ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 20 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో 15 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉంటే, అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 7 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్ టు సైకో థ్రిల్లర్ వరకు విభిన్న జోనర్స్ ఉన్న ఆ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.
బ్లాక్ ఫోన్ 2 ఓటీటీ: ఇంగ్లీష్లో హారర్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన సినిమా ఇది. 15 ఏళ్ల గ్వెన్కు ఒక టెలిఫోన్ బూత్లోని బ్లాక్ కలర్ ఫోన్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి. ఆ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఊహించని భయంకరమైన సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఆ డ్రీమ్స్ నుంచి గ్వెన్ ఎలా తప్పించుకున్నాడనే కథతో తెరకెక్కిన బ్లాక్ ఫోన్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కెన్ దిస్ లవ్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఓటీటీ: కొరియన్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామాగా తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ కెన్ దిస్ లవ్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో జనవరి 16న ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈ సిరీస్ తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
భా భా భా ఓటీటీ: మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్, దిలీప్, వినీత్ శ్రీనివాసన్ నటించిన మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం భా భా భా. సీఎమ్ను ఓ సామాన్యుడు కిడ్నాప్ చేస్తే అనే కథాంశంతో తెరకెక్కిన భా భా భా జీ5 ఓటీటీలో ప్రీమియర్ అవుతోంది.
కాలంకావల్: మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి సైకో కిల్లర్గా నటించిన సినిమానే కాలంకావల్. వితంతువులను చంపే కథతో తీసిన కాలంకావల్ సోనీ లివ్ ఓటీటీలో తెలుగులో అందుబాటులో రిలీజ్ అయింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ జాబితా:
|చిత్రం / సిరీస్ పేరు
|జోనర్
|ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
|అగాథ క్రిస్టీస్ సెవెన్ డయల్స్
|ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ ఫిక్షన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జనవరి 15
|బోన్ లేక్
|ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్
|జనవరి 15
|టు లవ్ టు లూజ్
|టర్కిష్ రొమాంటిక్ డ్రామా (వెబ్ సిరీస్)
|జనవరి 15
|ది రిప్: ట్రస్ట్ హ్యాజ్ ఏ ప్రైస్
|ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జనవరి 16
|కిల్లర్ వేల్
|ఇంగ్లీష్ సర్వైవల్ హారర్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|బ్లాక్ ఫోన్ 2
|ఇంగ్లీష్ సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్
|జనవరి 16
|కెన్ దిస్ లవ్ బీ ట్రాన్స్లేటెడ్
|కొరియన్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జనవరి 16
జనవరి 16 నాటి ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమాలు:
|చిత్రం పేరు
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్
|జోనర్
|భాష
|120 బహదూర్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|హిస్టారికల్ యాక్షన్ వార్ డ్రామా
|హిందీ
|ది స్మాషింగ్ మేషిన్
|అమెజాన్ ప్రైమ్
|యాక్షన్ హిస్టరీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా
|ఇంగ్లీష్
|గుర్రం పాపిరెడ్డి
|జీ5 (ZEE5)
|క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా
|తెలుగు
|భా భా భా
|జీ5 (ZEE5)
|యాక్షన్ కామెడీ
|మలయాళం
|మస్తీ 4
|జీ5 (ZEE5)
|అడల్ట్ కామెడీ
|హిందీ
|సఫియా / సఫ్దార్
|జీ5 (ZEE5)
|సోషల్ డ్రామా
|హిందీ
|బందూక్
|లయన్స్ గేట్ ప్లే
|క్రైమ్ థ్రిల్లర్
|కన్నడ
|షెల్
|లయన్స్ గేట్ ప్లే
|బ్లాక్ కామెడీ బాడీ హారర్ థ్రిల్లర్
|తెలుగు (డబ్బింగ్)
మరిన్ని ఓటీటీ సినిమాలు:
ఇట్లు మీ ఎదవ (తెలుగు రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జనవరి 15
కిరిక్కన్ (మలయాళ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా ఫిల్మ్)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 15
కాలంకావల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ క్రైమ్ సైకలాజికల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- జనవరి 15
ట్విన్లెస్ (ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- హులు ఓటీటీ- జనవరి 16
పొనీస్: పర్సన్ ఆఫ్ నో ఇంట్రెస్ట్ (అమెరికన్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ- జనవరి 16
