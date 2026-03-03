Awards: జీ సినీ అవార్డ్స్లో కృతి సనన్కు ఉత్తమ నటి అవార్డ్- వెల్లువెత్తుతున్న నిరసన- ఆ హీరోయిన్కు అన్యాయం జరిగిందంటూ!
Zee Cine Awards 2026 Kriti Sanon: జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో 'తేరే ఇష్క్ మే' చిత్రానికి గాను కృతి సనన్ ఉత్తమ నటి అవార్డును గెలుచుకున్నారు. అయితే, కృతి సనన్కు బెస్ట్ యాక్ట్రస్ అవార్డ్ రావడంతో సోషల్ మీడియాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మరో హీరోయిన్కు ఆ అవార్డ్ రావాలంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముంబై వేదికగా అట్టహాసంగా జరిగిన 'జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026' వేడుక ఇప్పుడు ఒక కొత్త వివాదానికి తెరలేపింది. ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘తేరే ఇష్క్ మే’ చిత్రంలో నటనకు గాను కృతి సనన్ 'ఉత్తమ నటి' (ఫీమేల్) పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ఈ విజయంతో కృతి సనన్ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటుంటే, మెజారిటీ నెటిజన్లు మాత్రం ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుబడుతున్నారు.
యామీ గౌతమ్కే దక్కాల్సింది.. నెటిజన్ల ఫైర్!
ఈ కేటగిరీలో కృతి సనన్తో పాటు యామీ గౌతమ్ (హక్), తృప్తి దిమ్రి (ధడక్ 2), సోనమ్ బజ్వా (ఏక్ దీవానే కీ దీవానియత్), కంగనా రనౌత్ (ఎమర్జెన్సీ), అనీత్ పడ్డా (సయ్యారా) వంటి వారు పోటీ పడ్డారు. వీరిలో 'హక్' చిత్రంలో తన నటనతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న యామీ గౌతమ్ ఈ అవార్డుకు అన్ని విధాలా అర్హురాలని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అవార్డు ఆమెకే దక్కాల్సింది
సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక నెటిజన్ స్పందిస్తూ.. "హక్ సినిమాలో యామీ గౌతమ్ నటన అద్భుతం. కచ్చితంగా ఈ అవార్డు ఆమెకే దక్కాల్సింది" అని పేర్కొన్నారు. మరొకరు మరింత ఘాటుగా స్పందిస్తూ.. "కోర్టులో యామీ ఇచ్చిన మోనోలాగ్ (సుదీర్ఘ డైలాగ్) ముందు కృతి సనన్ కెరీర్ మొత్తం చేసిన నటన కూడా సరిపోదు. యామీకి అన్యాయం జరిగింది" అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
యామీకి అన్యాయం జరిగిందంటూ
"షోకి అటెండ్ అయింది కాబట్టే కృతికి అవార్డు ఇచ్చారు" అని కొందరు బహిరంగంగానే విమర్శిస్తున్నారు. ఇలా కృతి సనన్కు ఉత్తమ నటి జీ సినీ అవార్డ్స్ రావడంతో సోషల్ మీడియాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కృతి కంటే మరో హీరోయిన్ అయిన యామీ గౌతమ్ మెరుగ్గా నటించిందని, ఆమెకే ఆ అవార్డ్ రావాల్సిందని, యామీకి అన్యాయం జరిగిందంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వివాదాల 'తేరే ఇష్క్ మే'..
గతేడాది నవంబర్లో విడుదలైన ‘తేరే ఇష్క్ మే’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించినప్పటికీ అందులోని 'టాక్సిక్' అంశాల వల్ల తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంది. ధనుష్, కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా 'రాంజనా' చిత్రానికి సీక్వెల్గా వచ్చింది.
'షా బానో' కేసు ఆధారంగా
మరోవైపు, సుపర్ణ్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘హక్’ ఒక సీరియస్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా. చారిత్రక 'షా బానో' కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో యామీ గౌతమ్ ఒక ముస్లిం మహిళగా, న్యాయం కోసం పోరాడే బాధితురాలిగా ప్రాణం పోశారు.
థియేటర్లలో కేవలం రూ. 29 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసినప్పటికీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో విడుదలైన తర్వాత ఈ సినిమాకు విశేష ఆదరణ లభించింది. యామీ గౌతమ్ నటనను చూసిన వారెవరూ ఆమెకు అవార్డు రాకపోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ప్రతి ఏటా ఇలాంటి అవార్డు వేడుకల్లో ప్రతిభ కంటే ప్రాచుర్యానికే పెద్దపీట వేస్తున్నారన్న విమర్శలు ఇప్పుడు మరోసారి బలపడుతున్నాయి.