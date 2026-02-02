Edit Profile
    Weight loss tips : ఈ 8 సింపుల్​ అలవాట్లతో ఏకంగా 70 కేజీల బరువు తగ్గిన మహిళ!

    బరువు తగ్గడం అంటే కఠినమైన డైట్లు, జిమ్ములో గంటల తరబడి శ్రమ అనుకుంటారు. కానీ కేట్ డేనియల్ అనే మహిళ కేవలం 8 చిన్న జీవనశైలి మార్పులతో ఏకంగా 70 కిలోల బరువు తగ్గి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆమె సక్సెస్ సీక్రెట్స్‌ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 02, 2026 6:46 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బరువు తగ్గడం అనేది చాలా మందికి ఒక పెద్ద సవాలుగా, భారంగా అనిపిస్తుంది. సంక్లిష్టమైన డైట్ ప్లాన్‌లు, తీవ్రమైన వర్కవుట్‌లతో సతమతమవుతుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న మార్పులే మన జీవితంలో ఊహించని ఫలితాలను ఇస్తాయి! దీనికి నిదర్శనం కేట్ డేనియల్. ఆమె తన పట్టుదలతో, సరళమైన లైఫ్​స్టైల్​ అలవాట్లతో ఏకంగా 70 కేజీలకు పైగా బరువు తగ్గి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. తన శరీరంలో, జీవితంలో మార్పు తెచ్చిన ఆ 8 సూత్రాలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా ప్రపంచంతో పంచుకుంది.

    70 కేజీల బరువు తగ్గిన మహిళ! (Instagram/@bariatric_chic)
    70 కేజీల బరువు తగ్గిన మహిళ! (Instagram/@bariatric_chic)

    కేట్ డేనియల్ తన ప్రయాణాన్ని వివరిస్తూ.. "ఇవి కేవలం బరువు తగ్గడానికి చేసిన పనులు మాత్రమే కాదు, నా జీవితాన్ని మార్చిన జీవన సూత్రాలు" అని పేర్కొంది.

    వెయిట్​ లాస్​ కోసం కేట్​ డేనియల్​ ఫాలో అయిన సింపుల్​ టిప్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    బరువు తగ్గేందుకు 8 సింపుల్​ టిప్స్​..

    1. తెల్లవారుజామునే నిద్రలేవడం

    కేట్ తన రోజును త్వరగా ప్రారంభిస్తుంది. "నేను ఎవరి కోసమో కాదు, కేవలం 'నా కోసం' సమయం కేటాయించుకోవడానికి త్వరగా నిద్రలేవడం మొదలుపెట్టాను. వ్యాయామం చేయడం, ఏదైనా స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాన్ని వినడం, ఆ రోజంతా ఎలా ఉండాలో ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల.. సమయం కంటే వెనుకబడి కాకుండా, సమయాన్ని నా అదుపులో ఉంచుకోగలిగాను," అని ఆమె వివరించింది. దీని వల్ల ఒక రొటీన్​ అలవాటు అవుతుంది.

    2. రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్‌కు స్వస్తి

    చక్కెర, గోధుమ ఉత్పత్తులకు కేట్ దూరంగా ఉంది. "ఇది ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేయడం గురించి కాదు, ఇది నాకు ఒక ప్రశాంతతను ఇచ్చింది. తిండి మీద అతిగా ఉండే ధ్యాస తగ్గింది, పదే పదే తినాలనే కోరికలు మాయమయ్యాయి. అంతేకాదు, నాలోని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ సమస్య కూడా తొలగింది. ఆ మార్పు వల్ల వెంటనే బరువు తగ్గడం మొదలైంది," అని తన అనుభవాన్ని పంచుకుంది.

    3. వారానికి సరిపడా భోజన ప్రణాళిక

    ముందుగానే భోజనాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా పాత అలవాట్లు మళ్లీ దరిచేరవని కేట్ నమ్మింది. "దీనిని ఒక శిక్షలా కాకుండా, ఆత్మగౌరవంగా భావించాను. దీనివల్ల నాకు సమయం ఆదా అయ్యింది. వంటగదిలోకి వెళ్లినప్పుడు ఏది తినాలో నిర్ణయించుకోలేక ఇబ్బంది పడే 'డెసిషన్ ఫెటీగ్' తగ్గింది. తద్వారా అనారోగ్యకరమైన పాత ఆహారపు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండగలిగాను."

    4. హీలింగ్​పై దృష్టి

    శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమని కేట్ చెబుతోంది. "ఆహారంతో నాకు ఉన్న సంబంధం, నా శరీరంపై నాకు ఉన్న అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవడం మొదలుపెట్టాను. బాహ్య విషయాల కంటే మనసు, శరీరం, ఆత్మను ప్రేమించడం ప్రారంభించాను. ఎప్పుడైతే నన్ను నేను నిజంగా ప్రేమించుకోవడం మొదలుపెట్టానో, అప్పుడు శూన్యాన్ని పూరించడానికి ఆహారంపై ఆధారపడటం మానేశాను."

    5. భారమైన బంధాలకు వీడ్కోలు

    మన ఎదుగుదలకు తోడ్పడని బంధాల నుంచి తప్పుకోవడం కూడా ఒక గొప్ప మార్పు అని కేట్ భావిస్తోంది. "ఆ వ్యక్తులు చెడ్డవారు అని కాదు, నేను ఒక కొత్త వ్యక్తిగా మారుతున్నాను. నా ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉండేవారి కోసం స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకోవడం నా జీవితంలో పెద్ద మలుపుగా మారింది."

    6. విజువలైజేషన్

    "నేను ఎంత బరువు తగ్గాలి అని మాత్రమే కాదు.. నేను ఎలా కనిపిస్తాను, ఎలా ఫీల్ అవుతాను అని ఊహించుకునేదాన్ని. భవిష్యత్తులో నేను ఎలా ఉండాలనుకున్నానో, ప్రతిరోజూ ఆ వెర్షన్‌ను గుర్తుచేసుకుంటూ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను."

    7. వ్యాయామాన్ని గౌరవించడం

    వ్యాయామాన్ని ఒక శిక్షలా కాకుండా ఒక కానుకగా భావించాలని కేట్ సూచిస్తోంది. "70 కిలోలకు పైగా బరువు తగ్గిన తర్వాత.. నా పిల్లలతో ఆడుకోవడం, మెట్లు ఎక్కడం, నా షూ లేస్‌లు కట్టుకోవడం వంటి పనులు ఎంతటి వరమో నాకు అర్థమయ్యింది. నా శరీరాన్ని కదిలించడం అనేది దేవుడు ఇచ్చిన గౌరవంలా భావించాను. ఇది ఒక్క రోజులో జరగలేదు, కానీ ప్రతి అడుగులోనూ నన్ను నేను ఓపికతో, దయతో నడిపించుకున్నాను."

    8. అంతరాత్మతో సంభాషణ

    మనతో మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటాం అనేదే మన ప్రవర్తనను మారుస్తుంది. "నన్ను నేను శత్రువులా చూసుకోవడం ఆపేసి.. నాకు కావాల్సిన కోచ్‌గా, స్నేహితురాలిగా, ఒక చీర్ లీడర్‌గా నన్ను నేను ఉత్సాహపరుచుకున్నాను. ఆ మార్పు నా ఆలోచనా దృక్పథాన్నే మార్చివేసింది."

    "ఇవేమీ మ్యాజిక్ సూత్రాలు కావు.. ప్రతిరోజూ మనం తీసుకునే చిన్న చిన్న నిర్ణయాల సమాహారమే ఈ అద్భుతమైన మార్పు" అని కేట్ ముగించింది.

