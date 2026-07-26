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    Skin care : చర్మ కాంతికి ఖరీదైన క్రీములు వాడుతున్నారా? అసలు రహస్యం మీ మనస్సులోనే ఉందంటున్న నిపుణులు!

    చర్మ సంరక్షణ అంటే కేవలం క్రీములు, సీరమ్‌లు రాయడమే కాదు, మన మానసిక ఆరోగ్యమే చర్మ సౌందర్యాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని మెరిసే చర్మాన్ని ఎలా పొందాలో నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 26, 2026, 07:39:01 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    చాలా ఏళ్లుగా చర్మ సంరక్షణ అనగానే మనకు రకరకాల క్రీములు, సీరమ్‌లు, లోషన్లు మాత్రమే గుర్తుకొస్తాయి. అయితే మనం ముఖానికి రాసే ఉత్పత్తుల కంటే, మన మానసిక ఆరోగ్యమే చర్మంపై అత్యంత ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును! మన శరీరంలోనూ, మనస్సులోనూ ఏం జరుగుతుందో దానికి ప్రతిబింబంగా మన చర్మం నిలుస్తుంది. మనస్సును ప్రశాంతంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా మెరిసే చర్మాన్ని ఎలా పొందవచ్చో 'రౌండ్‌గ్లాస్ లివింగ్' గ్లోబల్ హెడ్ (మనస్తత్వ, ఆరోగ్య నిపుణురాలు) ప్రకృతి పొద్దార్ వివరించారు.

    మెరుగైన చర్మం కోసం ఇలా చేయండి..
    మెరుగైన చర్మం కోసం ఇలా చేయండి..

    మానసిక ఆరోగ్యం.. చర్మ సౌందర్యం: అసలు సంబంధం ఏంటి?

    "మనం నిరంతరం ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా మానసిక అశాంతితో బాధపడుతున్నప్పుడు, మన శరీరం 'కార్టిసోల్' అనే స్ట్రెస్ హార్మోన్‌ను ఎక్కువగా విడుదల చేస్తుంది," అని ప్రకృతి పొద్దార్ చెప్పారు. శరీరంలో కార్టిసోల్ స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు అధికంగా ఉంటే, అది హార్మోన్ల సమతుల్యతను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది.

    దీనివల్ల చర్మంపై ముడతలు రావడం, చిన్న వయసులోనే పెద్దవారిలా కనిపించడం వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయి. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల చర్మానికి ప్రొటీన్ అందించే 'కొల్లాజెన్' ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. ఇది చర్మం తనకు తానుగా మరమ్మతు చేసుకునే శక్తిని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడమే చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే అసలైన రహస్యం.

    ఒత్తిడిని జయించడం ఎలా?

    ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా స్వయం సంరక్షణ పాటించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏ క్రీమ్ వల్ల కూడా లభించవని ప్రకృతి పొద్దార్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒత్తిడి ఎదురైనప్పుడు మనం స్పందించే తీరుపైనే అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది.

    హఠాత్తుగా తీవ్రమైన కోపానికి లేదా ఆందోళనకు గురికావడం వల్ల శరీరంలో కార్టిసోల్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయి, చర్మంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. దానికి బదులుగా, ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా ఒక క్షణం ప్రశాంతంగా దీర్ఘ శ్వాస తీసుకుని ఆలోచిస్తే, ఒత్తిడిని తేలికగా అధిగమించవచ్చు. ఈ చిన్న అలవాటు మీ చర్మాన్ని ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

    మంచి చర్మ కాంతి కోసం రోజూ పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన అలవాట్లు..

    గాఢమైన నిద్ర: ప్రతిరోజూ 7 నుంచి 8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి. మనం పడుకున్నప్పుడే శరీరం తనను తాను మరమ్మతు చేసుకుంటుంది. పడుకునే సమయానికి ఒక గంట ముందు ఫోన్, టీవీ స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    శారీరక శ్రమ: ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో వ్యాయామం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. రోజూ చిన్నపాటి నడక, యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగై, చర్మానికి మంచి మెరుపు వస్తుంది.

    ధ్యానం : రోజుకు కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చుని శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ శాంతిస్తుంది. ఇది ఒత్తిడి వల్ల చర్మానికి జరిగే నష్టాన్ని నివారిస్తుంది.

    ఎమోషనల్ బౌండరీస్: అనవసరమైన విషయాలకు 'నో' చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. మిమ్మల్ని మానసికంగా కృంగదీసే సంభాషణలకు దూరంగా ఉంటూ, మీ కోసం కొంత ప్రశాంతమైన సమయాన్ని కేటాయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    సమతుల్య ఆహారం: ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. ఇది చర్మ కణాల పునరుత్పత్తికి సహాయపడుతుంది.

    ఆత్మీయులతో సమయం: మనసుకు నచ్చిన స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో బాధలను పంచుకోవడం వల్ల మానసిక భారం తగ్గుతుంది. ఈ రకమైన ఉపశమనం ఏ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Skin Care : చర్మ కాంతికి ఖరీదైన క్రీములు వాడుతున్నారా? అసలు రహస్యం మీ మనస్సులోనే ఉందంటున్న నిపుణులు!
    Home/Lifestyle/Skin Care : చర్మ కాంతికి ఖరీదైన క్రీములు వాడుతున్నారా? అసలు రహస్యం మీ మనస్సులోనే ఉందంటున్న నిపుణులు!
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