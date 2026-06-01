    OTT Movies: ఓటీటీలోకి ఈ వారం టాప్ 9 సినిమాలు- ఒక్కరోజే 4 స్ట్రీమింగ్- క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నుంచి ఫాంటసీ డ్రామా వరకు!

    OTT Release Movies This Week: జూన్ మొదటి వారంలో ఓటీటీ ప్రియులకు సరికొత్త వినోదాల విందు సిద్ధమైంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, సోనీ లివ్, జీ5 వేదికలుగా గుల్లాక్ సీజన్ 5, సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్రౌన్‌తో పాటు మొత్తం ఎనిమిది సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..!

    Jun 1, 2026, 12:25:40 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    OTT Movies Release This Week: ఐపీఎల్ రసవత్తర హడావిడి ముగిసింది. ఇక ఓటీటీ స్క్రీన్స్ అన్నీ సరికొత్త వినోదంతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ వారంలో థియేటర్లకు వెళ్లే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే కూర్చుని చూసేందుకు ఓటీటీ సంస్థలు క్రేజీ కంటెంట్‌ను లైన్ అప్ చేశాయి. జూన్ మొదటి వారంలో వీకెండ్ వినోదాన్ని పంచేందుకు వివిధ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్న టాప్ 9 సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.

    మధ్యతరగతి నవ్వుల 'గుల్లాక్ సీజన్ 5' (సోనీ లివ్ - జూన్ 5)

    ది వైరల్ ఫీవర్ (TVF) నుంచి వచ్చిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గుల్లాక్' సరికొత్త సీజన్‌తో మన ముందుకు వస్తోంది. సంతోష్, శాంతి దంపతులతో పాటు వారి ఇద్దరు కొడుకులు అన్నూ, అమన్ లతో కూడిన మిశ్రా కుటుంబం కథే ఈ ఓటీటీ సిరీస్.

    మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో జరిగే చిన్న చిన్న గొడవలు, ఆనందాలు, ఎమోషన్స్‌ను ఈ ఓటీటీ సిరీస్‌లో అద్భుతంగా చూపిస్తారు. మన తెలుగు ఇళ్లలో జరిగే కథలాగే అనిపించే ఈ హిందీ సిరీస్‌కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. జూన్ 5 నుంచి సోనీ లివ్‌లో గుల్లాక్ సీజన్ 5 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    కోల్‌కతా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'బ్రౌన్' (జీ5 - జూన్ 5)

    సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథలను ఇష్టపడే వారి కోసం వస్తోన్న ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ 'బ్రౌన్'. 'డెల్లీ బెల్లీ', 'బ్లాక్‌మెయిల్' వంటి డిఫరెంట్ సినిమాలను తెరకెక్కించిన అభినయ్ డియో ఈ సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహించారు.

    కోల్‌కతా నగరం నేపథ్యంలో సాగే ఈ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌లో రీటా బ్రౌన్ అనే ఒకప్పటి సమర్థురాలైన పోలీస్ ఆఫీసర్ కథను చూపించనున్నారు. ప్రస్తుతం మద్యానికి బానిసలై, అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆమె ఒక సంక్లిష్టమైన కేసును ఎలా ఛేదించిందనేది ఆసక్తికరంగా ఉండనుంది. జూన్ 5 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో ఇది స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    మల్టీ లెవెల్ మోసాల కథ 'ది పిరమిడ్ స్కీమ్' (ప్రైమ్ వీడియో - జూన్ 5)

    రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయిపోవచ్చు అంటూ నమ్మించే మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ (MLM), చైన్ సిస్టమ్ మోసాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ 'ది పిరమిడ్ స్కీమ్'. సులువుగా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే ఆశతో సామాన్య ప్రజలు ఎలాంటి ఉచ్చులో చిక్కుకుంటారు, ఆ తర్వాత వారి జీవితాలు ఎలా అతలాకుతలం అవుతాయనే వాస్తవిక అంశాలతో ఈ హిందీ సిరీస్‌ను రూపొందించారు.

