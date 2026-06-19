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    పిల్లల్లో బరువు కంటే బొజ్జ పెరగడం ప్రమాదకరం.. డాక్టర్ గారి మాట ఇదీ

    పిల్లల నడుము చుట్టుకొలత (బొజ్జ) పెరగడం భవిష్యత్తులో తీవ్ర గుండె జబ్బులు, మధుమేహానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై యశోద హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, మెటబాలిక్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ కోన లక్ష్మి కుమారి అందిస్తున్న సమగ్ర వివరాలు ఇవీ.

    Published on: Jun 19, 2026 3:19 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    పిల్లల ఆరోగ్యం బరువు చూపే మిషన్ కంటే, వారి నడుము చుట్టుకొలత ఆధారంగానే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల్లో ఊబకాయం సమస్య వేగంగా పెరుగుతోంది. శరీర మొత్తం బరువు కంటే కొవ్వు ఎక్కడ పేరుకుపోతోందనే అంశమే అత్యంత కీలకం. చూసేందుకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నా లేదా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) సాధారణంగా ఉన్నా, కొందరు పిల్లల్లో నడుము భాగంలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోవచ్చు. దీనినే 'అబ్డామినల్ ఒబెసిటీ' (Abdominal Obesity) అంటారు. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఆరోగ్య సమస్యలను అంచనా వేయడానికి బరువు కంటే ఈ నడుము కొలతలే సరైన ప్రమాణంగా నిలుస్తాయి.

    పిల్లల ఆరోగ్యం బరువు చూపే మిషన్ కంటే, వారి నడుము చుట్టుకొలత ఆధారంగానే స్పష్టంగా తెలుస్తుందని డాక్టర్ కోన లక్ష్మి చెబుతున్నారు
    పిల్లల ఆరోగ్యం బరువు చూపే మిషన్ కంటే, వారి నడుము చుట్టుకొలత ఆధారంగానే స్పష్టంగా తెలుస్తుందని డాక్టర్ కోన లక్ష్మి చెబుతున్నారు

    అబ్డామినల్ ఒబెసిటీ అంటే ఏమిటి?

    నడుము, పొత్తికడుపు భాగంలో పేరుకుపోయే కొవ్వును అబ్డామినల్ ఒబెసిటీ అంటారు. ఇందులో కాలేయం, క్లోమం, ప్రేగుల చుట్టూ పేరుకుపోయే 'విసెరల్ ఫ్యాట్' (Visceral Fat) ఉంటుంది. సాధారణంగా చర్మం కింద ఉండే కొవ్వుతో పోలిస్తే, ఈ విసెరల్ ఫ్యాట్ జీవక్రియలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ (వాపు), ఇన్సులిన్ నిరోధకత, హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు కారణమయ్యే రసాయనాలను విడుదల చేస్తుంది. అందుకే BMI సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, నడుము సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటే అంతర్గతంగా ఆరోగ్య ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లేనని అర్థం చేసుకోవాలి.

    బరువు కంటే నడుము సైజ్ ఎందుకు ముఖ్యం?

    శరీరంలో కొవ్వు ఏ భాగంలో ఉందనే విషయాన్ని BMI సరిగ్గా చూపించలేదు. అది కేవలం ఒక ప్రాథమిక పరీక్ష మాత్రమే. ఒకే రకమైన BMI ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల్లో ఆరోగ్య ముప్పు స్థాయిలు వేరువేరుగా ఉండవచ్చు. అందుకే భవిష్యత్తులో వచ్చే జీవక్రియ లోపాలను గుర్తించడానికి నడుము చుట్టుకొలత, నడుము-ఎత్తు నిష్పత్తి (Waist-to-height ratio) ఉత్తమమైన మార్గాలు. పొట్ట భాగంలో అధిక కొవ్వు ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ అసాధారణంగా మారడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రమాదాలను అంచనా వేయడానికి ఇది ఒక నమ్మకమైన సంకేతం.

