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    Fertility Care : పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఈ ఒక్క పరీక్ష తప్పనిసరి!

    Genetic Counselling Pregnancy : సంతానం కోసం ప్లాన్ చేసుకునే దంపతులకు గర్భం దాల్చడమే కాకుండా ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డకు జన్మనివ్వడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇందుకోసం గర్భధారణకు ముందే జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ (జన్యుపరమైన సలహాలు) తీసుకోవడం ఎంత అవసరమో నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    Published on: Jul 19, 2026, 13:15:14 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు కావడం అనేది కేవలం గర్భం దాల్చడంతోనే ముగిసిపోయే ముచ్చట కాదు! ఆధునిక కాలంలో మారుతున్న జీవనశైలి, ఆరోగ్య సమస్యల దృష్ట్యా.. దంపతులు ఆరోగ్యకరమైన గర్భధారణను పొందడంతో పాటు ఎలాంటి లోపాలు లేని ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డకు జన్మనిచ్చేలా చూడటంపై ఫెర్టిలిటీ కేర్ (సంతానోత్పత్తి చికిత్స) ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 'జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్' (జన్యుపరమైన సలహాలు, పరీక్షలు) అనేది నేటి ఆధునిక వైద్యంలో ఒక అత్యవసర భాగరంగా మారుతోంది.

    యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అబ్‌స్టెట్రీషియన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శారద ఎమ్.
    యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అబ్‌స్టెట్రీషియన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శారద ఎమ్.

    ఐవీఎఫ్ పదే పదే విఫలమైనప్పుడో, గర్భధారణలో తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదురైనప్పుడో లేదా జన్యుపరమైన లోపాలతో బిడ్డ పుట్టిన తర్వాతో చాలా మంది దంపతులు ఈ జెనెటిక్ టెస్టుల గురించి వింటుంటారు. కానీ, గర్భం దాల్చడానికి ముందే, అంటే ప్లానింగ్ దశలోనే జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవడం వల్ల దంపతులకు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం, మెరుగైన ఆప్షన్లు లభిస్తాయి.

    అసలు జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి?

    తమకు ఉన్న లేదా తమ వంశపారపర్యంగా వస్తున్న జన్యుపరమైన లోపాలు తమ పిల్లలకు సంక్రమించే అవకాశం ఉందా లేదా అని దంపతులు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడే ఒక ప్రత్యేక వైద్య సేవే ఈ జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్!

    ఈ ప్రక్రియలో సాధారణంగా ఈ కింది అంశాలు ఉంటాయి:

    దంపతుల వ్యక్తిగత, వారి కుటుంబాల మెడికల్ హిస్టరీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం.

    వంశపారపర్యంగా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల రిస్క్‌ను గుర్తించడం.

    అవసరమైతే ఒక చిన్న రక్త పరీక్ష ద్వారా 'క్యారియర్ స్క్రీనింగ్' (జన్యు వాహక పరీక్ష) చేయడం.

    పరీక్షల ఫలితాలను బట్టి పిల్లలు కనడానికి అందుబాటులో ఉన్న సురక్షితమైన మార్గాలను చర్చించడం.

    ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. జెనెటిక్ కౌన్సిలర్లు దంపతుల తరఫున నిర్ణయాలు తీసుకోరు. దంపతులు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో, సరైన సమాచారంతో తమ కుటుంబ భవిష్యత్తును ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే వారు అందిస్తారు.

    గర్భధారణకు ముందే పరీక్షలు ఎందుకు ముఖ్యం?

    వంశపారపర్యంగా వచ్చే అనేక జన్యుపరమైన లోపాలు.. ఆరోగ్యంగా ఉండే పెద్దవారిలో ఎలాంటి లక్షణాలను చూపించవు. ఒక వ్యక్తి తనలో లోపాలతో కూడిన జీన్ (జన్యువు) ఉన్నట్లు తెలియకుండానే పూర్తిగా ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. కానీ, అదే లోపాన్ని తెలియకుండానే తన పిల్లలకు ఇచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది.

    ఇందుకు మన భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా కనిపించే ఒక పెద్ద ఉదాహరణే ‘బీటా తలసేమియా’. ఇది వంశపారపర్యంగా వచ్చే ఒక తీవ్రమైన రక్తహీనత రుగ్మత. మన దేశంలో మిలియన్ల మంది ప్రజలు ఈ తలసేమియా జన్యువును మోసుకెళ్లే క్యారియర్లుగా ఉన్నారు. అయితే వారిలో ఎలాంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఉండవు కాబట్టి తాము క్యారియర్లమనే విషయం వారిలో చాలా మందికి అస్సలే తెలియదు. ఒకవేళ భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఒకే రకమైన లోపభూయిష్ట జన్యువును కలిగి ఉంటే.. వారికి పుట్టే బిడ్డకు 'తలసేమియా మేజర్' వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డ పిల్లలకు జీవితాంతం రక్తం ఎక్కించాల్సి రావడమే కాకుండా నిరంతరం వైద్య సంరక్షణ అవసరమవుతుంది.