    మన సమాజంలో తరచూ చూసే ఇలాంటి మోసాల వెనుక అసలు నిజాలను ఈ ఓటీటీ సిరీస్ ద్వారా చూపించనున్నారు. జూన్ 5న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ది పిరమిడ్ స్కీమ్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది.

    'టైటాన్' బ్రాండ్ సక్సెస్ జర్నీ 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' (అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ - జూన్ 3)

    భారతదేశంలో ప్రతీ ఒక్కరికీ సుపరిచితమైన ప్రముఖ వాచ్, జ్యువెలరీ బ్రాండ్ 'టైటాన్' (Titan). వినయ్ కామత్ రాసిన ప్రసిద్ధ పుస్తకం ఆధారంగా ఈ బ్రాండ్ ఎలా పుట్టింది, దేశంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన బ్రాండ్‌గా ఎలా ఎదిగిందనే స్ఫూర్తిదాయకమైన కథాంశంతో 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' అనే ఓటీటీ సిరీస్ వస్తోంది. జూన్ 3 నుంచి అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్‌లో ఉచితంగా ఈ హిందీ సిరీస్‌ను చూడవచ్చు.

    కొరియన్ యాక్షన్ డ్రామా 'టీచ్ యూ ఎ లెసన్' (నెట్‌ఫ్లిక్స్ - జూన్ 5)

    తెలుగు ప్రేక్షకులలో కొరియన్ డ్రామాలకు (K-Dramas) ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. విద్యాసంస్థల్లో జరిగే ర్యాగింగ్, గొడవలు, హింసను అరికట్టేందుకు ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని అన్వేషించే కథతో ఈ సౌత్ కొరియన్ యాక్షన్ స్కూల్ డ్రామా రూపొందింది. కిమ్ ము-యెల్, లీ సుంగ్-మిన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ జూన్ 5 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    హాలీవుడ్ ప్రియుల కోసం 3 క్రేజీ సిరీస్‌లు

    ఇంగ్లీష్ కంటెంట్‌ను ఇష్టపడే వారి కోసం ఈ వారం మూడు అదిరిపోయే సిరీస్‌లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.

    క్లార్క్‌సన్స్ ఫార్మ్ సీజన్ 5 (అమెజాన్ ప్రైమ్ - జూన్ 3): జెరెమీ క్లార్క్‌సన్ తన అనారోగ్య సమస్యల తర్వాత వ్యవసాయంలో స్థిరపడాలని చూస్తుంటే ఎదురయ్యే ప్రభుత్వ నిబంధనలు, వింత సమస్యల చుట్టూ తిరిగే డాక్యు-సిరీస్ ఇది.

    ది లెజెండ్ ఆఫ్ వోక్స్ మెషినా సీజన్ 4 (అమెజాన్ ప్రైమ్ - జూన్ 3): క్రోమా కాన్‌క్లేవ్ పతనం తర్వాత విడిపోయిన హీరోలు, ఒక ప్రమాదకరమైన మంత్రగాళ్ల ముఠా నుంచి ప్రపంచాన్ని కాపాడటానికి మళ్లీ ఎలా ఒకటయ్యారనే యానిమేటెడ్ ఫాంటసీ సిరీస్ ఇది.

    కేప్ ఫియర్ (యాపిల్ టీవీ + - జూన్ 4): 'ది ఎగ్జిక్యూషనర్స్' నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన అమెరికన్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మినీ ఓటీటీ సిరీస్ ఇది. సస్పెన్స్ ఇష్టపడే వారికి బాగా నచ్చుతుంది.

    ఒక్కరోజే 4 సినిమాలు

    వీటితోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో జూన్ 4న ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మా బెహెన్‌తో కలిపి ఈ వారం (జూన్ 1 నుంచి 7 వరకు) 9 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి. వాటిలో ఒక్క జూన్ 5 నాడు ఏకంగా 4 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనున్నాయి.

      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

