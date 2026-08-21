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నేడు వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ ద్వాదశ రాశుల ఫలాలు.. మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!

హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ రోజున శ్రీమహాలక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపుతాయి.  

Published on: Aug 21, 2026, 04:00:56 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రతి వారం ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శుక్రవారం రోజును సంపదలకు అధిదేవత అయిన శ్రీమహాలక్ష్మీదేవి పూజకు ఎంతో పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. తెల్లవారుజామునే భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారిని ఆరాధించి తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు.

నేడు వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ ద్వాదశ రాశుల ఫలాలు.. మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!
నేడు వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ ద్వాదశ రాశుల ఫలాలు.. మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!

మరోవైపు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రోజూ గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల గమనం మారుతుంటుంది. ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం నేరుగా ద్వాదశ రాశులపై పడుతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు ఎదురవుతుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు కొత్త బాధ్యతలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

ఈరోజు రాశి ఫలాలు

మేష రాశి: రోజు మీలో స్పష్టమైన ఏకాగ్రత కనిపిస్తుంది. స్నేహితుల సహకారం లభించడంతో పాటు మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. చిన్నపాటి తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగితే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఒత్తిడి తగ్గించే పనులపై దృష్టి పెట్టండి.

వృషభ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాలు చాలా ప్రశాంతంగా, అన్యోన్యంగా సాగుతాయి. చిన్న చిన్న అడుగులు వేయడం ద్వారా భవిష్యత్తును బలోపేతం చేసుకోవచ్చు. మీ ప్రణాళికలను సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడం వల్ల సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి.

మిథున రాశి: కొత్త పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు మరియు మీ సరికొత్త ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అయితే మాట్లాడేటప్పుడు ధైర్యంతో పాటు వినయం కూడా చాలా అవసరం.

కర్కాటక రాశి: ఒక పద్ధతి ప్రకారం అడుగులు వేయడం వల్ల పనులన్నీ ప్రశాంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇంటి పనులను చక్కదిద్దుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెద్ద జాబితాలు కాకుండా చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను పెట్టుకోవడం మంచిది.

సింహ రాశి: ఈ రోజు మీ జీవితంలో రొమాన్స్ సరికొత్త జోష్ నింపుతుంది. చిన్నపాటి రిస్క్‌లు తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. అవసరమైనప్పుడు ఇతరుల సహాయం తీసుకోవడంలో తప్పులేదు. వారాంతం నాటికి మీరు మంచి పురోగతిని చూస్తారు.

కన్య రాశి: జరిగిన చిన్న పొరపాట్లను భవిష్యత్తుకు గుణపాఠంగా భావించండి. రోజు చివరి నాటికి మనసు ప్రశాంతంగా మారి కొత్త శక్తితో ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

తులా రాశి: ప్రతీ విషయంలోనూ దయతో, ఆచరణాత్మక ధోరణితో వ్యవహరించండి. పనితీరు, సంబంధాలు మరియు వ్యక్తిగత వృద్ధిలో మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కొనసాగించండి.

వృశ్చిక రాశి: మనశ్శాంతిని కాపాడుకోండి. వృత్తిపరమైన జీవితంలో మీకు అప్పగించిన బాధ్యతలన్నింటినీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరమైన విజయాలు ఈ రోజు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు ఉండే అవకాశం లేదు.

ధనుస్సు రాశి: మీకు ఎప్పుడైతే సహాయం అవసరమవుతుందో, అప్పుడు ఎవరో ఒకరు అండగా నిలుస్తారు. మిమ్మల్ని మీరే తక్కువగా అంచనా వేసుకోకండి. సృజనాత్మకతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

మకర రాశి: మీ వ్యక్తిగత మరియు సామాజిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో ఈ రోజు మీకు సానుకూల వాతావరణం లభిస్తుంది. పనులను సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. మానసికంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఆశాజనకంగా కనిపిస్తారు.

కుంభ రాశి: నూతన ఆలోచనలు సులభంగా తట్టే సమయం ఇది. అయితే వాటిని ఆచరణలో పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. స్నేహితుల నుంచి మంచి సలహాలు, కొత్త దృక్పథం లభిస్తాయి. విశ్రాంతికి, పనికి మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించండి.

మీన రాశి: ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగండి. మెరుగైన ఆరోగ్యం మీకు ఆర్థిక విజయాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో గతంలో ఉన్న చిన్నపాటి అపార్థాలను, సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి.

గమనిక: ఈ రాశిఫలాల్లో పేర్కొన్న అంశాలు కేవలం ప్రాథమిక అంచనాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. మరింత కచ్చితమైన వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించడం మంచిది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/నేడు వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ ద్వాదశ రాశుల ఫలాలు.. మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!
Home/Rasi Phalalu/నేడు వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ ద్వాదశ రాశుల ఫలాలు.. మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!
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