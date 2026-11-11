Jailer 2 OTT: ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో జైలర్ 2- అమెజాన్ ప్రైమ్లోని రజనీకాంత్ టాప్ 7 సినిమాలు ఇవే! మీరు ఏది చూస్తారు?
Rajinikanth Jailer 2 OTT Streaming: సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ జైలర్ 2 ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న రజనీకాంత్ టాప్ 7 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సినిమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్గా ఓటీటీలో రజనీకాంత్ సందడి చేయనున్నారు.
Rajinikanth Top 7 Movies On Amazon Prime Over Jailer 2 OTT Release: భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఐదు దశాబ్దాలుగా తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్న ఏకైక సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్. తమిళనాడుతో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్, ఫ్యాన్ బేస్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
మాఫియా డాన్ నుంచి సామాన్యుడిగా
తలైవా తెరపై కనిపిస్తే చాలు థియేటర్లలో ఈలలు, కేరింతలతో రచ్చ రచ్చే. 2025 నాటికి వెండితెరపై 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న రజినీ, ఇప్పటికీ అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు. మాఫియా డాన్గా, పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా, సామాన్యుడిగా ఆయన చేసిన పాత్రలు భారతీయ సినీ రంగంలో నిలిచిపోయాయి.
రజనీకాంత్ అమెజాన్ ప్రైమ్ సినిమాలు
ఇక బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన 'జైలర్' చిత్రానికి సీక్వెల్గా 'జైలర్ 2' కూడా థియేటర్లలో రచ్చ చేసింది. అలాంటి జైలర్ 2 ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో రానుంది. నవంబర్ 12న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో జైలర్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ బిగ్ మూవీని వీక్షించే ముందు, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న రజనీకాంత్ 7 అద్భుతమైన సినిమాలను ఓసారి రీ-విజిట్ చేద్దాం.
బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసిన యాక్షన్ ధమాకాలు
జైలర్ (2023):
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన జైలర్ రజనీకాంత్ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. రిటైర్డ్ జైలర్ టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ తన కొడుకు హత్యకు కారణమైన వారిని పట్టుకునే క్రమంలో క్రిమినల్ ముఠా గుట్టు రట్టు చేసే కథాంశం ఇది. రజనీ డిగ్నిఫైడ్ యాక్టింగ్, అనిరుధ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాను వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్లాయి.
వేట్టయాన్ (2024):
నేరస్తుల పాలిట సింహస్వప్నంలా మారిన ఒక ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కథ ఇది. ఇందులో బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్తో కలిసి రజనీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. చట్టం, న్యాయం, ఎన్కౌంటర్ల చుట్టూ తిరిగే సామాజిక కథాంశంతో ఈ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.
కూలీ (2025):
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ భారీ చిత్రం ఓడరేవు (పోర్ట్) ప్రాంతంలో కార్మికులను దోచుకునే అక్రమ రవాణా ముఠాపై ఒక రహస్య వ్యక్తి సాగించే తిరుగుబాటు ఆధారంగా సాగుతుంది. రజనీకాంత్ విలక్షణమైన శైలి, పవర్ఫుల్ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, నాగార్జున స్టైలిష్ విలనిజం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
క్లాసిక్ హిట్స్ నుంచి కమర్షియల్ వరకు
కబాలి (2016):
పాతికేళ్ల జైలు జీవితం తర్వాత బయటకు వచ్చిన ఒక గ్యాంగ్స్టర్ తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటూ, శత్రువుల ఆట ఎలా కట్టించాడనేది 'కబాలి' కథ. పా.రంజిత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్ పండించిన భావోద్వేగాలు, స్టైలిష్ లుక్ అభిమానులను విపరీతంగా అలరించాయి.
శివాజీ (2007):
భారతదేశాభివృద్ధికి, పేదల సంక్షేమానికి తన సంపాదనను కేటాయించాలనుకునే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ శివాజీ కథ ఇది. అవినీతి రాజకీయ నాయకులు, అధికారుల కుట్రలను తిప్పికొడుతూ శివాజీ చేసే పోరాటాన్ని దర్శకుడు శంకర్ ఎంతో బ్రహ్మాండంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా తెలుగులోనూ సరికొత్త బాక్సాఫీస్ రికార్డులు సృష్టించింది.
ముత్తు (1995):
కేఎస్ రవికుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ముత్తు' రజినీకాంత్ కెరీర్లో మైలురాయి లాంటి చిత్రం. ఒక జమీందార్ దగ్గర నమ్మకమైన పనివాడిగా ఉంటూ, కుటుంబ గొడవల్లో చిక్కుకున్న ముత్తు అసలు నిజం తెలుసుకునే ప్రయాణం ఇది. ఈ సినిమా టాలీవుడ్లోనే కాకుండా జపాన్లోనూ ఊహించని విజయాన్ని సాధించి రజనీకాంత్ అంతర్జాతీయ క్రేజ్ను చాటిచెప్పింది.
దర్బార్ (2020):
ముంబై నగరంలో డ్రగ్స్ ముఠాను అంతం చేయడానికి రంగంలోకి దిగిన ఆదిత్య అరుణాచలం అనే పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో రజినీకాంత్ జీవించారు. ఎఆర్ మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ రజినీ మార్క్ స్వ్యాగ్, మాస్ యాక్షన్తో అలరిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More