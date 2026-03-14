Affordable SUVs : హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి ఎస్యూవీకి షిఫ్ట్ అవ్వాలా? ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్స్..
Cars under 15 lakhs : మీరు హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి ఎస్యూవీకి షిఫ్ట్ అవ్వాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! రూ. 15లక్షల ధరలోపు లభిస్తున్న బెస్ట్ ఎస్యూవీ ఆఫ్షన్స్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతదేశంలో చాలా మంది కార్ల కొనుగోలుదారులు.. హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి ఎస్యూవీకి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలని భావిస్తుంటారు. ఇది మంచి ఆలోచనే అని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు సైతం చెబుతుంటరు. ఎస్యూవీలు ఎత్తైన సీటింగ్ పొజిషన్, మెరుగైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, రోడ్డుపై ఒక బలమైన ఉనికిని అందిస్తాయి. అదే సమయంలో ఇవి రోజువారీ ప్రయాణాలకు కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో రూ. 15 లక్షల బడ్జెట్లో స్పేస్, సేఫ్టీ, ఫీచర్ల పరంగా స్పష్టమైన మార్పును చూపే 5 బెస్ట్ ఎస్యూవీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. టాటా నెక్సాన్..
కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో టాటా నెక్సాన్ అత్యంత సమగ్రమైన ఎంపికగా కొనసాగుతోంది.
ఇంజిన్: ఇందులో 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (118 బీహెచ్పీ), 1.5-లీటర్ డీజిల్ (113 బీహెచ్పీ) ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఇది కొనుగోలుదారులకు పెట్రోల్ రిఫైన్మెంట్ లేదా డీజిల్ ఎఫిషియెన్సీని ఎంచుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
ఫీచర్లు: బలమైన సేఫ్టీ రేటింగ్స్, ఆధునిక ఫీచర్ల జాబితా దీని ప్రత్యేకత. హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో 10.25- ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటివి ఉన్నాయి.
సేఫ్టీ: అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగులు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. టెక్నాలజీ, రోడ్ ప్రెజెన్స్, సేఫ్టీ పరంగా హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి మారేవారికి ఇది ఒక గొప్ప అప్గ్రేడ్.
2. మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా..
రిలయబులిటీ, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులను కోరుకునే వారికి మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ఒక సరైన ఎంపిక.
ఇంజిన్: ఇందులో 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (101 బీహెచ్పీ) ఉంటుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లతో లభిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్లో మైల్డ్-హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఉండటంతో పాటు, ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
ఫీచర్లు: వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన టచ్స్క్రీన్, సన్రూఫ్, 6 ఎయిర్బ్యాగులు (స్టాండర్డ్) ఉన్నాయి. నడపడానికి సులభంగా ఉండటం, మారుతీ బ్రాండ్ విలువ బ్రెజ్జాను హ్యాచ్బ్యాక్ యూజర్లకు ప్రాక్టికల్ ఛాయిస్గా మార్చాయి.
3. మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ..
పెర్ఫార్మెన్స్ను ఇష్టపడే వారికి ఈ సెగ్మెంట్లో ఇది శక్తివంతమైన ఎంపిక.
ఇంజిన్: ఇందులో 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (129 బీహెచ్పీ వరకు పవర్), 1.5-లీటర్ డీజిల్ (115 బీహెచ్పీ) ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కేటగిరీలో ఇది అత్యంత పవర్ఫుల్ కార్లలో ఒకటి.
ఫీచర్లు: టెక్నాలజీ పరంగా మహీంద్రా ఇందులో చాలా ఫీచర్లను అందించింది. వేరియంట్ను బట్టి ఇందులో డ్యూయల్ 10.25- ఇంచ్ డిస్ప్లేలు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, హై-ఎండ్ ఏఎక్స్7 వేరియంట్లలో అడాస్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బలమైన సేఫ్టీతో కలిపి చూస్తే ఇది హ్యాచ్బ్యాక్ కంటే పెద్ద అడుగు అని చెప్పవచ్చు.
4. హ్యుందాయ్ వెన్యూ..
నగర ప్రాంతాల్లో సులభంగా డ్రైవ్ చేయడానికి ఒక కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కావాలనుకునే వారికి వెన్యూ పాపులర్ ఛాయిస్.
ఇంజిన్: ఇందులో మూడు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి: 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ (82 బీహెచ్పీ), 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (118 బీహెచ్పీ), 1.5-లీటర్ డీజిల్ (114 బీహెచ్పీ).
ఫీచర్లు: హ్యుందాయ్ ఇందులో సౌకర్యాలు, కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీపై దృష్టి పెట్టింది. కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీతో కూడిన టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, సన్రూఫ్, హై-ఎండ్ ట్రిమ్స్లో లెవల్-2 అడాస్ వంటివి ఉన్నాయి. సిటీ యూజ్ కోసం ఇది చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
5. కియా సోనెట్..
ప్రీమియం ఫీచర్లు, రిచ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి కియా సోనెట్ సరైన పోటీదారు.
ఇంజిన్: వెన్యూ తరహాలోనే ఇందులో కూడా 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ (82 బీహెచ్పీ), 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (118 బీహెచ్పీ), 1.5-లీటర్ డీజిల్ (114 బీహెచ్పీ) ఇంజిన్లు ఉన్నాయి.
ఫీచర్లు: సోనెట్ తన ఫీచర్-రిచ్ ఇంటీరియర్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పెద్ద టచ్స్క్రీన్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, లెవల్-1 అడాస్ (ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్) వంటివి ఉన్నాయి. దీని బోల్డ్ స్టైలింగ్ హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి మారేవారికి ఒక గొప్ప షిఫ్ట్ని ఇస్తుంది.