Randeep Hooda: షూటింగ్ నుంచి అయ్యే లీకులన్నీ కావాలని చేసేవే- హీరో రణదీప్ హుడా కామెంట్స్- మరోలా బాధపడిన ఓటీటీ డైరెక్టర్
Randeep Hooda On Shooting Set Leaks: సినిమా సెట్స్ నుంచి ఫోటోలు, వీడియోలు లీక్ కావడం వెనుక పెద్ద 'పీఆర్' స్టంట్ ఉందంటూ హీరో రణదీప్ హుడా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఓటీటీ సిరీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ సీజన్ 2 ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఆయన ఈ షాకింగ్ విషయాలను పంచుకున్నారు.
Randeep Hooda On Shooting Set Leaks: ఒక సినిమాను తెరకెక్కించడానికి దర్శకులు, నిర్మాతలు ఏళ్ల తరబడి కష్టపడతారు. నటీనటుల లుక్స్ నుంచి లొకేషన్ల వరకు ప్రతిదీ రహస్యంగా ఉంచాలని భావిస్తారు. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని షూటింగ్ మొదలైన కొన్ని రోజులకే సెట్స్ నుంచి ఫోటోలు బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి.
ఓటీటీ సిరీస్కు కూడా
రణ్బీర్ కపూర్ 'రామాయణ' నుంచి షారుఖ్ ఖాన్ 'కింగ్' వరకు దాదాపు అన్ని భారీ ప్రాజెక్ట్ సినిమాలు ఈ లీకుల బెడదను ఎదుర్కొన్నాయి. తాజాగా బాలీవుడ్ హీరో రణదీప్ హుడా నటించిన ఓటీటీ సిరీస్'ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ సీజన్ 2' కూడా ఇదే సమస్యను చవిచూసింది.
అయితే, ఈ లీకులపై రణదీప్ హుడా స్పందిస్తూ విభిన్నమైన వాదనను వినిపించారు. "షూటింగ్ సెట్స్ నుంచి సీన్లు లీక్ అవడం చాలా విషాదకరం. కానీ వాటిలో లీకులన్నీ ప్రమాదవశాత్తు జరుగుతాయని నేను అనుకోను. వీటిలో చాలా వరకు కావాలని చేసేవే. ఇదొక గొప్ప పీఆర్ (PR) ఎత్తుగడ అని నా అనుమానం" అని రణదీప్ హుడా పేర్కొన్నారు.
దర్శకుడి ఆవేదన.. సృజనాత్మకతకు గొడ్డలిపెట్టు
సినిమాపై హైప్ పెంచడానికి లేదా వార్తల్లో నిలవడానికి చిత్ర బృందాలే కొన్నిసార్లు ఇలాంటి పనులు చేస్తాయని రణదీప్ హుడా అభిప్రాయపడ్డారు. రణదీప్ వ్యాఖ్యలు అలా ఉంటే, ఈ ఓటీటీ సిరీస్ దర్శకుడు నీరజ్ పాఠక్ మాత్రం మరోలా స్పందించారు. తన లాంటి క్రియేటర్లకు లీకులు అనేవి ఒక శాపం లాంటివని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఓటీటీ డైరెక్టర్ నీరజ్
"ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి రాసుకున్న కథలు, డిజైన్ చేసిన లుక్స్ ఒక్క క్షణంలో లీక్ అయితే దర్శకుడిగా తీవ్రమైన వేదన కలుగుతుంది. మేము ప్రేక్షకులకు ఇవ్వాలనుకున్న సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ లీకులతో తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది" అని ఓటీటీ డైరెక్టర్ నీరజ్ పాఠక్ వాపోయారు.
రణదీప్ హుడా గతంలో 'స్వాతంత్ర్య వీర సావర్కర్' కోసం తన శరీరాకృతిని ఎంతగా మార్చుకున్నారో అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కూడా ఆయన ఎంతో శ్రమించారు. ఇలాంటి కష్టాన్ని ఒక చిన్న లీక్ వీడియో పాడుచేయడం నిజంగా దురదృష్టకరమని దర్శకుడు పేర్కొన్నారు. ఈ లీకుల వెనుక కొందరు వ్యక్తులు డబ్బు సంపాదిస్తున్నారని, ఇది మేకర్స్కి పెద్ద సవాల్గా మారిందని ఆయన వెల్లడించారు.
తమిళ, తెలుగు పరిశ్రమలోనూ ఇదే పరిస్థితి
కేవలం బాలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, టాలీవుడ్లోనూ ఈ బెడద తీవ్రంగా ఉంది. రాజమౌళి లాంటి దర్శకులు సెట్స్లోకి మొబైల్ ఫోన్లు కూడా అనుమతించకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, ఏదో ఒక రూపంలో లీకులు బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల 'పుష్ప 2', 'గేమ్ ఛేంజర్' వంటి సినిమాలకు సంబంధించిన సీన్లు లీక్ కావడం ఫ్యాన్స్ను సైతం నిరాశకు గురిచేసింది.
మరింత పవర్ఫుల్గా 'ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ 2'
మొదటి సీజన్ ఘనవిజయం సాధించిన మూడేళ్ల తర్వాత, ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ 2 ఓటీటీ సిరీస్ మరింత డార్క్ కథాంశంతో వస్తోంది. 1990ల నాటి ఉత్తరప్రదేశ్ నేపథ్యంలో, గ్యాంగ్స్టర్లు, అక్రమ ఆయుధ వ్యాపారుల వేటలో సూపర్ కాప్ అవినాష్ మిశ్రా సాహసాలను ఈ వెబ్ సిరీస్లో చూడొచ్చు.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో
రెండో సీజన్లో అవినాష్ కుమారుడు ఒక హత్య కేసులో చిక్కుకోవడం, దాని వల్ల వ్యవస్థే అతడిని మోసం చేయడం వంటి ఉత్కంఠభరిత అంశాలు ఉన్నాయి. రణదీప్ హుడాతో పాటు ఊర్వశి రౌటేలా, అమిత్ సియాల్, అభీమన్యు సింగ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మే 15 నుంచి జియో హాట్స్టార్లో ఇన్స్పెక్టర్ అవినాష్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది.
