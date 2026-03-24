    Ravindra Kaushik : హీ ఈజ్​ ది ‘ఒరిజినల్​ ధురంధర్​’- పాకిస్థాన్​లో రవీంద్ర కౌశిక్​ సాహసాలు..

    Dhurandhar 2 : 'ధురందర్' సినిమాలో చూపించే హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్, పాకిస్థాన్‌లో అండర్ కవర్ ఆపరేషన్లు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతుంటారు. కానీ, మన దేశంలో నిజంగా ఒక ధురంధర్​ ఉన్నారని మీకు తెలుసా? ఆయనే రవీంద్ర కౌశిక్. ఆయన లైఫ్​ గురించి ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Mar 24, 2026, 06:45:43 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశంలో ప్రస్తుతం ‘ధురంధర్​ 2’ హవా నడుస్తోంది. ఆదిత్య ధర్​ రూపొందించిన ఈ స్పై- థ్రిల్లర్​ సెన్సేషన్​ క్రియేట్​ చేస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా శత్రు దేశంలో స్పైగా రణ్​వీర్​ సింగ్​ నటనపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. అయితే, మన దేశంలో నిజంగా ఒక ధురంధర్​ ఉన్నారని మీకు తెలుసా? పాకిస్థాన్​లో స్పైగా ఆయన చేసిన సాహసనాలు, త్యాగాలు చరిత్రలో నిలిచిపోయాయని మీకు తెలుసా? ఆయనే రవీంద్ర కౌశిక్. భారత గూఢచారి సంస్థ 'రా' (RAW) చరిత్రలో అత్యంత శక్తివంతుడైన ఏజెంట్‌గా పేరుగాంచిన ఆయనను అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా ‘బ్లాక్ టైగర్’ అని పిలిచారు.

    భారత దేశ ఒరిజినల్​ ధురంధర్​..

    ధురంధర్​ సినిమా ముగింపులో విజయం, క్లోజర్ కనిపిస్తుంది. కానీ, 'ఒరిజినల్ ధురంధర్' గా ఇప్పుడు అందరు పిలుస్తున్న రవీంద్ర కౌశిక్ నిజ జీవితం మాత్రం అత్యంత కఠినంగా, విషాదకరంగా ముగిసింది. మాజీ ఆర్మీ, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారుల కథనం ప్రకారం, కౌశిక్ పాక్ సైన్యంలోనే చొరబడి, ఏళ్ల తరబడి కీలక సమాచారాన్ని అందించి, చివరికి చిత్రహింసలు, ఒంటరితనం మధ్య మరణించారు.

    ఒరిజినల్​ ధురంధర్​- రవీంద్ర కౌశిక్​ ప్రారంభ జీవితం, రిక్రూట్‌మెంట్..

    రవీంద్ర కౌశిక్ 1952, ఏప్రిల్ 11న రాజస్థాన్‌లోని శ్రీ గంగనగర్‌లో జన్మించారు. సరిహద్దు ప్రాంతంలో పెరగడం వల్ల ఆయనకు సహజంగానే పంజాబీ, ఇతర ప్రాంతీయ యాసలపై మంచి పట్టు ఉండేది. గంగనగర్‌లోని ఎస్.డి. బిహాని కాలేజీలో కామర్స్ డిగ్రీ చేస్తున్న సమయంలోనే ఆయనకు థియేటర్, నాటకాలపై ఆసక్తి కలిగింది.

    ఇదే ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది.

    1973లో లక్నోలో జరిగిన ఒక జాతీయ స్థాయి నాటక పోటీలో, ఒక భారత సైనికుడిని విచారిస్తున్నప్పుడు అతను ఎలా ప్రవర్తిస్తాడనే అంశంపై కౌశిక్ అద్భుతమైన నటన చేశారు. ఆయన భాషా పటిమను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూసి ‘రా’టాలెంట్ స్కౌట్స్ ఆయన్ను గుర్తించారు.

    మాజీ రా అధికారి వీ.కె. సింగ్ తన పుస్తకం ‘ఇండియాస్ ఎక్స్​టర్నల్ ఇంటెలిజెన్స్’లో పేర్కొన్నట్లుగా.. కౌశిక్ దిల్లీలో రెండేళ్ల పాటు అత్యంత కఠినమైన శిక్షణ పొందారు. ఇస్లామిక్ ధర్మశాస్త్రం, పాకిస్థానీ ఉర్దూ యాస, పాకిస్థాన్ భౌగోళిక పరిస్థితులపై ఆయనకు పూర్తి అవగాహన కల్పించారు. అలా రవీంద్ర కౌశిక్ తన పాత గుర్తింపును వదిలేసి ‘నబీ అహ్మద్ షాకీర్’గా మారిపోయారు.

    ఒరిజినల్ ధురంధర్​-​ పాక్ సైన్యంలో ‘మేజర్’ హోదా.. కళ్లు గప్పి సమాచారం!

    23 ఏళ్ల వయసులో 1975లో సరిహద్దు దాటి పాకిస్థాన్ వెళ్లిన కౌశిక్, అక్కడ కరాచీ యూనివర్సిటీలో చేరి లా డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఊహించని విజయం సాధించారు. ఏకంగా పాకిస్థాన్ సైన్యంలో చేరి, తన తెలివితేటలతో ‘మేజర్’ హోదాకు ఎదిగారు. మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో జాయింట్ డైరెక్టర్ మలోయ్ కృష్ణ ధర్ ప్రకారం.. కౌశిక్ మిలిటరీ అకౌంట్స్ విభాగంలో మేజర్‌గా పనిచేశారు.

