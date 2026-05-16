Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Cooking tips : తొక్కే కదా అని పడేస్తే.. నష్టపోతారు! దానిమ్మ తొక్కలను వంటల్లో ఇలా వాడుకోవచ్చు..

    Pomegranate Peel Culinary Uses : సాధారణంగా మనం దానిమ్మ గింజలను తిని తొక్కలను పడేస్తుంటాము. కానీ, ఆ తొక్కల్లో అద్భుతమైన రుచి, రంగు, పోషకాలు దాగున్నాయి. వంటల్లో వాటిని ఎలా ఉపయోగించి రుచిని, ఆరోగ్యాన్ని పెంచవచ్చో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

    Published on: May 16, 2026 7:29 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Pomegranate Peel health benefits : రుచికరంగా, జ్యుసీగా ఉండే దానిమ్మ గింజలను మనమంతా ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటాము. కానీ, ఆ గింజల చుట్టూ ఉండే తొక్కను మాత్రం పనికిరాని వ్యర్థంగా భావించి డస్ట్‌బిన్‌లో పడేస్తుంటాము. అయితే, మనం పడేసే ఆ దానిమ్మ తొక్కల్లోనే అత్యధిక రుచి, సహజసిద్ధమైన రంగు, అనే పోషకాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా?

    దానిమ్మ తొక్కలు పడేస్తున్నారా? ఇలా వాడుకోవచ్చు!
    దానిమ్మ తొక్కలు పడేస్తున్నారా? ఇలా వాడుకోవచ్చు!

    మన సాంప్రదాయ వంటశాలల్లో వీటిని రకరకాల వంటకాల్లో, పొడులలో చాలా గుప్తంగా ఉపయోగించేవారు. కొద్దిగా చేదు, వగరు, పులుపు కలగలిసిన రుచి ఉండే ఈ దానిమ్మ తొక్కలు.. తీపి, కారం వంటకాలకు సరికొత్త రుచిని, లోతును అందిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఆహార పదార్థాలను వృథా చేయకూడదనే అవగాహన పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఇలాంటి వంటింటి చిట్కాలు మళ్లీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటున్నాయి.

    ఈ నేపథ్యంలో దానిమ్మ తొక్కలను వంటల్లో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో కొన్ని ఆసక్తికరమైన పద్ధతులు ఇక్కడ చూద్దాము..

    హెర్బల్ టీలకు అదనపు ఫ్లేవర్..

    దానిమ్మ తొక్కలను ఎండబెట్టి, వాటిని వేడి నీళ్లలో మరిగించి ఒక చక్కని హెర్బల్ టీ తయారు చేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా పుల్లగా ఉండే ఈ టీలోకి దాల్చినచెక్క లేదా అల్లం ముక్కలు వేసుకుంటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది! కేవలం ఆరోగ్యం కోసమే కాకుండా, దీని ప్రత్యేకమైన ఫ్లేవర్ కోసం కూడా చాలా మంది తాగుతారు. మీరు రోజువారీ తాగే నార్మల్ టీలో కూడా ఒక చిన్న ఎండిన దానిమ్మ తొక్క ముక్క వేసుకుంటే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదించవచ్చు.

    కూరలలో సహజసిద్ధమైన పులుపు కోసం..

    ఎండబెట్టిన దానిమ్మ తొక్కల పొడిని కూరలు, గ్రేవీలలో సహజసిద్ధమైన పులుపు కోసం వాడుకోవచ్చు. ఇది వంటకానికి మరీ ఎక్కువ కాకుండా, లైట్‌గా ఉండే పులుపును అందించి రుచిని రెట్టింపు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పప్పు చారు, పప్పు కూరలు లేదా వెజిటెబుల్ స్టూలలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మనం రెగ్యులర్‌గా వాడే చింతపండు లేదా ఆమ్‌చూర్ (మామిడికాయ పొడి) కి ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం.

    పచ్చళ్లకు టేస్టీ ట్విస్ట్..

