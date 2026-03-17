TGSRTC : ఉగాది, రంజాన్ పండుగలకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు.. ఛార్జీలు పెంపు!
TGSRTC Special Buses : ఉగాది, రంజాన్ పండుగలకు రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది. ఈ బస్సుల్లో ఛార్జీల్లో మార్పు ఉంటుంది.
ఉగాది, రంజాన్ సందర్భంగా ప్రయాణ రద్దీని నిర్వహించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది. మార్చి 17, 18, 23 తేదీలలో అదనపు సర్వీసులు నడుస్తాయి. మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించడం కొనసాగుతుంది. రాబోయే పండుగల సందర్భంగా తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సులభ ప్రయాణం ఉండేలా టీజీఎస్ఆర్టీసీ విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.
ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతారు. మార్చి 17, 18 తేదీలలో అత్యధిక రద్దీ ఉంటుందని అంచనా వేశారు అధికారులు. దీని కోసం డిమాండ్ ఆధారంగా అదనపు బస్సులను మోహరిస్తారు. మార్చి 23న తిరుగు ప్రయాణ రద్దీని నిర్వహించడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు.
2003లో జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం.16 ప్రకారం, పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాలలో డీజిల్, నిర్వహణ ఖర్చులను భరించేందుకు ప్రత్యేక బస్సులకు 1.5 రెట్లు వరకు టికెట్ ఛార్జీలను సవరించడానికి కార్పొరేషన్కు అనుమతి ఉంది. దీని ప్రకారం, సవరించిన ఛార్జీలు రాష్ట్రంలో నడిచే ప్రత్యేక బస్సులకు, పండుగ కాలంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు నడిచే ప్రత్యేక బస్సులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.
సవరించిన ఛార్జీలు మార్చి 17, 18, మార్చి 23 తేదీలలో మాత్రమే అమలులో ఉంటాయి. సాధారణ బస్సులు సాధారణ టికెట్ ధరలతోనే నడుస్తాయని ప్రయాణికులు గుర్తుంచుకోవాలి.
పండుగలు, ముఖ్యమైన సందర్భాలలో ప్రయాణికులు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా ప్రత్యేక సర్వీసులు నడుపుతామని టీజీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. తిరుగు ప్రయాణ సర్వీసులు తక్కువ జనంతో నడిస్తే.. అధిక డిమాండ్ ఉన్న రూట్లకు బస్సులను త్వరగా తిరిగి కేటాయిస్తారు.
ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉగాది, రంజాన్ పండుగ రోజులలో పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలో మహిళలు ఉచిత ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తారు.
పండుగలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు అధికారిక వెబ్సైట్ www.tgsrtcbus.in ద్వారా ముందస్తు రిజర్వేషన్లు చేసుకోవాలి. ప్రత్యేక సేవల గురించి మరిన్ని వివరాల కోసం, ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ కాల్ సెంటర్ను 040-69440000 లేదా 040-23450033 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.