    1979 నుంచి 1983 వరకు కౌశిక్ పాక్ సైనిక కదలికలు, ముఖ్యంగా పంజాబ్ సెక్టార్‌లోని సైనిక వ్యూహాలు, కహుటాలోని అణు కేంద్రానికి సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన సమాచారాన్ని భారత్‌కు చేరవేశారు. దీనివల్ల భారత్‌కు వ్యూహాత్మక ఆధిక్యత లభించింది.

    ఆయన అక్కడ అమానత్ అనే పాకిస్థానీ మహిళను వివాహం చేసుకుని, ఒక బిడ్డకు తండ్రి కూడా అయ్యారు. ఒకవైపు సంపూర్ణమైన వైవాహిక జీవితం గడుపుతూనే, మరోవైపు భారత గూఢచారిగా తన విధిని అత్యంత నిబద్ధతతో నిర్వహించారు.

    ఒరిజినల్​ ధురంధర్​- ద్రోహం, అరెస్ట్..

    ఒరిజినల్​ ధురంధర్​ రవీంద్ర కౌశిక్ పట్టుబడటానికి కారణం ఆయన చేసిన తప్పు కాదు, 'రా' పంపిన మరో లో-లెవల్ ఏజెంట్ ఇనాయత్ మసీ చేసిన పొరపాటు! 1983లో కౌశిక్‌ను కలవడానికి వెళ్లిన మసీని పాక్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఐఎస్​ఐ) దాదాపు వెంటనే పట్టుకుంది. చిత్రహింసలకు తట్టుకోలేక అతను కౌశిక్ గురించి నిజం చెప్పేశాడు. ముల్తాన్‌లోని ఒక పార్క్‌లో కౌశిక్‌ను పాక్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

    ఆ తర్వాత 16 ఏళ్ల పాటు కౌశిక్ నరకాన్ని అనుభవించారు. సియాల్‌కోట్ విచారణ కేంద్రం నుంచి మియాన్వాలీ జైలు వరకు ఎన్నో చిత్రహింసలకు గురయ్యారు. అయినప్పటికీ, ఆయన చాలా కాలం పాటు తన నిజమైన గుర్తింపును బయటపెట్టకుండా పోరాడారు. 1985లో ఆయనకు మరణశిక్ష పడగా, తర్వాత దాన్ని జీవితఖైదుగా మార్చారు. జైలు నుంచి ఆయన తన కుటుంబానికి రాసిన ఒక ఉత్తరంలో ఇలా పేర్కొన్నారు:

    భారత్ లాంటి గొప్ప దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసే వారికి దక్కే బహుమతి ఇదేనా?”

    చివరికి క్షయ వ్యాధి, గుండెపోటు కారణంగా 2001, నవంబర్ 21న మియాన్వాలీ సెంట్రల్ జైలులో ఆయన కన్నుమూశారు. ఏ గుర్తింపు లేని ఒక సామాన్య సమాధిలో ఆయనను ఖననం చేశారు.

    'ధురంధర్' వంటి సినిమాలు మనకు విజయాన్ని చూపిస్తాయి కానీ, 'బ్లాక్ టైగర్' కథ మాత్రం మన రక్షణ కోసం చీకటిలో నిశ్శబ్దంగా పోరాడే వీరుల త్యాగాలను గుర్తుచేస్తుంది.

    ధురంధర్​ 2 ఊచకోత..

    మరోవైపు బాలీవుడ్ హీరో రణ్‌వీర్ సింగ్ గూఢచారిగా నటించిన 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఐదు రోజులు ముగిసేసరికి ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 829.76 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. రవీంద్ర కౌశిక్‌కు ‘బ్లాక్ టైగర్’ అనే బిరుదు ఎవరు ఇచ్చారు? ఎందుకు?

    రవీంద్ర కౌశిక్‌కు ‘బ్లాక్ టైగర్’ అనే బిరుదును అప్పటి భారత ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ సైన్యంలోకి అత్యంత రహస్యంగా చొరబడి, అక్కడి సైనిక వ్యూహాలు, అణు కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన సమాచారాన్ని భారత్‌కు అందించడంలో ఆయన చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలకు గుర్తింపుగా ఆమె ఈ బిరుదుతో గౌరవించారు.

    2. పాకిస్థాన్ జైలులో రవీంద్ర కౌశిక్ చివరి రోజులు ఎలా గడిచాయి?

    కౌశిక్ చివరి రోజులు అత్యంత విషాదకరంగా గడిచాయి. దాదాపు 16 ఏళ్ల పాటు పాకిస్థాన్‌లోని వివిధ జైళ్లలో ఆయన గడిపారు. జైలులో సరైన వైద్య సదుపాయాలు లేకపోవడం, అక్కడి అధికారులు చేసిన కఠినమైన చిత్రహింసల కారణంగా ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించింది. చివరికి 2001లో మియాన్వాలీ జైలులో క్షయ వ్యాధి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో ఆయన కన్నుమూశారు. ఆయన మరణానంతరం భారత్ తన ఏజెంట్‌గా గుర్తించడానికి అధికారికంగా నిరాకరించడంతో, ఆయనను జైలు వెనుక ఉన్న ఒక అనామక సమాధిలోనే ఖననం చేశారు.

