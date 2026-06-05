Fitness : రోజంతా కూర్చునే ఉంటున్నారా? ఈ 4 సింపుల్ వ్యాయామాలతో ఫుల్ ఫిట్నెస్!
Health tips in Telugu : కంప్యూటర్ల ముందు గంటల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల వచ్చే మెడ, నడుము నొప్పులను తగ్గించుకోవడానికి కల్ట్ ఫిట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు రిషభ్ తెలాంగ్ 4 అద్భుతమైన మొబిలిటీ వ్యాయామాలను సూచించారు. వాటిని ఎలా చేయాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
Posture Correction Exercises : ఐటీ ఉద్యోగులు అయినా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేవారైనా.. నేడు మెజారిటీ ప్రజల జీవితం ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ల ముందే గడిచిపోతోంది. గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చోవడం వల్ల మెడ పట్టేయడం, నడుము నొప్పి, భుజాలు ముందుకు వంగిపోవడం (రౌండెడ్ షోల్డర్స్), లేదా కండరాలు బిగుసుకుపోవడం వంటి సమస్యలను చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే రోజంతా కంప్యూటర్ల ముందు కూర్చోవడం వల్ల వచ్చే ఈ దుష్ప్రభావాలను కొన్ని సాధారణ వ్యాయామాల ద్వారా సులభంగా అధిగమించవచ్చని ప్రముఖ ఫిట్నెస్ సంస్థ కల్ట్ ఫిట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు రిషభ్ తెలాంగ్ చెప్తున్నారు.
రోజంతా ల్యాప్టాప్లు లేదా స్మార్ట్ఫోన్ల వైపు కిందికి చూస్తూ ఉండటం వల్లే మెడ, భుజాల నొప్పులు వస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. మన ఉద్యోగాల రీత్యా రోజంతా కంప్యూటర్పై పని చేయడాన్ని పూర్తిగా నివారించలేకపోయినప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేక వ్యాయామాల సహాయంతో ఆ నొప్పిని ఖచ్చితంగా నయం చేసుకోవచ్చని ఆయన తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో వివరించారు.
డెస్క్ ఉద్యోగులు తమ శరీర నొప్పులను తగ్గించుకుని, కండరాల కదలికలను (మొబిలిటీ) మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఉపయోగపడే 4 అద్భుతమైన ఎక్సర్సైజ్లను ఆయన పంచుకున్నారు. అవి..
1. థొరాసిక్ రొటేషన్ స్ట్రెచ్..
ఈ వ్యాయామం చేయడానికి ముందుగా నేలపై రెండు చేతులు, రెండు మోకాళ్లను ఆనించి పిల్లిలా (ఆల్ ఫోర్స్ పొజిషన్) నిలబడాలి. ఇప్పుడు ఒక చేతిని నేలపైనే ఉంచి, మరో చేతిని తల వెనుక గానీ లేదా శరీరం పక్కన గానీ ఉంచాలి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మీ పైశరీరాన్ని ఒక వైపునకు తిప్పుతూ, ఛాతీ భాగాన్ని తెరుస్తూ చేతిని పైకి లేపాలి. మళ్లీ అంతే నియంత్రణతో పాత స్థితికి తీసుకురావాలి.
ఫలితం : ఈ వ్యాయామం వెన్నుపూస పైభాగం (థొరాసిక్ స్పైన్) కదలికలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఛాతీ కండరాలను ఫ్రీ చేసి, నడుము బిగుసుకుపోవడాన్ని తగ్గిస్తుంది.
2. థ్రెడ్ ది నీడిల్ స్ట్రెచ్..
ఇది కూడా టేబుల్ పొజిషన్ (రెండు చేతులు, మోకాళ్లపై నిలబడటం) నుంచే ప్రారంభించాలి. ఒక చేతిని నేలపై ఉంచి, మరో చేతిని అవతలి చేతి కింది భాగం గుండా లోపలికి పోనివ్వాలి. ఈ క్రమంలో మీ భుజం, వెన్ను పైభాగం నేలను తాకుతున్నట్లుగా నెమ్మదిగా వంచాలి. ఆ తర్వాత ఆ చేతిని మళ్లీ వెనక్కి తీస్తూ, ఛాతీని తెరిచి అదే చేతిని నేరుగా పైకప్పు వైపునకు (పైకి) చాచాలి.
ఫలితం : గంటల తరబడి ల్యాప్టాప్ వాడటం వల్ల మెడ, భుజాలు, వెన్ను పైభాగంలో వచ్చే తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఈ వ్యాయామం సులభంగా దూరం చేస్తుంది.
3. ఓపెన్ బుక్ స్ట్రెచ్..
ఈ వ్యాయామం చేయడానికి ముందుగా నేలపై ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకోవాలి. మీ రెండు కాళ్లు ఒకదానిపై ఒకటి ఉండేలా చూసుకుని, మోకాళ్ల మధ్యలో ఒక దిండు లేదా కుషన్ను ఉంచాలి. దీనివల్ల నడుము భాగం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కింది శరీరాన్ని అస్సలు కదల్చకుండా, పైశరీరాన్ని, పైనున్న చేతిని పుస్తకం పేజీలు తెరిచినట్లుగా అవతలి వైపునకు నెమ్మదిగా తిప్పాలి.
ఫలితం : ఇది వెన్నుముక సాగే గుణాన్ని పెంచుతుంది. బిగుసుకుపోయిన ఛాతీ కండరాలను సాగదీసి, మెడ, భుజాల నొప్పుల నుంచి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
4. వై-టీ-డబ్ల్యూ-ఐ ఎక్స్టెన్షన్స్..
ఇది శరీర బరువు ఆధారంగా చేసే అద్భుతమైన పోశ్చర్ (శరీర ఆకృతి) వ్యాయామం. దీనికోసం బోర్లా (ఛాతీ నేలకు ఆనేలా) పడుకోవాలి.
మొదట మీ రెండు చేతులను తలపైకి చాచి ఇంగ్లీష్ అక్షరం ‘Y’ ఆకారంలో ఉంచాలి.
ఆ తర్వాత చేతులను పక్కలకు చాపుతూ ‘T’ ఆకారంలోకి మార్చాలి.
అనంతరం మోచేతులను వెనక్కి వంచుతూ ‘W’ ఆకారాన్ని తీసుకురావాలి.
చివరగా చేతులను వెనక్కి చాపుతూ ‘I’ ఆకారంలోకి తీసుకువచ్చి మళ్లీ పాత స్థితికి రావాలి.
ఫలితం : ఈ వ్యాయామం వెన్ను పైభాగం, భుజాల కండరాలను పటిష్టం చేస్తుంది. ఎక్కువసేపు వంగి కూర్చోవడం వల్ల పాడైపోయే బాడీ పోశ్చర్ను ఇది చక్కదిద్దుతుంది.
ఇప్పటివరకు చెప్పిన వ్యాయామాలు అన్నీ పైన ఇచ్చిన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో ఉన్నాయి. వాటిని చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More