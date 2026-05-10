    Weekly Horoscope: వార ఫలాలు.. మే 11 నుంచి 17 వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది? ఈ రాశుల వారికి రాజయోగం, ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త!

    2026 మే నెల రెండో వారంలో గ్రహ గమనం అనూహ్యంగా మారబోతోంది. సూర్యుడు మేషంలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం, బుధుడితో కలిసి బుధాదిత్య యోగాన్ని సృష్టించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్‌లో అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుండగా, మరికొందరు ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    Published on: May 10, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వారం ప్రారంభంలోనే గ్రహాల స్థితిగతులు పలు రాశుల జాతకాలను మలుపు తిప్పబోతున్నాయి. ఈ వారం కొందరికి ప్రమోషన్లు, ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడితే, మరికొందరికి ఓర్పును పరీక్షించే సమయంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ మార్పులు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో గ్రహాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతక విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

    ఈ వారం వార ఫలాలు

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. రాశ్యాధిపతి మంగళుడు వ్యయ భావంలో శనితో కలిసి ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని చికాకులు ఎదురవుతాయి. అయితే, లగ్నంలో సూర్యుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం వల్ల మీకు కొత్త గౌరవం, ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. వారం చివరలో రాజకీయ లబ్ధి, కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆకుపచ్చని వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే వ్యక్తిత్వంతో మెరుస్తారు. రాశ్యాధిపతి లగ్నంలో ఉండటం వల్ల మీలో ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. అయితే, సూర్యుడు, బుధుడు 12వ ఇంట్లో ఉండటం వల్ల ప్రభుత్వ అధికారుల నుండి లేదా పెద్దల నుండి కొంత ఒత్తిడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారం మధ్యలో చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి.

    మిథున రాశి:

    మీకు ఇది శుభ సమయం. ఆరోగ్యం, వ్యాపారం మెరుగ్గా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో శత్రువుల నుండి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, చివరకు మీరే విజయం సాధిస్తారు. సంతానం తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలు మీకు కొంచెం ఆందోళన కలిగించినా, ఫలితాలు సానుకూలంగానే ఉంటాయి. వారం చివరలో ప్రయాణాల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం. ఎర్రటి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కర్కాటక రాశి:

    గత కొంతకాలంగా పడుతున్న ఇబ్బందుల నుండి మీకు విముక్తి లభిస్తుంది. రాజకీయ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి ప్రగతి కనిపిస్తుంది. తండ్రితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. అయితే, భావోద్వేగాలకు లోనై ఎటువంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. వారం మధ్యలో ప్రత్యర్థులు ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా, మీ తెలివితేటలతో వారిని అణిచివేస్తారు. వారం ముగింపు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. మీరు ఈ వారం ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే, కుటుంబంలో చిన్నపాటి కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున మాట తీరును జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం. వారం చివరలో మనసు కొంచెం అశాంతికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎర్రటి వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల సానుకూలత పెరుగుతుంది.

    కన్య రాశి:

    ప్రేమ సంబంధాలు వివాహానికి దారితీసే సమయం ఇది. వివాహితుల మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు, కాబట్టి ఓపిక వహించండి. ఉద్యోగ రీత్యా అధికారులతో గొడవలకు దిగకండి. వారం ప్రారంభంలో మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారం చివరలో మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది, ధ్యానం చేయడం మంచిది.

    తులా రాశి:

    తుల రాశి వారికి ప్రభుత్వ రంగం నుండి లబ్ధి చేకూరుతుంది. మీ భాగస్వామి కెరీర్‌లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. వారం ప్రారంభంలో ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడం అంత మంచిది కాదు. వారం చివరలో విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మీకు దోష నివారణ జరుగుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    మీరు ఆరోగ్య విషయంలో అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారపరంగా మీకు తిరుగుండదు. వారం మధ్యలో ధన లాభం చేకూరుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మధురంగా ఉంటుంది. శని దేవుడిని ప్రార్థించడం వల్ల మీకు ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    మీ ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. వ్యాపారం పుంజుకుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో అనవసర ఖర్చులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కానీ వారం మధ్య నుండి పరిస్థితులు మీ నియంత్రణలోకి వస్తాయి. ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చేటప్పుడు లేదా పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. పసుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    మకర రాశి:

    కళాకారులు, రచయితలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఇది అద్భుతమైన వారం. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. పాత బకాయిలు వసూలవుతాయి. వారం మధ్యలో కొంచెం చిరాకు, ఆందోళనగా అనిపించినా, వారం చివరలో మీ భాగస్వామి మద్దతుతో తిరిగి ఉత్సాహాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్యపరంగా గొంతు, చెవి సమస్యల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో విజయాలు లభిస్తాయి. కోర్టు వ్యవహారాల్లో సానుకూల తీర్పులు వస్తాయి. వారం మధ్యలో ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. అయితే, వారం చివరలో తెలియని భయం మిమ్మల్ని వెంటాడవచ్చు. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఆకుపచ్చని వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తగ్గుతాయి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి ఈ వారం 'వండర్‌ఫుల్' అని చెప్పవచ్చు. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. వారం ప్రారంభం నుండే శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. అయితే, ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం శ్రద్ధ అవసరం. ఎర్రటి వస్తువును ధరించడం లేదా దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

