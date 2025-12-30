ఓటీటీలోకి కేవలం 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్కదాంట్లోనే ఏకంగా 11 స్ట్రీమింగ్!
ఓటీటీలోకి ఈ వారం కేవలం 19 సినిమాలు మాత్రమే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 4 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. ఇక 19 సినిమాల్లో ఏకంగా 11 ఒక్కదాంట్లోనే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
ఇతిరి నేరమ్ (మలయాళ కన్వర్జేషనల్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 1
ఓటీటీలోకి 19 సినిమాలు
ఇలా ఈ వారం (డిసెంబర్ 29 నుంచి జనవరి 2 వరకు) కేవలం 19 సినిమాలే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో మౌగ్లీ, ఎల్డీబీడబ్ల్యూ, ఇతిరి నేరమ్, స్ట్రేంజర్స్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే, ఎకో, ది గుడ్ డాక్టర్, లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5, హక్, ల్యూపిన్ సీజన్ 4తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉన్నాయి.
తెలుగులో కేవలం 4
వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 4 సినిమాలు మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. అయితే, 19 సినిమాల్లో ఏకంగా 11 ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే ప్రీమియర్ కావడం విశేషం.