    దురదృష్టవశాత్తూ, చాలా మంది దంపతులు తాము ఈ వ్యాధి వాహకులమనే విషయాన్ని గర్భం దాల్చిన తర్వాతే గుర్తిస్తున్నారు. ఆ దశలో వైద్యపరంగా ఎంచుకోవడానికి మార్గాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఎంతో కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన ఒత్తిడి ఎదురవుతుంది.

    ఐవీఎఫ్ దంపతులకు వరప్రసాదం!

    గర్భధారణకు ముందే చేసుకునే క్యారియర్ స్క్రీనింగ్ వల్ల జన్యుపరమైన ముప్పులను ముందే గుర్తించవచ్చు. దీనివల్ల దంపతులు ప్రశాంతంగా, అవగాహనతో తమకు సరిపోయే మార్గాలను అన్వేషించవచ్చు.

    ముఖ్యంగా ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా పిల్లల కోసం ప్రయత్నించే దంపతులకు ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. దీనిని ఐవీఎఫ్ ప్రక్రియతో పాటు 'ప్రీ-ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఫర్ మోనోజెనిక్ డిజార్డర్స్' (PGT-M) అనే అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ముడిపెట్టవచ్చు. ఈ పద్ధతి ద్వారా ల్యాబ్‌లో తయారైన పిండాన్ని తల్లి గర్భాశయంలో ప్రవేశపెట్టడానికి ముందే, అందులో ఏదైనా వంశపారపర్య జన్యు లోపాలు ఉన్నాయా లేదా అని పరీక్షించవచ్చు. దీనివల్ల లోపాలు లేని ఆరోగ్యకరమైన పిండాన్ని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, పుట్టబోయే బిడ్డకు జన్యు వ్యాధులు వచ్చే ముప్పును దాదాపు పూర్తిగా నివారించవచ్చు.

    గర్భం దాల్చడానికి ముందే భార్యాభర్తలిద్దరి జన్యు స్థితిని తెలుసుకోవడం వల్ల, తమ సంతానోత్పత్తి నిర్ణయాలపై వారికి పూర్తి నియంత్రణ, స్పష్టత లభిస్తాయి.

    మారుతున్న వైద్య విధానం..

    నేటి ఆధునిక సంతానోత్పత్తి వైద్యం కేవలం దంపతులు గర్భం దాల్చేలా చేయడంతోనే ఆగిపోవడం లేదు. ముందస్తు రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ (సమస్యలను ముందే అంచనా వేయడం), పర్సనలైజ్డ్ కేర్ ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన ప్రసవాలు జరిగేలా చూడటమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.

    ముఖ్యంగా ఈ కింది పరిస్థితుల్లో ఉన్న దంపతులకు జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఎంతో మేలు చేస్తుంది:

    • కుటుంబంలో ఎవరికైనా వంశపారపర్య లేదా జన్యుపరమైన లోపాలు ఉన్న చరిత్ర ఉంటే.
    • పదే పదే గర్భస్రావం అవ్వడం లేదా ఐవీఎఫ్ చికిత్సలు విఫలమవడం జరిగితే.
    • ఎలాంటి స్పష్టమైన కారణం లేకుండా తీవ్రమైన రక్తహీనత వేధిస్తుంటే.
    • తలసేమియా వంటి జన్యు సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండే సామాజిక వర్గాలు లేదా ప్రాంతాలకు చెందిన వారైతే.
    • కొత్తగా పెళ్లయి, కుటుంబ నియంత్రణ ప్రారంభించే ముందే తమ పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యంపై పూర్తి అవగాహన పెంచుకోవాలనుకుంటే.

    చివరగా చెప్పాలంటే.. కేవలం గర్భం దాల్చడం మాత్రమే ముఖ్యం కాదు, పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా సమాజంలోకి అడుగుపెట్టడం ముఖ్యం. గర్భధారణకు ముందే నిపుణుల సలహాలు, అవసరమైన జన్యు పరీక్షలు చేయించుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే ఎన్నో మానసిక, శారీరక, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే ముందే ఒకసారి జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ వైపు అడుగులు వేయడం మంచిది.

    -డాక్టర్ శారద ఎమ్, యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అబ్‌స్టెట్రీషియన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ హైదరాబాద్‌.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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