    పొట్ట కొవ్వు తెచ్చిపెట్టే ఆరోగ్య సమస్యలు

    నడుము భాగంలో అధిక కొవ్వు ఉన్న పిల్లల్లో కింది సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    • టైప్ 2 మధుమేహం, ఇన్సులిన్ నిరోధకత
    • అధిక రక్తపోటు (High BP)
    • కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలు పెరగడం
    • నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ (NAFLD)
    • మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్
    • భవిష్యత్తులో గుండె జబ్బుల ముప్పు
    • చిన్నతనంలోనే వచ్చే అబ్డామినల్ ఒబెసిటీ, పెద్దయ్యాక కూడా ఊబకాయం, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

    పిల్లల్లో బొజ్జ పెరగడానికి కారణాలు

    ఆధునిక జీవనశైలి మార్పులే ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి.

    1. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు, స్వీట్లు ఎక్కువగా తినడం
    2. కూల్ డ్రింక్స్, చక్కెరతో కూడిన పానీయాలు ఎక్కువగా తాగడం
    3. శారీరక శ్రమ లేదా వ్యాయామం తగ్గడం
    4. మొబైల్, టీవీల ముందు ఎక్కువ సమయం గడపడం (Screen Time)
    5. సరైన నిద్ర లేకపోవడం, ఒత్తిడికి గురికావడం
    6. బరువు ఎక్కువగా కనిపించని పిల్లలు సైతం, రోజంతా కదలకుండా కూర్చోవడం వల్ల పొట్ట భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి?

    ఈ సమస్యను నివారించాలంటే కేవలం బరువు తగ్గించడంపైనే కాకుండా ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చడంపై దృష్టి పెట్టాలి. తల్లిదండ్రులు కింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

    • ప్రతిరోజూ కనీసం 60 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం లేదా శారీరక శ్రమ ఉండేలా చూడాలి.
    • పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ప్రొటీన్లు ఉన్న పౌష్టికాహారాన్ని అందించాలి.
    • ప్రాసెస్ చేసిన జంక్ ఫుడ్, చక్కెర పానీయాలను పూర్తిగా తగ్గించాలి.
    • క్రమశిక్షణతో కూడిన నిద్ర అలవాట్లను ప్రోత్సహించాలి.
    • వినోదం కోసం చూసే స్క్రీన్ టైమ్‌ను నియంత్రించాలి.
    • అవుట్‌డోర్ ఆటలు, కుటుంబంతో కలిసి శారీరక శ్రమ చేసేలా ప్లాన్ చేయాలి.
    • దీంతో పాటు, పిల్లల నడుము కొలతను గమనిస్తూ, కొవ్వు పేరుకుపోయే తొలి సంకేతాలను గుర్తించడానికి క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్స్ చేయించడం అవసరం.

    పిల్లల విషయంలో శరీర మొత్తం బరువు కంటే అబ్డామినల్ ఒబెసిటీ అత్యంత ప్రమాదకరమైన హెచ్చరిక. సన్నగా కనిపించే పిల్లల్లో కూడా ఈ పొట్ట కొవ్వు వల్ల గుండె, జీవక్రియ సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి కేవలం బరువు చూసే మిషన్ వైపు కాకుండా.. పిల్లల నడుము కొలత, వారి జీవనశైలిపై తల్లిదండ్రులు దృష్టి పెట్టాలి. పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడటానికి శారీరక శ్రమ, సమతుల్య ఆహారం మాత్రమే ఏకైక మార్గం.

    - డాక్టర్ కోన లక్ష్మి కుమారి

    కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్

    మెటబాలిక్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్

    యశోద హాస్పిటల్స్‌, హైదరాబాద్

    డాక్టర్ కోన లక్ష్మి కుమారి, కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, మెటబాలిక్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్, యశోద హాస్పిటల్స్‌, హైదరాబాద్
    డాక్టర్ కోన లక్ష్మి కుమారి, కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, మెటబాలిక్ అండ్ బేరియాట్రిక్ సర్జన్, యశోద హాస్పిటల్స్‌, హైదరాబాద్
    • HT Telugu Desk
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      HT Telugu Desk

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    Home/Lifestyle/పిల్లల్లో బరువు కంటే బొజ్జ పెరగడం ప్రమాదకరం.. డాక్టర్ గారి మాట ఇదీ
    Home/Lifestyle/పిల్లల్లో బరువు కంటే బొజ్జ పెరగడం ప్రమాదకరం.. డాక్టర్ గారి మాట ఇదీ
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