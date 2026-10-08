OTT Top Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన టాప్ 4 సినిమాలు- తెలుగులో 3, ఒకేదాంట్లో 2- హారర్, క్రైమ్, యాక్షన్, స్పోర్ట్స్తో!
Top 4 OTT Release To Watch Today: అక్టోబర్ 08న ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు టాప్ 4 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టాయి. ఇందులో తెలుగులో 3 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ కాగా ఒకేదాంట్లో 2 స్ట్రీమింగ్ అవడం విశేషం. ఒక్కోటి ఒక్కో జోనర్తో ఉన్న నేటి టాప్ 4 సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
Today Top 4 OTT Release Movies To Watch: ఈ వారం ఓటీటీ ప్రియులను అలరించేందుకు ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ సరికొత్త చిత్రాలు, ఉత్కంఠభరితమైన వెబ్ సిరీస్లతో ముందుకు వచ్చాయి. అయితే, ఇవాళ (అక్టోబర్ 8) ఓటీటీలో చూసేందుకు టాప్ 4 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు విడుదల అయ్యాయి.
టాప్ 4 ఓటీటీ సినిమాలు
జియోహాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, సోనీ లివ్ వంటి మెయిన్ ఓటీటీల్లో తెలుగు డబ్బింగ్తో సహా ఈ నాలుగు కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. ఒక్కోటి ఒక్కో జోనర్లో తెరకెక్కిన నేటి టాప్ 4 ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మోర్టల్ కాంబాట్ 2 - జియోహాట్స్టార్లో మైండ్ బ్లాకింగ్ యాక్షన్!
హాలీవుడ్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ 'మోర్టల్ కాంబాట్ 2' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. షావో ఖాన్, అవుట్వరల్డ్ శక్తుల నుంచి ఎర్త్రైమ్ను కాపాడుకునేందుకు యోధులు చేసే వీరోచిత పోరాటమే ఈ సినిమా ప్రధానాంశం.
జానీ కేజ్, రాయ్డెన్, సోన్యా బ్లేడ్, లియు కాంగ్, జ్యాక్స్, కోల్ యంగ్ వంటి పవర్ఫుల్ పాత్రలు ఈ రెండో భాగంలో శత్రువులను ఢీకొడతాయి. క్వాన్ చి ఇచ్చే మైండ్ గేమ్స్, ప్రిన్సెస్ కిటానా నమ్మకానికి సంబంధించిన మలుపులు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ హై-వోల్టేజ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రాన్ని తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ భాషల్లో జియోహాట్స్టార్లో తిలకించవచ్చు.
మండాడి - నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉత్కంఠభరిత పడవల పోటీ!
తమిళ నటుడు సూరి హీరోగా నటించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'మండాడి' నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మత్స్యకారుడు, నైపుణ్యం కలిగిన పడవల రేసర్ ముత్తుకాళి (సూరి) చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఒక యువకుడికి సాయం చేసేందుకు ఊరికి తిరిగొచ్చిన ముత్తుకాళికి పాత పగలు మళ్లీ ఎదురవుతాయి.
సాంప్రదాయ పడవల రేసులో తన జట్టును గెలిపించేందుకు సముద్ర ప్రవాహాలు, భూస్వామ్య శక్తులను తట్టుకుంటూ అతను ఎలా పోరాడాడనేది ఈ చిత్రంలో అత్యంత ఆసక్తికరంగా మలిచారు. పల్లెటూరి వాతావరణం, ఉద్వేగభరిత సన్నివేశాలతో సాగే ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.
ఐస్ - సోనీ లివ్లో సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్!
మలయాళంలో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'ఐస్' సోనీ లివ్ ఓటీటీలో విడుదలైంది. మహిళలను వేధించే స్టాకర్ల కేసులను విచారించే టీనా అనే క్యారెక్టర్ చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది. నేరస్థుల మానసిక స్థితిని విశ్లేషించేందుకు పోలీసులు సైకాలజిస్టుల సాయం తీసుకుంటారు.
నేటి సమాజంలో ప్రేమానురాగాలు, ఆధిపత్యం, భయం మధ్య ఉన్న సన్నని వ్యత్యాసాన్ని ఈ ఓటీటీ సిరీస్ లోతుగా ఆవిష్కరిస్తుంది. 'వాచ్, ప్రొటెక్ట్, డిఫెండ్' అనే ట్యాగ్లైన్తో వచ్చిన ఈ సిరీస్ తెలుగు, మలయాళం, తమిళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
బిలో - నెట్ఫ్లిక్స్లో సముద్రపు వింత జీవి మిస్టరీ!
హారర్ మిస్టరీ చిత్రాలను ఇష్టపడే వారి కోసం 'బిలో' అనే ఇంగ్లీష్ లిమిటెడ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతోంది. కెనడాలోని న్యూఫౌండ్ల్యాండ్ తీర ప్రాంతంలో సాగే ఈ కథలో జాష్ హార్ట్నెట్ మత్స్యకారుడు కేల్విన్ పెన్నీ పాత్రలో నటించారు. సముద్ర గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చే ఒక వింత జీవి గ్రామంపై దాడి చేస్తుంది.
ఒకవైపు కుటుంబ సమస్యలు, మరోవైపు మనుగడ కోసం పోరాటం మధ్య కథ సాగుతుంది. సముద్ర జీవశాస్త్రవేత్త ఫోండా, కేల్విన్ కుమారుడు వేడ్ల పాత్రలు కథకు మరింత ఉత్కంఠను జోడిస్తాయి. మొత్తం 6 ఎపిసోడ్లుగా రూపొందిన ఈ ఓటీటీ సిరీస్ హారర్, మిస్టరీ ప్రియులను అలరిస్తుంది.
వీకెండ్ ప్లాన్స్ కోసం బెస్ట్!
ఈ వీకెండ్లో థ్రిల్లర్స్, సైకలాజికల్ క్రైమ్, యాక్షన్, స్పోర్ట్స్ డ్రామా వంటి విభిన్న కథాంశాలతో కూడిన సినిమాలు, సిరీస్లు చూడాలనుకునే వారికి ఈ నాలుగు చిత్రాలు ఓటీటీలో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాయి. మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఓటీటీల్లో వీటన్నింటినీ వీక్షించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More