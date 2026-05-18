    పసుపు రంగు Vs పచ్చ నిమ్మకాయ : రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది..? తేడాలు ఇవే!

    Green vs Yellow Lemon : మన వంటగదిలో నిమ్మకాయ పాత్ర ప్రత్యేకమైనది. అయితే ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగు నిమ్మకాయల మధ్య తేడాలుంటాయి. రుచి, రసం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాల తేడాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..

    Published on: May 18, 2026 10:46 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Green vs Yellow Lemon : భారతీయ ఇళ్లలో నిమ్మకాయ లేని వంటగదిని ఊహించలేము. ముఖ్యంగా వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు నిమ్మకాయల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం నిమ్మరసం తాగడం అందరికీ అలవాటే. నిమ్మకాయలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది, ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.

    పసుపు రంగు నిమ్మకాయ Vs పచ్చ నిమ్మకాయ
    నిమ్మలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. పొటాషియం, విటమిన్ బి6, సిట్రిక్ యాసిడ్ వంటి కీలక పోషకాలకు నిమ్మకాయ నిలయం. మార్కెట్‌కు వెళ్లినప్పుడు కొందరు పసుపు రంగు నిమ్మకాయలను, మరికొందరు ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. వీటి మధ్య అసలు తేడాలేంటో చాలామందికి తెలియదు.

    కొవ్వు తగ్గడం, పీసీఒఎస్ (PCOS) నివారణ అంశాలపై పనిచేసే ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు దిశా పన్వార్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా పసుపు, ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయల మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసాలను వివరించారు.

    రసం, రుచిలో ఉండే వ్యత్యాసాలు

    పసుపు, ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయల మధ్య రంగుతో పాటు రసం, రుచిలో కూడా స్పష్టమైన తేడాలు ఉంటాయి.

    రసం మోతాదు : ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయతో పోలిస్తే బాగా పండిన పసుపు రంగు నిమ్మకాయలో రసం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయల్లో రసం కొద్దిగా తక్కువగా వస్తుంది.

    రుచిలో తేడా : పసుపు రంగు నిమ్మకాయ రుచి కొద్దిగా తీపి కలగలిసిన పులుపుతో కూడి ఉండి, నాలుకకు హాయిని ఇస్తుంది. అదే సమయంలో ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయ రుచి చాలా చిక్కగా, గాఢమైన పులుపును కలిగి ఉంటుంది.

    ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు: దేని ప్రత్యేకత దానిదే!

    రెండు రకాల నిమ్మకాయలు శరీరానికి ఒకే విధమైన పోషణను అందించినప్పటికీ, వాటి ప్రత్యేక గుణాల వల్ల శరీరానికి చేసే మేలులో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి. పసుపు నిమ్మకాయ ప్రధానంగా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది. ఇది చర్మానికి సహజమైన మెరుపును ఇవ్వడంతో పాటు జీర్ణక్రియ రేటును గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.

    మరోవైపు ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయ శరీరంలో తేమ శాతాన్ని (Hydration) పెంచడానికి, తక్షణ రిఫ్రెష్‌మెంట్‌ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కూడా జీర్ణక్రియ మెరుగవడానికి తన వంతు సహాయం అందిస్తుంది.

    రుచిని బట్టి వీటి వినియోగం మారుతుంది. సాధారణంగా పసుపు రంగు నిమ్మరసాన్ని ఉదయాన్నే తాగే డెటాక్స్ పానీయాలలో, హెల్తీ సలాడ్లలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అదే ఆకుపచ్చ నిమ్మకాయను మాత్రం వివిధ రకాల మాక్టెయిల్స్, మొజిటోలు లేదా మెక్సికన్ తరహా వంటకాల తయారీలో వాడుతుంటారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పోషకాల పరంగా రెండూ సమానమే అయినప్పటికీ, మీ రుచి ప్రాధాన్యతలను బట్టి దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చు.

    కేవలం వంటలకే కాదు.. క్లీనింగ్‌కు కూడా!

    మన నిత్య జీవితంలో పప్పు, కూరలు, సలాడ్లు, పోహా లేదా చాట్ వంటి వంటకాల రుచిని రెట్టింపు చేయడానికి నిమ్మరసం వాడతాము. వేసవిలో నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరం వెంటనే హైడ్రేట్ అవుతుంది. వంటకాలకే కాకుండా, నిమ్మకాయలో ఉండే ఆమ్ల గుణాలవల్ల వంట పాత్రలను మెరిపించడానికి, బట్టలపై పడిన మొండి మరకలను తొలగించడానికి కూడా దీనిని గృహ పరిశుభ్రతలో ఉపయోగిస్తారు.

    నిమ్మరసం దంతాలను తెల్లగా మార్చడానికి, శుభ్రం చేయడానికి మంచిదని చాలామంది భావిస్తారు. అయితే నిమ్మరసాన్ని నేరుగా దంతాలపై ఎక్కువగా రుద్దకూడదు. అందులోని సిట్రిక్ యాసిడ్ దంతాల పైపొర అయిన 'ఎనామెల్'ను బలహీనపరుస్తుంది. అందుకే నిమ్మకాయ నీళ్లు లేదా నిమ్మరసం తాగిన వెంటనే సాదా నీటితో నోటిని బాగా పుక్కిలించి ఉమ్మివేయడం మంచిది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Lifestyle/పసుపు రంగు Vs పచ్చ నిమ్మకాయ : రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది..? తేడాలు ఇవే!
