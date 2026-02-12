Edit Profile
    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 8 సినిమాలు- చూసేందుకు 6 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 3 ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడెక్కడ చూడాలంటే?

    OTT Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజు 8 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 6 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 3 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. డిఫరెంట్ ఓటీటీల్లో, విభిన్న జోనర్లతో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Feb 12, 2026 4:01 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజు 8 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. పొలిటికల్, కామెడీ, రొమాంటిక్, హారర్, బయోగ్రాఫికల్ వంటి అన్ని రకాల జోనర్లలో ఈ సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.

    ఏయే ఓటీటీలు

    అలాగే, నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్‌స్టార్, సోనీ లివ్, చౌపల్ వంటి ఓటీటీల్లో ఈ సినిమాలన్నీ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. అయితే, నేటి ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన 8 సినిమాల్లో ఒక్క నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోనే 3 మూవీస్ ఉండటం విశేషం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    తలైవర్ తంబి తలైమయిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ పొలిటికల్ సెటైరికల్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 12

    హౌ టు గెట్ టు హెవెన్ ఫ్రమ్ బెల్‌ఫాస్ట్ (ఇంగ్లీష్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 12

    మిలియన్ ఫాలోవర్ డిటెక్టివ్ (తైవానీస్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 12

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    ఇక్కిస్ (హిందీ బయోగ్రాఫికల్ వార్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 12

    ది స్ట్రేంజర్స్ చాప్టర్ 2 (ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 12

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    ప్రిడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 12

    సోనీ లివ్ ఓటీటీ

    బేబీ గర్ల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 12

    చౌపల్ ఓటీటీ

    యమ్లా (పంజాబీ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 12

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి 8 సినిమాలు

    ఇలా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 12) ఒక్కరోజు 8 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో చూసేందుకు తలైవర్ తంబి తలైమయిల్, ప్రిడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్, మిలియన్ ఫాలోవర్ డిటెక్టివ్, బేబీ గర్ల్, ది స్ట్రేంజర్స్ చాప్టర్ 2, ఇక్కీస్‌తో కలిపి ఆరు సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    తెలుగులో 3 ఇంట్రెస్టింగ్

    ఇక వీటిలో తెలుగు భాషలో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 3 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఈ మూడు సినిమాల విశేషాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

    తలైవర్ తంబి తలైమయిల్ ఓటీటీ

    నితీష్ సహదేవ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో జీవా హీరోగా చేశాడు. తమిళంలో పొలిటికల్ సెటైరికల్ థ్రిల్లర్ కామెడీగా తెరకెక్కిన తలైవర్ తంబి తలైమయిల్ పొంగల్ కానుకగా జనవరి 15, 2026న విడుదలైంది. పెళ్లి రోజున జరిగిన మరణంతో గందరగోళానికి గురైన గ్రామ సర్పంచ్ కథను హాస్యభరితంగా ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

    ప్రిడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్ ఓటీటీ

    ఇది ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ. డాన్ ట్రాచ్‌టెన్‌బర్గ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో వింత జీవితో పోరాటం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. అదిరిపోయే విజువల్స్, యాక్షన్‌తో ఈ మూవీ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది.

    బేబీ గర్ల్ ఓటీటీ

    మలయాళ పాపులర్ హీరో నివిన్ పౌలి హీరోగా చేసిన ఈ సినిమా హాస్పిటల్‌లో తప్పిపోయిన బిడ్డ చుట్టూ సాగుతుంది. థియేటర్లలో మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమాకు ఐఎమ్‌డీబీలో పదికి 7.6 రేటింగ్ ఉంది.

