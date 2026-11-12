మూసీ నది ప్రక్షాళనకు అనుమతులన్నీ ఒకే... త్వరలోనే టెండర్లు - సీఎం రేవంత్ కీలక ప్రకటన
హైదరాబాద్ భవిష్యత్తుకు కీలకమైన మూసీ నది ప్రక్షాళన ప్రాజెక్టుకు అన్ని అనుమతులు లభించాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. త్వరలోనే టెండర్లు పిలుస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్ మహా నగరం సుదీర్ఘ కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న చారిత్రాత్మక మూసీ నది పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల కేంద్ర అనుమతులు పూర్తయ్యాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన చేశారు. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన మూసీ ప్రక్షాళనకు ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయాయని…. త్వరలోనే గ్లోబల్ టెండర్ల ప్రక్రియను ప్రారంభించబోతున్నామని స్పష్టం చేశారు.
మొత్తం 55 కిలోమీటర్ల పొడవునా విస్తరించి ఉన్న మూసీ నది ప్రక్షాళనను రెండు విడతల్లో చేపట్టనున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. తొలివిడత కింద రూపురేఖలు మార్చేందుకు 21 కిలోమీటర్ల మేర నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో సమగ్ర అభివృద్ధి, పునరుజ్జీవన పనులను ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు.
హైటెక్ సిటీ లాంటి ఐటీ కారిడార్ మధ్యలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, సౌందర్యవంతంగా పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును ముఖ్యమంత్రి గురువారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి…. ఆక్రమణదారులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు.
"హైదరాబాద్ నగరంలో చెరువులను చెరబట్టిన కబ్జాదారుల నుంచి నీటి వనరులను విముక్తి చేసే విషయంలో ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు వచ్చినా ఎదుర్కొని నిలబడతాం. భవిష్యత్తు తరాల కోసం ఎంతటి కఠిన నిర్ణయాలైనా తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. మూసీ ప్రక్షాళన వెనుక నాకంటూ ఎలాంటి వ్యక్తిగత స్వార్థం లేదు, ఎవరిపైనా కోపం లేదు. ప్రకృతిని కాపాడి, రాబోయే తరాలకు పరిశుభ్రమైన నగరాన్ని అందించాలన్నదే నా ఏకైక ఆకాంక్ష. కొన్ని నిర్ణయాలు కొంతమందికి తాత్కాలికంగా బాధ కలిగించవచ్చు, కానీ సమాజ శ్రేయస్సు కోసమే ఈ అడుగులు వేస్తున్నాం" అని ముఖ్యమంత్రి ఉద్ఘాటించారు.
నాగార్జున రియల్ హీరో - సీఎం రేవంత్
తమ్మిడికుంట చెరువు పునరుద్ధరణలో టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున చూపిన ఔదార్యాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు. "ఒకప్పుడు 14 ఎకరాలు మాత్రమే ఉన్న ఈ చెరువు స్థలాన్ని 30 ఎకరాలకు విస్తరించి అద్భుతమైన లేక్గా తీర్చిదిద్దాం. ఈ క్రమంలో నాగార్జున పెద్దమనసు చేసుకుని, సామాజిక బాధ్యతతో తనవంతుగా 2 ఎకరాల స్థలాన్ని చెరువు అభివృద్ధికి స్వచ్ఛందంగా అందించారు. ఉదాత్తమైన ఈ నిర్ణయంతో నాగార్జున రీల్ లైఫ్లోనే కాదు, రియల్ లైఫ్లోనూ అసలైన హీరో అని నిరూపించుకున్నారు" అని కొనియాడారు.
వర్షాలొచ్చినప్పుడు రోడ్లన్నీ జలమయమై ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోవడానికి మానవ తప్పిదాలే కారణమని ఎత్తిచూపారు. "మనం ఉండాల్సిన ప్రాంతాలను చెరువులుగా, చెరువులు ఉండాల్సిన స్థలాలను మనం ఆక్రమించుకున్నాం. అందుకే వర్షం వస్తే నీళ్లు మన ఇళ్లలోకి వచ్చి బస్తీలకు బస్తీలు రోడ్డున పడుతున్నాయి" అని సీఎం వివరించారు.
మూసీ కాలుష్యం వల్ల దిగువన ఉన్న నల్గొండ జిల్లా తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. "మూసీ వ్యర్థాల వల్ల నల్గొండ ప్రజల జీవితాలు నాశనమవుతున్నాయి. అక్కడ పుట్టబోయే పిల్లలు శారీరక, మానసిక లోపాలతో జన్మిస్తున్నారు. కొత్తగా పెళ్లిళ్లయిన జంటలు అక్కడ ఉండలేక వేరే ప్రాంతాలకు వలసపోతున్నారు. నేను స్వయంగా ఆ గ్రామాలకు వెళ్లి రైతులతో మాట్లాడాను. ఒకవైపు ఫ్లోరైడ్ బాధ, మరోవైపు మూసీ కాలుష్యంతో తమ ప్రాణాలతో పాలకులు చెలగాటమాడుతున్నారని రైతులు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు" అని వెల్లడించారు.
"మూసీది కేవలం సుందరీకరణ మాత్రమే కాదు.. ఇది సమగ్ర ప్రక్షాళన. ప్రజా జీవితాలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రాజెక్ట్. ప్రతిపక్ష రాజకీయ నాయకులు భేషజాలు, రాజకీయ విమర్శలు పక్కనబెట్టి మూసీ అభివృద్ధికి కలిసి రావాలి. నిర్వాసితులు, బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే 100 శాతం పరిహారం ఇచ్చి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటుంది" అని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం 20 కి పైగా చెరువులను (బతుకమ్మకుంట, బుమ్-రుక్నుద్దౌలా, సున్నం చెరువు, నల్లచెరువు, ఫాక్స్ సాగర్, మియాపూర్ చెరువు వంటివి) బాగుచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువు నిర్వహణను సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనరేట్తో పాటు 'ఇందిరా మహిళా శక్తి' గ్రూపులకు అప్పగిస్తామని ప్రకటించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More