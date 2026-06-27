Weekly Horoscope: జూన్ 28 - జూలై 4 వార ఫలాలు.. 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? అదృష్ట రంగు, సంఖ్యలు ఏవో కూడా తెలుసుకోండి!
ఈ వారం గ్రహాల సంచారం 12 రాశుల వారిపై భిన్నమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది. కొందరికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబ సహకారం లభించే అవకాశాలు ఉండగా, మరికొందరు ఖర్చులు, పని ఒత్తిడి, ఆరోగ్య విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఈ వారం గ్రహాల సంచారం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపనుంది. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సంబంధాలు మరియు ఆరోగ్యం విషయంలో ఈ వారం మీకు ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకోండి.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి (Aries)
ఈ వారం మేష రాశి వారికి శుభారంభం కానుంది. గత కొంతకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటుంది, నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి రావచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది.
అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
అదృష్ట సంఖ్య: 9
వృషభ రాశి (Taurus)
కెరీర్ పరంగా వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో అనుకూలం. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థితి బలంగా ఉంటుంది, కానీ అనవసరపు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
అదృష్ట రంగు: తెలుపు
అదృష్ట సంఖ్య: 6
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశి వారు ఈ వారం కొంత శ్రమపడాల్సి ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి పెరిగినా, సహనంతో ఉంటే విజయం మీదే. కార్యాలయంలో వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీలలో తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబంలో పెద్దల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.
అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
అదృష్ట సంఖ్య: 5
కర్కాటక రాశి (Cancer)
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆదాయం బాగుంటుంది, అయితే పెద్ద పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీకు సంతోషాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు.
అదృష్ట రంగు: తెలుపు
అదృష్ట సంఖ్య: 2
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు వారం మధ్యలో మంచి అవకాశం వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
అదృష్ట సంఖ్య: 1
కన్య రాశి (Virgo)
కన్య రాశి వారికి ఈ వారం మంచి ఫలితాలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు ఆశించిన లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పాత సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.
అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
అదృష్ట సంఖ్య: 5
తుల రాశి (Libra)
తుల రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు పూర్తి చేసే దిశగా ప్రయత్నాలు చేయండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థికంగా పొదుపు పాటించడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సరైన విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట రంగు: గులాబీ
అదృష్ట సంఖ్య: 6
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
వృశ్చిక రాశి వారు కుటుంబం, వృత్తిపరమైన బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. కెరీర్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఆస్తుల కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ఇంట్లో వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి, ముఖ్యంగా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి.
అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
అదృష్ట సంఖ్య: 9
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి పురోగతికి అవకాశం ఉన్న వారం. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా గతంలో కంటే మెరుగైన పరిస్థితి ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన నగదు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట రంగు: పసుపు
అదృష్ట సంఖ్య: 3
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారు ఈ వారం అడుగు ముందుకు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పనిలో తొందరపాటు వద్దు. ఆర్థికంగా హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. మాటపై నియంత్రణ కలిగి ఉండండి. కుటుంబంలోని పెద్దల సలహాలు మీకు ఉపయోగపడతాయి. విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట రంగు: నీలం
అదృష్ట సంఖ్య: 8
కుంభ రాశి (Aquarius):
ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి మనశ్శాంతి చాలా కీలకం. ఏకకాలంలో పలు బాధ్యతలు నెత్తిపై పడటం వల్ల కొంత అయోమయం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. అయితే, గందరగోళానికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఆలోచించడం ఉత్తమం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మేలు. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. పాత పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తేనే ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి.
అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
అదృష్ట సంఖ్య: 4
మీన రాశి (Pisces):
మీన రాశి వారికి ఈ వారం అనవసరపు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా అప్రమత్తంగా ఉంటేనే ఇబ్బందులు లేకుండా గడుస్తుంది. ఉద్యోగులకు పని సాధారణంగా సాగుతుంది. వ్యాపారస్తులు భాగస్వామ్యంతో ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి. పాత వివాదాలు ఏవైనా ఉంటే సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవడానికి ఇదే మంచి సమయం. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది, కానీ బయటి వ్యక్తుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అతి విశ్వాసం ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చు.
అదృష్ట రంగు: పసుపు
అదృష్ట సంఖ్య: 7
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More