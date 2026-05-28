    Green Tea vs Black Coffee : రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉండాలంటే ఏం తాగాలి? గ్రీన్​టీనా.. బ్లాక్​ కాఫీనా?

    How to stay active : గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ కాఫీలు రెండూ మితంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. కానీ, వీటిలో ఉండే పోషక విలువలు, కెఫిన్ శాతం, అవి ఇచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేర్వేరుగా ఉంటాయి. మరి రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉండేందుకు, అధిక ఎనర్జీ కోసం ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలి?

    Published on: May 28, 2026 9:07 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Green Tea vs Black Coffee For energy : ఉదయాన్నే ఒక కప్పు వేడి పానీయం తాగడం మనలో చాలా మందికి అలవాటు. అయితే ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపే వారు ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ లేదా బ్లాక్ కాఫీలో ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఈ రెండూ శరీరానికి అవసరమైన కెఫిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందించినప్పటికీ, ఇవి మన శరీరంపై చూపే ప్రభావం మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది మీకు బెస్ట్ ఛాయిస్? రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉండటానికి ఏది ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇస్తుంది? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    గ్రీన్ టీ వర్సెస్​ బ్లాక్ కాఫీ- ఏది ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తుంది?

    1. యాంటీఆక్సిడెంట్ల పవర్‌హౌస్..

    మన శరీరంలోని కణాల నష్టాన్ని నివారించడానికి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ముప్పును తగ్గించడానికి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎంతో అవసరం. గ్రీన్ టీ, బ్లాక్​ కాఫీ రెండింటిలోనూ విభిన్న రకాల యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి.

    గ్రీన్ టీ: ఇందులో ‘కాటెచిన్స్’ అనే పవర్​ఫుల్ రసాయనాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో వాపులు, నొప్పులను తగ్గించడమే కాకుండా ఊపిరితిత్తులు, రొమ్ము, కాలేయం, ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

    బ్లాక్ కాఫీ: ఇందులో 'క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్స్', కాఫీ గింజలను వేయించడం ద్వారా వచ్చే మెలనాయిడిన్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో, గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

    యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా లభించాలంటే చిట్కాలు :

    • సాధారణ గ్రీన్ టీ కంటే ‘మాచా గ్రీన్ టీ’ లో రెట్టింపు కాటెచిన్స్ ఉంటాయి.
    • కాఫీ తాగేటప్పుడు ‘లైట్ రోస్ట్’ గింజలను ఎంచుకోవడం మంచిది.
    • పాలు, చక్కెర లేదా ఇతర స్వీటెనర్లు కలపకుండా కేవలం బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్లే పూర్తి పోషకాలు అందుతాయి.

    2. ఎనర్జీ బూస్టింగ్: రెండింటిలో ఏది బెస్ట్?

    ఈ రెండు పానీయాలు కూడా బద్ధకాన్ని వదిలించి, మీరు రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉండే విధంగా తక్షణ శక్తిని ఇస్తాయి. కానీ వీటి పనితీరు వేరు వేరుగా ఉంటుంది.

    బ్లాక్ కాఫీ (హై ఎనర్జీ): ఒక కప్పు బ్లాక్ కాఫీలో దాదాపు 100 ఎంజీ కెఫిన్ ఉంటుంది. ఇది మెదడును చురుగ్గా ఉంచి, తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది.

    గ్రీన్ టీ (ప్రశాంతమైన అలర్ట్‌నెస్): ఒక కప్పు గ్రీన్ టీలో కేవలం 25 ఎంజీ కెఫిన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే, ఇందులో కెఫిన్‌తో పాటు ‘ఎల్-థియానైన్’ అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. కాఫీ తాగినప్పుడు వచ్చే గుండె దడ లేదా యాంగ్జైటీ వంటి సమస్యలు గ్రీన్ టీ తాగినప్పుడు రావు.

    గ్రీన్ టీ వర్సెస్​ బ్లాక్ కాఫీ- ఎవరికి ఏది సురక్షితం?

    ఆరోగ్యంగా ఉండే పెద్దలు రోజుకు 400 ఎంజీ కంటే తక్కువ కెఫిన్ (అంటే 2 నుంచి 5 కప్పుల కాఫీ) తీసుకోవడం సురక్షితం. కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:

    బ్లాక్ కాఫీ దుష్ప్రభావాలు: కాఫీని అతిగా తాగడం వల్ల గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, రక్తపోటు పెరగడం, కంగారు, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు కెఫిన్ మోతాదును చాలా తగ్గించాలి.

    గ్రీన్ టీ దుష్ప్రభావాలు: గ్రీన్ టీ సురక్షితమే అయినప్పటికీ, మార్కెట్​లో దొరికే గ్రీన్ టీ సప్లిమెంట్లను (క్యాప్సూల్స్ రూపంలో) అతిగా వాడితే వికారం, మలబద్ధకం, కడుపునొప్పి వస్తాయి. కొన్ని కేసుల్లో లివర్ డ్యామేజ్ కూడా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    చివరిగా చెప్పేదేంటంటే.. మీకు జిమ్‌లో వర్కౌట్ చేయడానికి లేదా ఆఫీస్ పని కోసం తక్షణ/ అధిక ఎనర్జీ కావాలంటే బ్లాక్ కాఫీ సరైనది. అలా కాకుండా, గుండె దడ లేకుండా ప్రశాంతమైన ఏకాగ్రత, తక్కువ కెఫిన్, బరువు తగ్గడం కోసం చూస్తుంటే గ్రీన్ టీ ఉత్తమమైన ఎంపిక.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

