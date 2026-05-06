వేసవిలో ఆరోగ్యం కోసం పాటించాల్సిన తప్పనిసరి చిట్కాలు.. పెద్దగా ఖర్చేం కాదులేండి!
Summer Health Tips : వేసవి కాలంలో భానుడి భగభగలకు తట్టుకోవడానికి, వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండటానికి కొన్ని పద్ధతులు పాటించాలి. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన, సులభమైన వేసవి చిట్కాలు ఉన్నాయి.
మండుతున్న ఎండలు, ఉక్కపోత, వడగాలులతో వేసవి కాలం మన ఆరోగ్యాన్ని పెద్ద పరీక్షకు గురి చేస్తుంది. సూర్యుడి తీవ్రత పెరిగే ఈ సమయంలో మన శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోవడం, త్వరగా నీరసించడం, జీర్ణక్రియ మందగించడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి.
కేవలం దాహాన్ని తీర్చుకోవడం మాత్రమే కాదు.. మన ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారానే ఈ వేడి కోరల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. చల్లని పానీయాల కంటే మేలైన జాగ్రత్తలు, విపరీతమైన ఎండ నుంచి మన చర్మాన్ని, శరీరాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలో తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు అత్యవసరం.
ఆహారం, పానీయాలు
నీరు ఎక్కువగా తాగండి: దాహం వేయకపోయినా ప్రతి గంటకు ఒక గ్లాసు నీరు తాగుతూ ఉండాలి. శరీరంలో నీటి శాతం (Hydration) తగ్గకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రకృతి ప్రసాదాలు: కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, రాగి అంబలి, చెరకు రసం వంటివి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని, చలువను ఇస్తాయి.
పండ్లు, కూరగాయలు: నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ, కర్బూజ, కీర దోసకాయ, సొరకాయ వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
తగ్గించాల్సినవి: కెఫీన్ (టీ, కాఫీ), కూల్ డ్రింక్స్, మితిమీరిన మసాలా, వేపుడు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇవి శరీరాన్ని త్వరగా డీహైడ్రేట్ చేస్తాయి.
వస్త్రధారణ
కాటన్ దుస్తులు: ఎల్లప్పుడూ లేత రంగులో ఉండే కాటన్ దుస్తులనే ధరించండి. ఇవి చెమటను పీల్చుకుని, గాలి ఆడేలా చేస్తాయి.
రక్షణ కవచాలు: బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు, టోపీ, లేదా కళ్ళజోడు తప్పనిసరిగా వాడండి.
చర్మ సంరక్షణ
సన్స్క్రీన్: ఎండలోకి వెళ్లే 20 నిమిషాల ముందు కనీసం SPF 30 ఉన్న సన్స్క్రీన్ను ముఖం, చేతులకు రాసుకోండి.
శుభ్రత: రోజుకు రెండు సార్లు స్నానం చేయడం వల్ల శరీరం చల్లగా ఉండటమే కాకుండా.. చర్మంపై చెమట వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి.
ఇతర జాగ్రత్తలు
పీక్ అవర్స్: మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అత్యవసరం అయితే తప్ప ఈ సమయంలో బయట తిరగకండి.
పాదరక్షలు: ఎండలో చెప్పులు లేకుండా నడవకండి. వేడి వల్ల పాదాల్లో మంటలు లేదా బొబ్బలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ఇంటి వాతావరణం: పగటిపూట కిటికీలకు కర్టెన్లు వేసి ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోకి వేడి రాకుండా ఉంటుంది. రాత్రిపూట గాలి కోసం వాటిని తీసి ఉంచండి.
వడదెబ్బ తగిలితే ప్రాథమిక చికిత్స
- ఒకవేళ ఎవరికైనా వడదెబ్బ తగిలితే (స్పృహ తప్పడం, విపరీతమైన తలనొప్పి):
- వెంటనే వారిని నీడలోకి లేదా చల్లని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి.
- తడి గుడ్డతో శరీరాన్ని తుడవాలి.
- ఓఆర్ఎస్ (ORS) కలిపిన నీటిని నెమ్మదిగా తాగించాలి.
- పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టరును సంప్రదించాలి.రాత్రి పడుకునే ముందు పాదాలకు ఆముదం లేదా కొబ్బరి నూనె రాసుకుంటే ఒంట్లోని వేడి తగ్గుతుంది.
