    Weather Update : రాబోయే మూడు రోజులు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాతావరణ పరిస్థితి ఇలా

    Weather Update : రాబోయే మూడు రోజులు తెలంగాణలో భిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితిలు ఉండనున్నాయి. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల వరకు తగ్గనున్నాయి.

    Published on: May 05, 2026 9:38 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అస్థిర వాతావరణం కొనసాగనుంది. తీవ్రమైన వేడితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

    విపత్తు నిర్వహణ అధికారుల ప్రకారం, విదర్భ నుండి తెలంగాణ, రాయలసీమ మీదుగా తమిళనాడు వరకు విస్తరించి ఉన్న వాతావరణ ద్రోణి ఈ ఆకస్మిక మార్పులకు కారణమవుతోంది. ఈ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో, ముఖ్యంగా పార్వతీపురం, అల్లూరి, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలను కురిపించే అవకాశం ఉంది.

    శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పశ్చిమ గోదావరి, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కూడా ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గాలి వేగం గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరవచ్చు. వర్షం కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తున్నప్పటికీ, ఈ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వేడి కొనసాగుతోంది.

    అనేక మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటగా, కృష్ణా జిల్లాలోని పెదపరుపూడిలో అత్యధికంగా 43.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. విజయవాడ, నంద్యాల, నెల్లూరు వంటి నగరాలు తీవ్రమైన వేడి, తేమతో సతమతమవుతూ, అసౌకర్యకరమైన పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నాయి.

    తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి వాతావరణమే కనిపిస్తోంది. వేడి మధ్యాహ్నాల తర్వాత సాయంత్రం పూట ఆకస్మిక వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో వాతావరణంలో హెచ్చుతగ్గులు సాధారణం అయిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని ఉత్తర ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది. ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ వంటి జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతుండటంతో వాతావరణం మరింత అసౌకర్యానికి గురవుతోంది.

    రైతులు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో పనిచేసే కార్మికుల కోసం భద్రతా సూచనలను జారీ చేశారు అధికారులు. మెరుపులు వచ్చినప్పుడు చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాలలో నిలబడవద్దని, అలాగే బలమైన గాలులు వీచేటప్పుడు విద్యుత్ స్తంభాలకు, బలహీనమైన నిర్మాణాలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.

    ఈ ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పులు ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చని, రాబోయే రోజుల్లో పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు సమాచారం తెలుసుకుంటూ, అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యంత కీలకమని అధికారులు నొక్కి చెబుతున్నారు.

    క్యూములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావం కారణంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఉత్తర తెలంగాణలో కాస్త తగ్గాయి. రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులతో వానలు పడనున్నాయి.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

