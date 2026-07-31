Tom Holland : ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ చెప్పేసిన 'స్పైడర్మ్యాన్'! టామ్ హాలండ్ క్రేజీ డైట్ ప్లాన్ ఇదే..
Tom Holland fitness : హాలీవుడ్ స్టార్, స్పైడర్మ్యాన్ టామ్ హాలండ్ తన కత్తిలాంటి బాడీ వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ని వెల్లడించారు. రోజూ మధ్యాహ్న భోజనం మానేయడం నుంచి తమ్ముడి చేతి వంట వరకు ఆయన డైట్ విశేషాలు ఇక్కడ చదవండి..
వెండితెరపై 'స్పైడర్మ్యాన్'గా అద్భుత విన్యాసాలు చేస్తూ, ఎంతటి కఠినమైన పాత్రలకైనా క్షణాల్లో సిద్ధమైపోయే టామ్ హాలండ్ ఫిట్నెస్ చూసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతుంటారు. అయితే, ఈ స్థాయి శారీరక దృఢత్వాన్ని కాపాడుకోవడం వెనుక పెద్ద రహస్యమేమీ లేదని, తన ఆహార అలవాట్లు అత్యంత సాధారణంగా ఉంటాయని టామ్ హాలండ్ చెబుతున్నారు. జిమ్లో గంటల తరబడి చెమటోడ్చడం కంటే, మనం వంటగదిలో తీసుకునే ఆహారమే మన శరీరాన్ని తీర్చిదిద్దుతుందని ఆయన బలంగా నమ్ముతారు.
పండ్లతో కూడిన ఉదయపు టిఫిన్, ప్రోటీన్ షేక్స్ తాగుతూ.. అవసరమైతే మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పూర్తిగా మానేసే టామ్, తన ఫిట్నెస్ సూత్రాన్ని స్పష్టంగా విశ్లేషించారు. "నేను నా శరీరంలో ఆశించిన మార్పులు చూడాలంటే 80 శాతం ఆహారం (డైట్), కేవలం 20 శాతం మాత్రమే వ్యాయామం దోహదపడతాయి," అని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'మెన్స్ హెల్త్' అనే మేగజైన్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన రోజువారీ ఆహార చక్రం, ఆరోగ్యం కోసం తీసుకునే పౌష్టికాహారం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
సింపుల్గా మొదలయ్యే ఉదయం..
టామ్ హాలండ్కు ఉదయాన్నే త్వరగా లేచే అలవాటుంది. అనంతరం క్షణాల్లో తయారయ్యే సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్కే ఆయన ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఒక గిన్నెడు ఓట్ మిల్క్ లేదా వాటర్తో చేసిన గంజి (ప్రాడ్జ్), దానికి తోడు కొన్ని పండ్లు, ఎండు ఫలాలు (నట్స్), పక్కనే ఒక ప్రోటీన్ షేక్.. ఇదే ఆయన మార్నింగ్ టిఫిన్. ప్రశాంతంగా ఉదయాన్నే ఎక్కువ సేపు వంట చేయడం తనకు నచ్చదని ఆయన చెప్పారు. పండ్ల నుంచి పీచు పదార్థం (ఫైబర్), నట్స్ నుంచి మంచి కొవ్వులు, ఓట్స్ నుంచి రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి కావలసిన శక్తి లభిస్తాయని ఆయన వివరిస్తారు.
మధ్యాహ్న భోజనానికి స్వస్తి!
టామ్ హాలండ్ రోజుకు మూడు పూటలా భోజనం చేయరు. "సినిమా పాత్రల కోసం శరీరాన్ని భారీగా పెంచాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు నేను మధ్యాహ్న భోజనం పూర్తిగా మానేస్తాను. చాలా అరుదుగా మాత్రమే లంచ్ తింటాను," అని ఆయన వెల్లడించారు. నిరంతరం ప్రయాణాల్లో ఉండటం వల్ల సొంతంగా వండుకోవడం కష్టమైనప్పటికీ, మంచి ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడమే తన బాడీ షేప్ను కాపాడుతుందని ఆయన తెలిపారు.
తమ్ముడి చేతి వంటతో రాత్రి భోజనం!
రాత్రి భోజనం విషయంలో మాత్రం టామ్ చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ఆయన సోదరుడు సామ్ చాలా అద్భుతంగా వంటలు చేస్తారట. అందుకే రాత్రి పూట ఎక్కువగా తమ్ముడి ఇంటికే వెళ్తుంటారు. రోజూ రకరకాల రుచికరమైన వంటకాలతో సామ్ ఆయనకు విందు ఇస్తారు. స్టిక్కీ బావో బన్స్, సాంప్రదాయ రోస్ట్ డిన్నర్ లేదా చికెన్ వెరోనిక్ వంటి పదార్థాలను రుచి చూస్తుంటారు.
తన ప్రేయసి శాఖాహారి కావడం వల్ల తన భోజనంలో కూడా ఆకుకూరలు, కూరగాయల వాడకం గణనీయంగా పెరిగిందని హాలండ్ చెప్పారు. ఒకప్పుడు షూటింగ్ల సమయంలో తామిద్దరం "ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధ్వానమైన డైట్ తీసుకునేవాళ్లమని", కానీ ఆ తర్వాత ఇద్దరం క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహార అలవాట్లను అలవర్చుకున్నామని నవ్వుతూ పంచుకున్నారు.
బర్గర్లు, ఆలుగడ్డలు, పవర్ ప్రోటీన్!
సహజంగానే తన శరీర బరువు త్వరగా తగ్గిపోతుందని, అందుకే బాడీ బిల్డింగ్ చేసే సమయంలో ఎక్కువ కేలరీలు ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని టామ్ చెప్పారు. ఎంత హెల్దీ డైట్ పాటించినా తనకు ఇష్టమైన ‘ఇన్-ఎన్-అవుట్ బర్గర్’ తినడానికి మాత్రం వెనుకాడరు. ఉల్లిపాయలతో ఉండే డబుల్-డబుల్ బర్గర్ అంటే ఆయనకు మహా ప్రాణం.
కార్బోహైడ్రేట్ల విషయానికొస్తే ఏ రూపంలో ఉన్నా బంగాళాదుంపలు (ఆలూ) తినడానికి ఇష్టపడతానని, అలాగే ప్రోటీన్ కోసం చికెన్, కాడ్ చేపలను ఎంచుకుంటానని చెప్పారు. నిమ్మకాయ, వెల్లుల్లి, మిరపకాయలతో బేక్ చేసిన కాడ్ ఫిష్ తయారు చేయడం చాలా తేలికని తెలిపారు. ఫిట్నెస్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా విటమిన్లు, మినరల్స్తో కూడిన ఉదయపు ప్రోటీన్ షేక్లతో పాటు క్రియాటిన్ కూడా తీసుకుంటానని ఈ హాలీవుడ్ 'స్పైడర్మ్యాన్' ముగించారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More