి ఉండవచ్చు. తండ్రి అలాగే జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. తల్లి అండదండలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి, అయితే అందుకు కాస్త శ్రమపడాల్సి వస్తుంది.
తులా రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆత్మసంయమనం పాటించండి. కోపతాపాలకు దూరంగా ఉంటూ మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకోండి. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పురోగతికి బలమైన యోగాలున్నాయి.
వృశ్చిక రాశి: కళలు, సంగీతంపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సృజనాత్మక పనులతో బిజీగా గడుపుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారంలో మార్పులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోండి.
ధనుస్సు రాశి: మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు ఒడిదుడుకులకు గురిచేస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల సహకారంతో పనులు పూర్తవుతాయి. కార్యాలయంలో శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది.
మకర రాశి: ధన లాభానికి మంచి అవకాశాలున్నాయి. కొన్ని విషయాలు మనసును కలవరపెట్టినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. కుటుంబంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. పెద్దల ద్వారా ధనప్రాప్తి కలగవచ్చు. విపరీతమైన ఖర్చులు మనశ్శాంతిని కొద్దిగా తగ్గిస్తాయి.
కుంభ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం కొద్దిగా తగ్గే సూచనలున్నాయి. సంయమనం పాటించండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనేలా చూడండి. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు భుజాన పడతాయి. సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడానికి పూర్తి ఏకాగ్రత అవసరం.
మీన రాశి: మనసు అశాంతిగా ఉన్నప్పటికీ, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి. మాటల్లో మృదువుగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ మార్గాలు సుగమమవుతాయి. పైఅధికారుల అండదండలు లభిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో చేపట్టే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More