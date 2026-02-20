Edit Profile
    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ నేరుగా వచ్చిన ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా- అదృష్టం తీసుకొచ్చే కుక్కపిల్ల కథ- 7 భాషల్లో!

    OTT Release Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ నేరుగా ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ కామెడీ డ్రామా సినిమా లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. అదృష్టం తీసుకొచ్చే కుక్కపిల్ల కోసం ఓ ఫ్యామిలీ చేసే పోరాటంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. 7 భాషల్లో లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఎక్కడో చూద్దాం.

    Published on: Feb 20, 2026 1:55 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీల్లో హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, కామెడీ వంటి అనేక రకాల జోనర్లలో సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి. కానీ, మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీలు రావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. యూనిక్ స్టోరీతోపాటు ఫీల్ గుడ్ అండ్ ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు ఉండే సినిమాలు హృదయానికి హత్తుకునేలా చేస్తాయి.

    హీరోగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్

    అలాంటి సినిమానే ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 20) నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఆ మూవీనే లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్. తమిళంలో ఫీల్ గుడ్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామాగా లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, హీరో జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ కథానాయకుడుగా చేశాడు.

    మలయాళ భామ అనస్వర రాజన్

    అలాగే, ఇటీవల తెలుగులో ఛాంపియన్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మలయాళ భామ అనస్వర రాజన్ కథానాయికగా హీరోకు జోడీగా చేసింది. ఈ ఇద్దరితోపాటు లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ సినిమాలో ఆర్ శరత్ కుమార్, సుబ్బు పంచు, దేవదర్శిని, ఎలంగో కుమరవేల్, ఆడుకాలం నరేన్, మధుసూదన్ రావు, ఉదయభాను మహేశ్వరన్, డేనియల్ అన్నీ పోప్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    కుక్కకు కోవై సరళ డబ్బింగ్

    వీధి కుక్కకు ప్రముఖ లేడి కమెడియన్ కోవై సరళ తమిళంలో డబ్బింగ్ ఇచ్చారు. లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ సినిమా అదృష్టం తీసుకొచ్చే కుక్క పిల్ల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఓ వీధి కుక్కకు జన్మించిన పప్పీకి లక్కీ అని పేరు పెట్టి హీరో ఫ్యామిలీ పెంచుకుంటుంది. లక్కీ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ల తలరాత మారుతుంది. అదృష్టం పడుతుంది.

    అదృష్టం తీసుకొచ్చే కుక్కపిల్ల

    అది ఓ రాజకీయ నాయకుడికి తెలిసి కుక్కు పిల్లను తీసుకెళ్లిపోతాడు. దాంతో అతనికి అదృష్టం పడుతుంది. అలా లక్కీ చివరికి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి చేరుతుంది. కుక్కపిల్ల సీఎం పాదాలు తాకేసరికి కోల్పోయే స్థితిలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఊపందుకుంటుంది. దాంతో తన దగ్గరే కుక్కపిల్లను ఉంచుకుంటాడు సీఎం.

    లక్కీని తీసుకొచ్చేందుకు

    మరోవైపు హీరో అన్న కూతురు అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్‌లో ఉంటుంది. దానికి ట్రీట్‌మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన లక్కీ వస్తే ఎలాంటి ట్రీట్‌మెంట్ లేకుండా అన్న కూతురు బతుకుతుందని, ఎలాగైనా తీసుకురావాలని తన గ్యాంగ్‌తో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు హీరో.

    లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ ఓటీటీ రిలీజ్

    ఆ తర్వాత ఏమైందనేదే స్టోరీ. పొలిటికల్ డ్రామా, కామెడీ, ఎమోషనల్ సీన్స్‌తో మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీలా లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ సినిమాను తెరకెక్కించారు డైరెక్టర్ ఉదయభాను మహేశ్వరన్. ఇలాంటి లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ ఓటీటీలోకి ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 20) డైరెక్ట్ రిలీజ్ అయింది.

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో

    జియో హాట్‌స్టార్‌లో నేడు లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. తమిళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, మలయాళం, మరాఠి, బెంగాలి వంటి 7 భాషల్లో హాట్‌స్టార్‌లో లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పిల్లలు, ఫ్యామిలీతో మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ చూడాలనుకునేవారు లక్కీ ది సూపర్‌స్టార్‌పై లుక్కేయొచ్చు.

