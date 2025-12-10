Edit Profile
    Zodiac signs: ఈ రాశుల అమ్మాయిలు వెరీ కూల్.. అంత ఈజీగా కోపం రాదు!

    ప్రతి ఒక్కరికి బలాలు, బలహీనతలు ఉంటాయి. అవి ఒకరితో పోల్చుకుంటే మరొకరికి వేరుగా ఉంటాయి. అయితే ఈ రాశుల అమ్మాయిలు మాత్రమే ఎంతో కూల్‌గా ఉంటారు. ఈ రాశుల అమ్మాయికి అంత ఈజీగా కోపం రాదు. ఓర్పుతో, శాంతితో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక సమయంలో కోపం వస్తుంది. కొంత మందికి చాలా ఫాస్ట్‌గా కోపం వచ్చేస్తుంది. 

    Published on: Dec 10, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. అలాగే రాశుల ఆధారంగా కూడా అనేక విషయాలు చెప్పవచ్చు. రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటుందని చెప్పడంతో పాటుగా భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఎన్నో విషయాలు చెప్పచ్చు. కొన్ని రాశుల వారు కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణాలను కలిగి ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి బలాలు, బలహీనతలు ఉంటాయి. అవి ఒకరితో పోల్చుకుంటే మరొకరికి వేరుగా ఉంటాయి. అయితే ఈ రాశుల అమ్మాయిలు మాత్రమే ఎంతో కూల్‌గా ఉంటారు. ఈ రాశుల అమ్మాయికి అంత ఈజీగా కోపం రాదు.

    ఓర్పుతో, శాంతితో ఉంటారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక సమయంలో కోపం వస్తుంది. కొంత మందికి చాలా ఫాస్ట్‌గా కోపం వచ్చేస్తుంది. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎక్కువ కోప్పడుతూ ఉంటారు. కోపం రావడం సహజమే. అయితే ఈ రాశుల అమ్మాయిలు మాత్రం చాలా కూల్‌గా ఉంటారు. అంత ఈజీగా ఈ రాశి అమ్మాయిలకు కోపం రాదు. ఓర్పుతో ఉంటారు, ఎల్లప్పుడూ శాంతంగా ఉంటారు. మరి ఆ రాశులు ఎవరు? వీరిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    ఈ రాశుల అమ్మాయిలు వెరీ కూల్.. కోపం రావడం చాలా కష్టం

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశి వారు చాలా తెలివైన వారు. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మిథున రాశి అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కూడా కూల్‌గా ఉంటారు. ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తారు. ఆనందంగా ఉంటారు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఎక్కువసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఓర్పు కూడా మిథున రాశి అమ్మాయిలకు ఎక్కువ. కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. అంత ఈజీగా కోపాన్ని చూపించరు.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి అమ్మాయిలు కూడా అంత ఈజీగా కోప్పడరు. ఓర్పుతో ఉంటారు. గొడవలు పడడం, వాదించడం సింహ రాశి అమ్మాయిలకు నచ్చదు. ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఓపికగా సమాధానాలు చెబుతారు.

    3.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి అమ్మాయిలు చాలా సెన్సిటివ్. ఈ రాశి అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కూడా కూల్‌గా ఉంటారు. అంత ఈజీగా కోపం రాదు. అలాగే ఇతరులు చెప్పిన మాటలను నమ్మి మోసపోవడం వంటివి ఉండవు. ఎప్పుడూ ఓర్పుతో, తెలివితేటలతో ఉంటారు.

    4.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి అమ్మాయిలు కూడా వెరీ కూల్. కన్యా రాశి అమ్మాయిలు అందరినీ ఇష్టపడతారు. సమయాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటారు. ఎప్పుడూ ఎవరినీ తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం, విభేదాలు పెట్టుకోవడం వంటివి చేయరు. ఈ రాశి అమ్మాయిలకు కూడా పెద్దగా కోపం రాదు.

    5.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశికి అధిపతి శని. ఈ రాశి అమ్మాయిలు కూడా అంత ఈజీగా కోప్పడరు. తెలివిగా ఉంటారు. ప్రశాంతత వీరికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇతరులు చెప్పినప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా, ఓపికతో వింటారు. ఇతరులకు హెల్ప్ చేయడం అంటే కూడా ఈ రాశి అమ్మాయిలకు ఎంతో ఇష్టం.