    మనం రోజూ చేసుకునే పుదీనా, కొత్తిమీర పచ్చళ్లలో (చట్నీలలో) దానిమ్మ తొక్కలను ఉపయోగించవచ్చు. తొక్కలను ఉడికించి, మిగతా ఆకుకూరలు, మసాలాలు, కొద్దిగా తీపి పదార్థాలతో కలిపి గ్రైండ్ చేస్తే పచ్చడి రుచి, టెక్స్చర్ చాలా బాగుంటుంది. ఉడికించడం వల్ల తొక్కల్లోని చేదు తగ్గి, పచ్చడికి ఒక విభిన్నమైన టేస్ట్ వస్తుంది.

    ఇన్ఫ్యూజ్డ్ సిరప్‌లు, డ్రింక్స్..

    దానిమ్మ తొక్కలను నీళ్లలో బాగా మరిగించి ఒక చక్కటి లిక్విడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ నీటికి చక్కెర లేదా బెల్లం కలిపి మరిగిస్తే చక్కటి పుల్లటి సిరప్ సిద్ధమవుతుంది. దీన్ని షర్బత్‌లు, మాక్‌టైల్స్ లేదా డెజర్ట్‌లపై డ్రిజిల్‌గా వాడుకోవచ్చు. ఇది వంటకానికి మంచి ఫ్లేవర్‌తో పాటు నాచురల్ రంగును కూడా ఇస్తుంది. పారేసే వస్తువుతో ఇలాంటి క్రియేటివ్ డ్రింక్స్ చేసుకోవడం నిజంగా ఒక మంచి ఐడియా.

    ఇంట్లోనే స్పెషల్ మసాలా పొడులు..

    దానిమ్మ తొక్కల పొడిని వివిధ రకాల మసాలా మిశ్రమాలలో చేర్చడం ద్వారా వంటకాలకు ఒక కొత్త టేస్ట్ వస్తుంది. వేయించిన మసాలా దినుసులతో ఈ పొడి బాగా కలుస్తుంది. స్నాక్స్ లేదా ఫ్రై చేసుకునే వెజిటెబుల్స్ పై చల్లే మసాలా పొడులలో దీన్ని వాడవచ్చు. ఇందులోని స్వల్ప పులుపుదనం.. మిరపపొడి, మిరియాల పొడి ఘాటును బ్యాలెన్స్ చేసి వంటకానికి మంచి నాచురల్ టేస్ట్‌ను ఇస్తుంది.

    ఊరగాయల్లో ప్రత్యేక రుచి..

    కొన్ని ప్రాంతీయ వంటకాలలో, ఎండిన దానిమ్మ తొక్కలను పచ్చిమిర్చి, పచ్చి మామిడికాయ వంటి ఊరగాయలలో పులుపు కోసం కలుపుతుంటారు. కాలక్రమేణా ఈ తొక్కలు ఊరగాయలోని మసాలాలను పీల్చుకుని, ప్రత్యేకమైన రుచిని సంతరించుకుంటాయి. ఊరగాయలో ఉప్పు, కారం శాతాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కూడా ఇవి తోడ్పడతాయి.

    మన పూర్వీకులు సీజనల్ వస్తువులను ఎంత అద్భుతంగా ఉపయోగించుకునేవారో చెప్పడానికి ఇదొక చక్కని ఉదాహరణ. వంటగదిలో మనం పెద్దగా పట్టించుకోని ఇలాంటి చిన్న చిన్న పదార్థాలతో కూడా ఎంతటి అద్భుతమైన విలువలు, రుచులు దాగున్నాయో దానిమ్మ తొక్కల వినియోగం నిరూపిస్తుంది.

    మరి మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు కదూ!

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Cooking Tips : తొక్కే కదా అని పడేస్తే.. నష్టపోతారు! దానిమ్మ తొక్కలను వంటల్లో ఇలా వాడుకోవచ్చు..
    Home/Lifestyle/Cooking Tips : తొక్కే కదా అని పడేస్తే.. నష్టపోతారు! దానిమ్మ తొక్కలను వంటల్లో ఇలా వాడుకోవచ్చు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes