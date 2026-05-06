    వేసవిలో ఆరోగ్యం కోసం పాటించాల్సిన తప్పనిసరి చిట్కాలు.. పెద్దగా ఖర్చేం కాదులేండి!

    Summer Health Tips : వేసవి కాలంలో భానుడి భగభగలకు తట్టుకోవడానికి, వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండటానికి కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన, సులభమైన వేసవి చిట్కాలు ఉన్నాయి.

    Published on: May 06, 2026 4:11 PM IST
    By Anand Sai
    మండుతున్న ఎండలు, ఉక్కపోత, వడగాలులతో వేసవి కాలం మన ఆరోగ్యాన్ని పెద్ద పరీక్షకు గురి చేస్తుంది. సూర్యుడి తీవ్రత పెరిగే ఈ సమయంలో మన శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోవడం, త్వరగా నీరసించడం, జీర్ణక్రియ మందగించడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి.

    వేసవి ఆరోగ్య చిట్కాలు
    కేవలం దాహాన్ని తీర్చుకోవడం మాత్రమే కాదు.. మన ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారానే ఈ వేడి కోరల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. చల్లని పానీయాల కంటే మేలైన జాగ్రత్తలు, విపరీతమైన ఎండ నుంచి మన చర్మాన్ని, శరీరాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలో తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు అత్యవసరం.

    ఆహారం, పానీయాలు

    నీరు ఎక్కువగా తాగండి: దాహం వేయకపోయినా ప్రతి గంటకు ఒక గ్లాసు నీరు తాగుతూ ఉండాలి. శరీరంలో నీటి శాతం (Hydration) తగ్గకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    ప్రకృతి ప్రసాదాలు: కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, రాగి అంబలి, చెరకు రసం వంటివి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని, చలువను ఇస్తాయి.

    పండ్లు, కూరగాయలు: నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ, కర్బూజ, కీర దోసకాయ, సొరకాయ వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.

    తగ్గించాల్సినవి: కెఫీన్ (టీ, కాఫీ), కూల్ డ్రింక్స్, మితిమీరిన మసాలా, వేపుడు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇవి శరీరాన్ని త్వరగా డీహైడ్రేట్ చేస్తాయి.

    వస్త్రధారణ

    కాటన్ దుస్తులు: ఎల్లప్పుడూ లేత రంగులో ఉండే కాటన్ దుస్తులనే ధరించండి. ఇవి చెమటను పీల్చుకుని, గాలి ఆడేలా చేస్తాయి.

    రక్షణ కవచాలు: బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు, టోపీ, లేదా కళ్ళజోడు తప్పనిసరిగా వాడండి.

    చర్మ సంరక్షణ

    సన్‌స్క్రీన్: ఎండలోకి వెళ్లే 20 నిమిషాల ముందు కనీసం SPF 30 ఉన్న సన్‌స్క్రీన్‌ను ముఖం, చేతులకు రాసుకోండి.

    శుభ్రత: రోజుకు రెండు సార్లు స్నానం చేయడం వల్ల శరీరం చల్లగా ఉండటమే కాకుండా.. చర్మంపై చెమట వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి.

    ఇతర జాగ్రత్తలు

    పీక్ అవర్స్: మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అత్యవసరం అయితే తప్ప ఈ సమయంలో బయట తిరగకండి.

    పాదరక్షలు: ఎండలో చెప్పులు లేకుండా నడవకండి. వేడి వల్ల పాదాల్లో మంటలు లేదా బొబ్బలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది.

    ఇంటి వాతావరణం: పగటిపూట కిటికీలకు కర్టెన్లు వేసి ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా ఉంటుంది. రాత్రిపూట గాలి కోసం వాటిని తీసి ఉంచండి.

    వడదెబ్బ తగిలితే ప్రాథమిక చికిత్స

    • ఒకవేళ ఎవరికైనా వడదెబ్బ తగిలితే (స్పృహ తప్పడం, విపరీతమైన తలనొప్పి):
    • వెంటనే వారిని నీడలోకి లేదా చల్లని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి.
    • తడి గుడ్డతో శరీరాన్ని తుడవాలి.
    • ఓఆర్ఎస్ (ORS) కలిపిన నీటిని నెమ్మదిగా తాగించాలి.
    • పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టరును సంప్రదించాలి.రాత్రి పడుకునే ముందు పాదాలకు ఆముదం లేదా కొబ్బరి నూనె రాసుకుంటే ఒంట్లోని వేడి తగ్గుతుంది.
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

