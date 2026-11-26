శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Weight loss tips : ఇంట్లోనే.. రోజుకు 20వేల అడుగులు- 14 కేజీల బరువు తగ్గిన మహిళ!
బరువు తగ్గాలంటే ఖరీదైన జిమ్ మెంబర్షిప్లు, భారీ పరికరాలు అవసరం లేదని ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంబికా సాగర్ నిరూపించారు. తన 2బీహెచ్కే అపార్ట్మెంట్లోనే రోజూ 20,000 అడుగులు నడిచి, 90 కిలోల నుంచి 76 కిలోలకు తగ్గిన ఆమె స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం ఇక్కడ చదవండి.
బరువు తగ్గాలని అనుకోగానే మనలో చాలామందికి ముందుగా గుర్తుకువచ్చేవి ఖరీదైన జిమ్ మెంబర్షిప్లు, ఇంట్లోకి ట్రెడ్మిల్ కొనడం, కఠినమైన డైట్ ప్లాన్లు. అయితే అసలైన అడ్డంకి జిమ్ లేకపోవడం కాదు! మనసు పెట్టి మొదటి అడుగు వేయకపోవడమేనని ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంబికా సాగర్ నిరూపించారు. కేవలం నడకను తన దినచర్యలో ఒక భాగంగా మార్చుకుని ఏకంగా 14 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. అదీ బయట పార్కులకు వెళ్లకుండా, తన సొంత రెండు పడకగదుల అపార్ట్మెంట్లోనే ప్రతిరోజూ 20,000 అడుగులు నడుస్తూ ఈ అద్భుత విజయాన్ని సాధించారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో అపార్ట్మెంట్ సంస్కృతి విపరీతంగా పెరిగింది. ఉదయం లేవగానే ఆఫీసు పనులు, ట్రాఫిక్ రద్దీ, సాయంత్రం ఇంటి పనులతో చాలామందికి బయట పార్కులకు వెళ్లి వ్యాయామం చేసే సమయం దొరకడం లేదు. ఒకవేళ జిమ్లో చేరినా వారం తిరగకముందే ఆపేస్తుంటారు. అలాంటి బిజీ జీవితాలు గడుపుతున్న గృహిణులు, ఐటీ ఉద్యోగులకు అంబికా సాగర్ కథనం ఒక కనువిప్పు. నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్న కొద్దిపాటి స్థలాన్ని ఉపయోగించుకుంటూనే ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చో ఆమె ఆచరణలో చూపించారు.
90 కిలోల నుంచి 76 కిలోలకు.. అసలు రహస్యం ఇదే!
అంబికా సాగర్ బరువు 90 కిలోల నుంచి 76 కిలోలకు తగ్గింది. ఈ మార్పు వెనుక ట్రెడ్మిల్ గానీ, ఖరీదైన వ్యాయామ పరికరాలు గానీ, రెగ్యులర్ జిమ్ సెషన్లు గానీ లేకపోవడం విశేషం. తనకు అందుబాటులో ఉన్న ఇంట్లోని స్థలాన్నే వేదికగా చేసుకుని, శరీరాన్ని కదిలించడాన్ని రోజువారీ అలవాటుగా మార్చుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, తన 2బీహెచ్కే ఫ్లాట్లోనే రోజూ 20,000 అడుగులు పూర్తి చేస్తానని తెలిపారు. నిలకడ, పట్టుదలే తన ఈ మార్పుకు ప్రధాన కారణాలని వివరిస్తూనే, బరువు తగ్గడం అనేది కేవలం నడక వల్ల మాత్రమే సాధ్యం కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
తన శరీరంలో వచ్చిన మార్పును తెలిపే వీడియోను షేర్ చేస్తూ అంబికా తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. "అదే టీ-షర్టు. కానీ మనిషి వేరు. 90 కిలోల నుంచి 76 కిలోలకు చేరుకున్నాను. 14 కిలోల బరువు తగ్గాను, కానీ అన్నింటికంటే పెద్ద మార్పు ఈరోజు నన్ను నేను చూసుకునే విధానం. కన్సిస్టెన్సీ, ఓపిక, మన కోసం మనం సమయం కేటాయించుకోవడం ప్రతిదీ మార్చగలవని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం. నేను చేయగలిగినప్పుడు, మీరు కూడా కచ్చితంగా చేయగలరు," అని అంబికా సాగర్ పేర్కొన్నారు.
ఉపవాసాలు వద్దు.. క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహారమే కీలకం!
ఒక జాతీయ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నడక తన జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు తెచ్చిందో అంబికా వివరించారు. "నా బరువు తగ్గే ప్రయాణంలో రోజూ 20,000 అడుగులు నడవడం ఒక గేమ్-ఛేంజర్గా పనిచేసింది. ఫిట్నెస్ కోసం ఎల్లప్పుడూ ఖరీదైన పరికరాలు లేదా క్లిష్టమైన వ్యాయామాలు అవసరం లేదని ఇది నాకు నేర్పింది. కొన్నిసార్లు అత్యంత సులభమైన అలవాట్లను క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తేనే అతిపెద్ద మార్పులు సాధ్యమవుతాయి," అని ఆమె అన్నారు.
బరువు తగ్గడానికి ఆకలితో మాడిపోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. "బరువు తగ్గడం అంటే కడుపు మాడ్చుకోవడం గానీ, షార్ట్కట్ల కోసం వెతకడం గానీ కాదని నా ప్రయాణం నాకు నేర్పింది. ఇది నిలకడ, క్రమశిక్షణ, ప్రతిరోజూ జీవనశైలిలో చేసుకునే చిన్నచిన్న మార్పులకు సంబంధించిన విషయం. స్పృహతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, క్యాలరీ డెఫిసిట్ పాటించడంతో పాటు నడక నాకు అతిపెద్ద ఆయుధంగా మారింది. ఇందులో అతిపెద్ద మార్పు కేవలం శారీరకమైనది మాత్రమే కాదు; ఈ ప్రయాణంలో నేను పొందిన ఆత్మవిశ్వాసం, స్వీయ ప్రేమ," అని అంబికా వివరించారు.
సాకులు మానేసి మొదటి అడుగు వేయండి!
ఏ ఒక్క వ్యాయామం కూడా అద్భుత ఫలితాలకు గ్యారెంటీ ఇవ్వదని, ఆహార నియమాలతో కూడిన నిరంతర శ్రమ అవసరమని అంబికా కథనం గుర్తుచేస్తోంది. "కొన్నిసార్లు మనకు కావాల్సిందల్లా సాకులు చెప్పడం ఆపేసి, మనల్ని మనం నమ్మడం ప్రారంభించడమే. నేను కేవలం బరువు తగ్గడమే కాదు, నా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నా బలాన్ని, నాలో ఒక సరికొత్త రూపాన్ని కనుగొన్నాను," అని అంబికా పేర్కొన్నారు.
ఫిట్నెస్ అంటే ఎప్పుడూ కఠినమైన వర్కౌట్లు, ఖరీదైన పరికరాలు ఉండాల్సిన పనిలేదని ఈ ప్రయాణం మనకు గుర్తుచేస్తోంది. మన షూ వేసుకుని మనం నివసిస్తున్న గదిలోనే అడుగులు వేయడం వంటి సాధారణ పనితో దాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఏదో ఒక అంకెను చేరుకోవాలని ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టడం కాకుండా, మన రోజువారీ జీవితంలో సహజంగా కలిసిపోయే ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను నిర్మించుకోవడమే అసలైన లక్ష్యం కావాలి.