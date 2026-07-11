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    High protein foods : తక్కువ క్యాలరీలతో 58గ్రాముల ప్రోటీన్! నోరూరించే బటర్ గార్లిక్ చికెన్ రెసిపీ మీకోసమే..

    Butter garlic chicken recipe : రోజూ తినే రొటీన్ చికెన్ వంటకాలతో బోర్ కొట్టిందా? కేవలం 472 క్యాలరీలతో, ఏకంగా 58 గ్రాముల హై-ప్రోటీన్ అందించే సరికొత్త బటర్ గార్లిక్ చికెన్ రెసిపీని డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆథిరా సేతుమాధవన్ పరిచయం చేశారు. మీరూ చూసేయండి..

    Published on: Jul 11, 2026, 06:43:31 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా, జిమ్‌కు వెళ్లేవారికి కండరాలు బలంగా మారాలన్నా రోజువారీ ఆహారంలో ప్రోటీన్ తగినంత ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మాంసాహారులకు ప్రోటీన్ లభించే ఉత్తమ వనరులలో చికెన్ మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. అయితే, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు లేదా ఫిట్‌నెస్ కాపాడుకోవాలనుకునే వారు చికెన్ బ్రెస్ట్ ముక్కలను ఉడకబెట్టుకుని చప్పగా తినలేక, లేదా రోజూ ఒకే రకమైన బటర్ చికెన్ తిని బోర్ ఫీలవుతుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా, నాలుకకు రుచిని, శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను ఒకేసారి అందించే ఒక అద్భుతమైన వంటకాన్ని ప్రముఖ డిజిటల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆథిరా సేతుమాధవన్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పంచుకున్నారు. తక్కువ క్యాలరీలు, ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉండేలా ఆమె తయారు చేసిన ‘బటర్ గార్లిక్ చికెన్’ రెసిపీని మీరూ చూసేయండి..

    బటర్ గార్లిక్ చికెన్ రెసిపీ.. (Pexel)
    బటర్ గార్లిక్ చికెన్ రెసిపీ.. (Pexel)

    బటర్ గార్లిక్ చికెన్- పోషకాల వివరాలు..

    ఇప్పుడు చెప్పే విధంగా చేసే వంటకం ఇద్దరు వ్యక్తులకు సరిపోతుంది. ఒకరి సర్వింగ్ (225 గ్రాములు) చొప్పున తీసుకుంటే శరీరానికి అందే పోషకాలు:

    • క్యాలరీలు: సుమారు 472 కిలో క్యాలరీలు
    • ప్రోటీన్: సుమారు 58 గ్రాములు
    • కార్బోహైడ్రేట్లు: సుమారు 17 గ్రాములు
    • ఫ్యాట్ (కొవ్వు): సుమారు 16 గ్రాములు

    కావలసిన పదార్థాలు-

    • చికెన్ ముక్కల కోసం:ే
    • బోన్‌లెస్ చికెన్ బ్రెస్ట్ (ముక్కలుగా కోసినది): 400 గ్రాములు
    • కార్న్ ఫ్లోర్: రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
    • బేకింగ్ సోడా: మూడో వంతు టీస్పూన్
    • ఉప్పు, మిరియాల పొడి: రుచికి సరిపడా
    • సోయా సాస్: ఒక టేబుల్ స్పూన్
    • కుకింగ్ ఆయిల్ స్ప్రే

    సాస్ తయారీ కోసం-

    • లైట్ బటర్: రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
    • వెల్లుల్లి తరుగు: 8 నుంచి 10 రెబ్బలు
    • పచ్చిమిర్చి తరుగు: ఒకటి
    • సోయా సాస్: ఒకటి నుంచి రెండు టీస్పూన్లు
    • చిల్లీ ఫ్లేక్స్, మిరియాల పొడి: రుచికి తగినంత
    • పనీర్ ప్యూరీ: 100 గ్రాముల హై-ప్రోటీన్ పనీర్‌ను వేడి నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టిన మెత్తటి పేస్ట్
    • ఉప్పు: తగినంత
    • తేనె: అర టీస్పూన్
    • ఉల్లికాడల తరుగు లేదా కొత్తిమీర
    • నిమ్మరసం: అర టీస్పూన్

    రుచికరమైన బటర్ గార్లిక్ చికెన్ తయారీ విధానం..

    స్టెప్ 1: ముందుగా చికెన్ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కార్న్ ఫ్లోర్, బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, సోయా సాస్ వేసి బాగా కలపాలి (మారినేషన్). ఈ మిశ్రమాన్ని కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి, అంతకంటే ఎక్కువ సమయం ఉంచకూడదు.

    స్టెప్ 2: స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా కుకింగ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేయాలి. మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలను ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా దూరదూరంగా వేసి వేయించాలి. ముక్కల బయటి భాగం క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా జ్యూసీగా ఉండేలా కేవలం రెండు నుండి మూడు నిమిషాల పాటు అటుఇటు తిప్పుతూ వేయించి, ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.

    స్టెప్ 3: అదే పాన్‌లో లైట్ బటర్ వేసి, తరిగిన వెల్లుల్లి ముక్కలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి. వెల్లుల్లి మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.

    స్టెప్ 4: ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, సోయా సాస్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.

    స్టెప్ 5: ఇప్పుడు మంటను పూర్తిగా తగ్గించి (సిమ్‌లో పెట్టి), ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పనీర్ ప్యూరీని వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం తగినంత ఉప్పు, అర స్పూన్ తేనె వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ పనీర్ ప్యూరీ వల్లే వంటకానికి క్రీమీ టెక్స్​చర్, అదనపు ప్రోటీన్ లభిస్తాయి.

    స్టెప్ 6: ఈ సాస్ మిశ్రమంలో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేసి, సాస్ అంతా ముక్కలకు పట్టేలా బాగా టాస్ చేయాలి. చివరగా ఉల్లికాడల తరుగు చల్లుకోవాలి.

    స్టెప్ 7: స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అర టీస్పూన్ నిమ్మరసం పిండి బాగా కలిపితే ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన బటర్ గార్లిక్ చికెన్ సిద్ధమవుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తమ డైట్ ప్లాన్‌లో భాగంగా దీనిని లంచ్ లేదా డిన్నర్ ఆప్షన్‌గా నిశ్చింతగా తీసుకోవచ్చు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/High Protein Foods : తక్కువ క్యాలరీలతో 58గ్రాముల ప్రోటీన్! నోరూరించే బటర్ గార్లిక్ చికెన్ రెసిపీ మీకోసమే..
    Home/Lifestyle/High Protein Foods : తక్కువ క్యాలరీలతో 58గ్రాముల ప్రోటీన్! నోరూరించే బటర్ గార్లిక్ చికెన్ రెసిపీ మీకోసమే..
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