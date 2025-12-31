ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో యాంకర్ సుమ కొడుకు రోషన్ మోగ్లీ- రామాయణం, కర్మతో లింక్- 7.1 రేటింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంటల్లో యాంకర్ సుమ తనయుడు రోషన్ కనకాల నటించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ యాక్షన్ డ్రామా ‘మోగ్లీ’ (Mowgli 2025) స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కొత్త సంవత్సరం కానుకగా జనవరి 1న మోగ్లీ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. 7.1 రేటింగ్ సాధించిన మోగ్లీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ యాంకర్ సుమ కొడుకు, టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో రోషన్ కనకాల, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ సందీప్ రాజ్ కలయికలో వచ్చిన వినూత్న ప్రేమకథ ‘మోగ్లీ’. థియేటర్లలో విడుదలైన అతి తక్కువ కాలంలోనే ఈ చిత్రం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో భాగంగా సినీ ప్రియులకు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించేందుకు మరికొన్ని గంటల్లోనే మోగ్లీ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
అడవిలో అపురూప ప్రేమకథ
“ప్రతీ హీరో నగరంలోనే పుట్టడు.. కొందరు అడవి నుంచి ఉద్భవిస్తారు” అనే ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. అనాథగా అడవిలోనే పెరుగుతూ, అక్కడి ప్రకృతిని తన తల్లిగా భావించే ఒక యువకుడు.. అనుకోకుండా షూటింగ్ కోసం అడవికి వచ్చిన ఒక మూగ అమ్మాయితో ప్రేమలో పడతాడు.
వీరిద్దరి స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథలోకి ఒక క్రూరమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ ప్రవేశించడంతో కథ ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుంది? తన ప్రేమను కాపాడుకోవడానికి ఆ ‘మోగ్లీ’ ఎంతటి సాహసం చేశాడనేది ఈ చిత్ర ప్రధానాంశం.
రామాయణం, కర్మకు లింక్
రామాయణం కథకు, కర్మ సిద్దాంతానికి లింక్ చేస్తూ ఫారెస్ట్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా మోగ్లీ సినిమాను తెరకెక్కించారు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. డిసెంబర్ 13న థియేటర్లలో విడుదలైన మోగ్లీ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్సే వచ్చింది. ఫలితంగా ఐఎమ్డీబీ నుంచి పదికి 7.1 రేటింగ్ కూడా దక్కించుకుంది.
అలాగే, రోషన్ కనకాల, విలన్గా చేసిన బండి సరోజ్ కుమార్ యాక్టింగ్ చాలా బాగుందని ప్రశంసలు వచ్చాయి. అలాంటి మోగ్లీ ఓటీటీలోకి మరికొన్ని గంట్లలో అంటే జనవరి 1 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కేవలం 17 రోజుల్లో మోగ్లీ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ? ఎప్పుడు?
ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ (ETV Win)లో మోగ్లీ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. 2026 జనవరి 1వ తేదీ (అర్ధరాత్రి నుంచి) మోగ్లీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీంతో ఈ సినిమాపై ఓటీటీలో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో బండి సరోజ్ కుమార్కు సంబంధించిన సీన్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే, మోగ్లీ సినిమాలో రోషన్ కనకాల సరసన హీరోయిన్గా సాక్షి మడోల్కర్ నటించింది. వెర్సటైల్ యాక్టర్ బండి సరోజ్ కుమార్ విలన్గా మెప్పించారు. ‘కలర్ ఫోటో’ సినిమాతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించడం ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచిన విషయం తెలిసిందే.
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించిన మోగ్లీ చిత్రంలో వైవా హర్ష, కృష్ణ భగవాన్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. హీరో సుహాస్ అతిథి పాత్రలో మెరిశారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో మంచి యాక్షన్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ చూడాలనుకునే వారికి ఈటీవీ విన్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే మోగ్లీ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు.