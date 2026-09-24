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చిన్న చిన్న విషయాలకే విపరీతమైన కోపమా? ప్రశాంతంగా మారడానికి 4 సులువైన చిట్కాలు!

కారణం లేకుండానే పక్కనున్న వారిపై చిరాకు పడుతున్నారా? మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బయటపడి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ థెరపిస్ట్ సూచిస్తున్న 4 ప్రాక్టికల్ సూత్రాలివే..

Published on: Sep 24, 2026, 09:10:14 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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ఉరుకుల పరుగుల జీవనశైలి, నిరంతర పని ఒత్తిడి, సరిపడా విశ్రాంతి లేకపోవడం వల్ల ప్రతి చిన్న విషయానికి విసుగు చెందడం, పక్కనున్న వారిపై తీవ్రంగా కోపగించుకోవడం చాలామందిలో తరచుగా చూస్తుంటాం. మానసిక క్షోభ, ప్రతికూల ఆలోచనలు కొన్నిసార్లు మన దైనందిన జీవితాన్ని మాత్రమే కాకుండా, తోటివారితో ఉండే సంబంధాన్ని సైతం దెబ్బతీస్తాయి. అయితే, ఇలాంటి ఆవేశాలకు గురైనప్పుడు మనసును అదుపులో ఉంచుకుని ప్రశాంతంగా మారడానికి ఫ్లోరిడాకు చెందిన ప్రముఖ సైకోథెరపిస్ట్ జెఫ్రీ మెల్ట్​జర్ 4 సులువైన మార్గాలను వెల్లడించారు.

చిన్న విషయాలకే విపరీతమైన కోపమా? (Pexel)
చిన్న విషయాలకే విపరీతమైన కోపమా? (Pexel)

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఐటీ, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులతో పాటు విద్యార్థుల్లో మారుతున్న జీవన అలవాట్ల వల్ల ఇటువంటి 'మూడ్ స్వింగ్స్' లేదా చిరాకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నిపుణులు చెబుతున్న ఈ 4 సూత్రాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

ఆలోచనలను గుర్తించి పేరు పెట్టండి..

మనసులో ప్రతికూల ఆలోచనలు సుడిగుండంలా తిరుగుతున్నప్పుడు, తక్షణమే ఎదుటివారిపై అరిచేయకుండా అసలు మనసు ఏమనుకుంటోందో గమనించాలి.

"ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను విసిగిస్తున్నారనే ఆలోచన నా మనసులో వస్తోంది" అని నిష్పాక్షికంగా అనుకోవడం వల్ల మీ మానసిక స్థితిని కాస్త దూరంగా నిలబడి పరిశీలించే వీలు కలుగుతుంది. "మీ ఆలోచనలకు ఒక పేరు పెట్టడం వల్ల పక్కనున్న వారితో అనవసరంగా గొడవపడకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు," అని జెఫ్రీ వివరించారు.

సోషల్ మీడియా పక్కనపెట్టి నిద్రపోండి..

ప్రశాంతమైన మనసుకు సరిపడా నిద్ర అత్యంత అవసరం. నిద్రలేమి మనుషుల్లో నైరాశ్యాన్ని, కోపాన్ని తీవ్రస్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. రాత్రి సమయాల్లో నిద్రపోకుండా అర్ధరాత్రి 2 గంటల వరకు మొబైల్ పట్టుకుని వింత వింత వీడియోలు చూస్తూ ‘డూమ్ స్క్రోలింగ్’ చేయడం మానసిక ఆరోగ్యానికి తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తుంది.

"సోషల్ మీడియాలో ఉండే వీడియోలు రేపైనా ఉంటాయి, కానీ మీ ఆరోగ్యానికి ఈ రాత్రి నిద్ర చాలా ముఖ్యం," అని జెఫ్రీ హెచ్చరించారు.

చల్లని నీటితో ముఖం కడగండి..

విపరీతమైన కోపం లేదా విసుగు వచ్చినప్పుడు తక్షణ ఉపశమనానికి ముఖంపై చల్లని నీళ్లు చల్లుకోవడం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. చల్లటి నీరు శరీరంలోని నరాలను ఉత్తేజపరిచి, గుండె వేగాన్ని తగ్గించి, మెదడును ప్రశాంతపరుస్తుంది. ఈ చిన్న చిట్కా శరీర ఉష్ణోగ్రతతో పాటు మానసిక ఆవేశాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

సమయానికి పౌష్టికాహారం తీసుకోండి..

కడుపులో ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు కోపం రావడం అత్యంత సహజమైన శారీరక ప్రక్రియ. దీనిని ఆంగ్లంలో 'హ్యాంగ్రీ' (Hangry) అంటారు. ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం భోజనం సరిగా చేయకుండా జంక్ ఫుడ్ లేదా స్వీట్లపై ఆధారపడితే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు మారి తీవ్రమైన చిరాకు వస్తుంది. ప్రపంచంపై లేదా తోటివారిపై ద్వేషం పెంచుకునే ముందు, ఒకసారి మీరు సరిగా తిన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలని జెఫ్రీ సలహా ఇచ్చారు.

చిన్న చిన్న అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను సులువుగా సొంతం చేసుకోవచ్చు.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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