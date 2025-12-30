3 నెలల ఎంటర్టైన్మెంట్ 2 గంటల్లో- డిమాన్ పవన్ చెంపపై రీతూ చౌదరి లిప్స్టిక్ మరకలు- బుజ్జి బంగారం అంటూ స్టేజీపై ముద్దులు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9తో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న జంట డిమాన్ పవన్, రీతూ చౌదరి. సీజన్ 9 పూర్తయిన తర్వాత బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ అంతా ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం షోలో సందడి చేశారు. ఈ షోలో స్టేజీపై అందరి ముందు డిమాన్ పవన్కు రీతూ చౌదరి ముద్దులు పెట్టి మా బుజ్జి బంగారం అంటూ పొగిడేసింది.
మొన్నటి వరకు బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు హవా కొనసాగింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ విజేతగా కల్యాణ్ పడాల కాగా.. రన్నరప్గా తనూజ గౌడ, సెకండ్ రన్నరప్గా డిమాన్ పవన్ నిలిచారు. అయితే, తాజాగా ఈ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ అంతా ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం టీవీ షోలో పాల్గొని సందడి చేశారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 కంటెస్టెంట్స్తో
యాంకర్ శ్రీముఖి హోస్ట్గా చేస్తున్న ఈ షోలో డిమాన్ పవన్కు స్టేజీపైనే అందరి ముందు ముద్దులు పెట్టేసింది రీతూ చౌదరి. దీనికి సంబంధించిన ఆదివారం స్టార్ మా పరివారం లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ ప్రోమోలో బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు కంటెస్టెంట్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
రెండు గంటల్లో ఇవ్వబోతున్నాం
"బిగ్ బాస్ ఫ్యాన్స్ రెడీ అయిపోండి. మూడు నెలల్లో మీరు చూసిన ఎంటర్టైన్మెంట్ మా పరివారంలో రెండు గంటల్లో ఇవ్వబోతున్నాం. గెట్ రెడీ" అంటూ శ్రీముఖి చెప్పింది. "ఫస్ట్ ఏ కామనర్ అయిన శ్రమ పడాలా, కష్ట పడలా అప్పుడే అవుతారు కల్యాణ్ పడాల" అని కమెడియన్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు.
అది మరిచిపోయారు జనాలు
"బాబులకే బాబు కల్యాణ్ బాబు" అని శ్రీజ అంది. దాంతో "బయట శ్రీజ చేసే హడావిడికి గెలిచింది ఇదా.. వీడా మరిచిపోయారు జనాలు" అని ఇమ్మాన్యూయెల్ పంచ్ వేశాడు. తర్వాత ఇమ్మూను హగ్ చేసుకుంది శ్రీముఖి. "మా కమెడియన్స్కు ఎందుకండి కప్ ఇవ్వరు" అని అవినాష్ అన్నాడు.
డిమాన్లా అవినాష్
"కామనర్గా అడుగు పెట్టావ్. తర్వాత టాప్ 3కి వెళ్లి సూట్కేస్తో బయటకు వచ్చావ్. ఎలా అనిపిస్తుంది" అని డిమాన్ పవన్ను యాంకర్ శ్రీముఖి అడిగింది. దానికి "చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది" అని పవన్ అన్నట్లుగా అవినాష్ అన్నాడు. దానికి అంతా నవ్వేశారు.
అందరి ముందు ముద్దు
"బిగ్ బాస్ హౌజ్లో నా బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ అయితే రీతూ" అని డిమాన్ పవన్ చెప్పాడు. దానికి శ్రీముఖి అరిచింది. రీతూ తెగ సంబరపడిపోయింది. "నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ జెన్యూన్.. మా బుజ్జి బంగారం డిమాన్" అంటూ డిమాన్ పవన్ చెంపపై రీతూ చౌదరి స్టేజీపైనే అందరి ముందు ముద్దు పెట్టేసింది. దానికి అంతా అరిచేశారు.
చెంపపై లిప్స్టిక్ మరకలు
డిమాన్ పవన్ చెంపపై రీతూ చౌదరి లిప్స్టిక్ మరకలు చూపిస్తూ ఏడిపించారు మిగతా కంటెస్టెంట్స్. ఆడియెన్స్ చప్పట్లు, విజిల్స్తో ఆదివారం స్టార్ మా పరివారం లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో అలా ముగిసింది.