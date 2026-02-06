Today OTT: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో కేవలం 3 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడంటే?
OTT Release Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 3 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక ఒక్కదాంట్లోనే నాలుగు సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి సినిమాలు ఏంటో చూద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ఫైండింగ్ హార్మోనీ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
ఎల్ఓఎల్ (ఫ్రెంచ్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 06
వయోలెంట్ ఎండ్స్ (అమెరికన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
క్వీన్ ఆఫ్ చెస్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
సాల్వడార్ (స్పానిష్ యాక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 6
ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వన్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
యో బెస్టీ (సౌత్ ఆఫ్రికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 6
జీ5 ఓటీటీ
షాబాద్: రీత్ ఔర్ రివాజ్ (హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 6
నెల్లికంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ (మలయాళ హారర్ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
జై (కన్నడ పొలిటికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
నీలకంఠ (తెలుగు రూరల్ యాక్షన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6
మిండియమ్ పరాంజుమ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 6
ది రాజా సాబ్ (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ సినిమా)- జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
మాతృ (తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
కోంబుసీవి (తమిళ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- టెంట్కొట్టా ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
బాయ్స్ గో టూ జూపిటర్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ సినిమా)- హెచ్బీవో మ్యాక్స్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
లా గ్రేజియా (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- ముబి ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
స్ల్పిట్స్విల్లే (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- హులు ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
జాజ్ సిటీ (హిందీ హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 6
ఇలా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 6) ఒక్కరోజే ఏకంగా 19 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్, మాతృ, నీలకంఠ, నెల్లికంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్, వయోలెంట్ ఎండ్స్, జై, ఎల్ఓఎల్, కోంబుసీవి, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వన్తో కలిపి 9 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
తెలుగులో కేవలం 3
ఈ తొమ్మిది సినిమాల్లోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 3 మాత్రమే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇక నేటి ఓటీటీ ప్రీమియర్ 19 సినిమాల్లో ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్లోనే నాలుగు సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవడం విశేషం.