Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలోకి కేవలం 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్కదాంట్లోనే ఏకంగా 11 స్ట్రీమింగ్!

    ఓటీటీలోకి ఈ వారం కేవలం 19 సినిమాలు మాత్రమే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 9 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 4 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. ఇక 19 సినిమాల్లో ఏకంగా 11 ఒక్కదాంట్లోనే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.

    Published on: Dec 30, 2025 3:00 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి ఈ వారం కేవలం 19 సినిమాలు మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. అవన్నీ నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో రిలీజ్ అవనున్నాయి. మరి అవేంటో లుక్కేద్దాం.

    ఓటీటీలోకి కేవలం 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్కదాంట్లోనే ఏకంగా 11 స్ట్రీమింగ్!
    ఓటీటీలోకి కేవలం 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్కదాంట్లోనే ఏకంగా 11 స్ట్రీమింగ్!

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    మెంబర్స్ ఓన్లీ: పామ్ బీచ్ (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- డిసెంబర్ 29

    రికీ గెర్వియాస్: మోర్టాలిటీ (ఇంగ్లీష్ డార్క్ సెటైరికల్ స్టాండప్ కామెడీ షో)- డిసెంబర్ 30

    ఎకో (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 31

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 31

    ల్యూపిన్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1

    ది గుడ్ డాక్టర్ (ఇంగ్లీష్ మెడికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1

    లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5 (మెక్సికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం)- జనవరి 1

    మై కొరియన్ బాయ్‌ఫ్రెండ్ (బ్రెజిలియన్ రియాలిటీ రొమాంటిక్ డేటింగ్ డ్యాక్యుమెంటరీ షో)- జనవరి 1

    రన్ అవే (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1

    హక్ (హిందీ కోర్ట్ రూమ్ సోషల్ డ్రామా మూవీ)- జనవరి 2

    ల్యాండ్ ఆఫ్ సిన్ (స్వీడిష్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 2

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    సూపర్ నోవా (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా)- డిసెంబర్ 29

    సీగే మీ వోస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ)- జనవరి 2

    ఫాలో మై వాయిస్ (స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ బోల్డ్ డ్రామా చిత్రం)- జనవరి 2

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    ఎల్‌బీడబ్ల్యూ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1

    చీతాస్ అప్ క్లోజ్ విత్ బెర్టీ గ్రెగరీ (ఇంగ్లీష్ వైల్డ్ లైఫ్ డాక్యుమెంటరీ)- జనవరి 2

    ది స్మాషింగ్ మేషిన్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా మూవీ)- బుక్ మై షో ఓటీటీ- డిసెంబర్ 31

    మౌగ్లీ (తెలుగు రొమాంటిక్ ఫారెస్ట్ లవ్ స్టోరీ చిత్రం)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జనవరి 1

    ఇతిరి నేరమ్ (మలయాళ కన్వర్జేషనల్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 1

    ఓటీటీలోకి 19 సినిమాలు

    ఇలా ఈ వారం (డిసెంబర్ 29 నుంచి జనవరి 2 వరకు) కేవలం 19 సినిమాలే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో మౌగ్లీ, ఎల్‌డీబీడబ్ల్యూ, ఇతిరి నేరమ్, స్ట్రేంజర్స్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే, ఎకో, ది గుడ్ డాక్టర్, లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5, హక్, ల్యూపిన్ సీజన్ 4తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 9 సినిమాలు ఉన్నాయి.

    తెలుగులో కేవలం 4

    వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కేవలం 4 సినిమాలు మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. అయితే, 19 సినిమాల్లో ఏకంగా 11 ఒక్క నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే ప్రీమియర్ కావడం విశేషం.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి కేవలం 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్కదాంట్లోనే ఏకంగా 11 స్ట్రీమింగ్!
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి కేవలం 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్కదాంట్లోనే ఏకంగా 11 స్ట్రీమింగ్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes