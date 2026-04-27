Dhanush Kalai Asuran: కమల్, అజిత్ తరహాలో ధనుష్కు కళై అసురన్ బిరుదు- స్టేజీపై రెజెక్ట్ చేసిన హీరో- అసలు దాని అర్థం ఇదే!
Dhanush Kalai Asuran Title: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర హీరోలకు బిరుదులు ఇవ్వడం ఒక ఆనవాయితీ. కమల్ హాసన్, అజిత్ కుమార్ దారిలోనే వెళ్తూ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ధనుష్కు 'కళై అసురన్' అనే కొత్త బిరుదు ఇచ్చినట్లు డైరెక్టర్ కేఎస్ రవికుమార్ తెలిపారు. అయితే, ఈ బిరుదును అందరి ముందే ధనుష్ రెజెక్ట్ చేశారు.
Dhanush Kalai Asuran Title KS Ravikumar: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలకు అభిమానులు లేదా సినీ పెద్దలు రకరకాల బిరుదులు ఇవ్వడం దశాబ్దాలుగా వస్తోంది. రజనీకాంత్ 'సూపర్ స్టార్'గా, కమల్ హాసన్ 'ఉలగ నాయగన్'గా, అజిత్ 'తలా'గా గుర్తింపు పొందారు. కానీ, మారుతున్న కాలంతో పాటు నటుల ఆలోచనా విధానం మారుతోంది. ఆ పేర్లతో వారిని పిలవడం ఇష్టంలేదని ఆ హీరోలు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
అయితే, తాజాగా తన తదుపరి చిత్రం 'కర' ప్రమోషన్స్ వేదికగా ధనుష్ తనకు బిరుదులు ఇష్టం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ దర్శకుడు కేఎస్ రవికుమార్ ప్రస్తావిస్తూ.. గతంలో తాను కమల్ హాసన్కు 'ఉలగ నాయగన్' బిరుదు ఇచ్చానని, ఇప్పుడు వేల్స్ ఫిలింస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇషారి గణేష్ ధనుష్కు 'కళై అసురన్' అనే బిరుదు ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఆ బిరుదుకు కళల్లో రాక్షసుడు లేదా అత్యంత నైపుణ్యం గలవాడు అని అర్థం వస్తుంది.
ధనుష్ ఏమన్నారంటే?
కేఎస్ రవికుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకు ధనుష్ స్పందిస్తూ.. "నన్ను కళై అసురన్ అని పిలవడం నాకు ఇష్టం లేదు సార్" అని బదులిచ్చారు. కనీసం 'అసురన్' సినిమా పేరుతో పిలవొచ్చా అని అడగ్గా.. "అది మన సినిమా కాబట్టి ఓకే, కానీ నన్ను ధనుష్ అని పిలిస్తేనే నాకు సంతోషం" అని వినయంగా రెజెక్ట్ చేశారు. ఈ సమాధానం విన్న రవికుమార్ సరదాగా ధనుష్పై పూలు విసిరి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు.
నిజానికి ధనుష్ ఇలా టైటిల్ను వద్దనడం ఇది మొదటిసారి కాదు. 2019లో నిర్మాత కలైపులి ఎస్. థాను ఆయనకు 'ఇళయ సూపర్ స్టార్' (యంగ్ సూపర్ స్టార్) అనే బిరుదు ఇవ్వాలని ప్రయత్నించారు. తన మామ రజనీకాంత్ టైటిల్కు అనుబంధంగా ఉన్న ఆ పేరును కూడా ధనుష్ అప్పట్లోనే తిరస్కరించారు ధనుష్. కేవలం తన పేరుతోనే తనను గుర్తించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు.
మారిన తరం.. మారుతున్న ట్రెండ్
ఒకప్పుడు బిరుదుల కోసం హీరోల మధ్య, వారి అభిమానుల మధ్య పెద్ద యుద్ధాలే జరిగేవి. కానీ, ఇప్పుడు టాలెంట్ ఉంటే చాలు, పేరే బ్రాండ్ అని స్టార్లు నమ్ముతున్నారు. అజిత్ కుమార్ తనను కేవలం 'అజిత్' లేదా 'మిస్టర్ అజిత్' అని పిలవాలని బహిరంగ లేఖ రాశారు. కమల్ హాసన్ కూడా తన బిరుదులను పక్కనపెట్టి నటుడిగా మాత్రమే గుర్తుండిపోవాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ధనుష్ కూడా వారి తరహాలోనే అదే బాట పట్టడం విశేషం.
ధనుష్ సినిమాలు
ఇదిలా ఉంటే, ప్రస్తుతం ధనుష్ కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉంది. 2025లో ఆయన తన మేనల్లుడు పవిష్ నారాయణ్తో 'నిలవుకు ఎన్ మేల్ ఎన్నడి కోబం' (తెలుగులో జాబిలమ్మా నీకు అంత కోపమా), నిత్యా మీనన్తో 'ఇడ్లీ కడై' (ఇడ్లీ కొట్టు) వంటి చిత్రాలను రూపొందించారు.
టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నాగార్జున, రష్మిక మందన్నాతో కలిసి 'కుబేర'లో కూడా యాక్ట్ చేసి తన నటనతో ఫిదా చేశారు ధనుష్. ఇక హిందీలో ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వంలో 'తేరే ఇష్క్ మే' చిత్రంలో కృతి సనన్తో అదరగొట్టారు.
కర రిలీజ్ డేట్
ఇక లేటెస్ట్ మూవీ కర ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానుంది. ఇందులో మమితా బైజు హీరోయిన్గా చేసింది.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.