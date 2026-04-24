    Bike care tips : నడిరోడ్డుపై బైక్ టైర్ పేలిపోకుండా ఉండాలా? వేసవిలో వాహనదారులు అస్సలు చేయకూడని తప్పులివే..

    Summer Bike Care Tips : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. 40 డిగ్రీలు దాటుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు కేవలం మనుషులకే కాదు, మనం వాడే వాహనాలకు కూడా పరీక్షా సమయమే. వేసవి తాపానికి మీ బైక్ ఇంజిన్ మొరాయించకుండా, టైర్లు పేలిపోకుండా ఉండాలంటే ఈ లోతైన మెయింటెనెన్స్ టిప్స్ మీ కోసమే.

    Published on: Apr 24, 2026 10:44 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prevent Bike Overheating : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు.. వాహనదారులకు కొత్త కష్టాలు మొదలవుతాయి. విపరీతమైన వేడి, రోడ్లపై పేరుకుపోయే దుమ్ము, ట్రాఫిక్ జామ్‌లు వెరసి మీ బైక్ పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి. సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నడిరోడ్డుపై బండి ఆగిపోవడమే కాకుండా, వేల రూపాయల మరమ్మతు ఖర్చులు వచ్చి పడతాయి. అందుకే ఈ 2026 సమ్మర్​లో మీ బైక్​ కండీషన్ బాగుండాలంటే పాటించాల్సిన కీలక టిప్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    సమ్మర్​ బైక్​ కేర్​ టిప్స్​..
    1. ఇంజిన్ ఆయిల్: బండికి ఇదే ప్రాణాధారం..

    వేసవిలో ఇంజిన్ ఆయిల్ పాత్ర అత్యంత కీలకం. అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఆయిల్ తన చిక్కదనాన్ని (విస్కాసిటీని) త్వరగా కోల్పోతుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్ లోపలి భాగాలు ఒకదానికొకటి రాపిడికి గురై ఇంజిన్ సీజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    చిట్కా: ఆయిల్ లెవల్ తక్కువగా ఉన్నా లేదా ఆయిల్ నల్లగా జిగటగా మారినా వెంటనే మార్చేయండి. వేసవిలో సింథటిక్ ఆయిల్ వాడటం వల్ల ఇంజిన్ చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

    2. కూలెంట్ లెవల్స్​ని మరువకండి..

    లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉన్న బైక్​లలో కూలెంట్ లేకపోతే ఇంజిన్ అగ్నిగుండంలా మారుతుంది! వేడికి కూలెంట్ ఆవిరైపోయే అవకాశం ఉంది.

    జాగ్రత్త: రేడియేటర్ లో కూలెంట్ స్థాయిని ఎప్పుడూ 'మాగ్జిమం' మార్కు వద్ద ఉండేలా చూసుకోండి. కేవలం నీటిని మాత్రమే వాడకండి, ఇది బైక్ ఇంజిన్​లో తుప్పు పట్టేలా చేస్తుంది.

    3. టైర్ల ఒత్తిడి: పేలకుండా ఉండాలంటే..

    మీరు టైర్లలో ఫుల్​గా గాలి కొట్టించి మండుటెండలో ప్రయాణిస్తే, టైర్​ లోపల ప్రెజర్ పెరిగి అది ఒక్కసారిగా పేలిపోయే ముప్పు ఉంది.

    పరిష్కారం: వేసవిలో కంపెనీ సూచించిన దానికంటే 2 పీఎస్ఐ తక్కువ గాలిని ఉంచండి. అలాగే టైర్లపై త్రెడ్స్ అరిగిపోయి ఉంటే వెంటనే కొత్తవి వేయించడం ప్రాణరక్షణకు ముఖ్యం. నైట్రోజన్ గాలి వాడటం వల్ల టైర్లు చల్లగా ఉంటాయి.

    4. ఎయిర్ ఫిల్టర్ క్లీనింగ్..

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి అంటే దుమ్ము ధూళి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ధూళి ఎయిర్ ఫిల్టర్‌ను మూసేస్తే ఇంజిన్‌కు గాలి సరిగ్గా అందదు. దీనివల్ల మైలేజీ పడిపోవడమే కాకుండా బండి 'మిస్ ఫైర్' అవుతుంది.

    ఏం చేయాలి?: ప్రతి వెయ్యి కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఎయిర్ ఫిల్టర్ తీసి క్లీన్ చేయండి. పేపర్ ఫిల్టర్ అయితే మార్చేయడమే ఉత్తమం.

    5. బ్యాటరీ ఆరోగ్యంపై కన్నేయండి..

    బ్యాటరీలోని కెమికల్స్ వేడికి త్వరగా స్పందిస్తాయి. బ్యాటరీ లోపల ఉండే ద్రవం ఆవిరైపోతే బ్యాటరీ డెడ్ అవుతుంది.

    తనిఖీ: బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ వద్ద తెల్లటి పౌడర్ లాంటి తుప్పు ఉంటే వేడి నీళ్లతో శుభ్రం చేయండి. డిస్టిల్డ్ వాటర్ స్థాయిని చెక్ చేసి టాప్-అప్ చేయండి.

    6. పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఫుల్ చేయకండి..

    చాలామంది పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతాయనో లేదా పదే పదే బంకుకు వెళ్లలేకో ట్యాంక్ ఫుల్ చేయిస్తారు. కానీ వేసవిలో ఇది చాలా ప్రమాదకరం. పెట్రోల్ వేడికి ఎక్స్​ప్యాండ్​ అవుతుంది. ట్యాంక్​లో ఖాళీ లేకపోతే ప్రెజర్ పెరిగి పెట్రోల్ లీక్ అవ్వడం లేదా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కనీసం 10-15 శాతం ఖాళీ ఉంచడం మర్చిపోకండి.

    ఇన్సూరెన్స్ తో ఆర్థిక భద్రత..

    ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఒక్కోసారి అగ్ని ప్రమాదాలు లేదా చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరగవచ్చు. అటువంటి సమయంలో మీ జేబుకు చిల్లు పడకుండా ఉండాలంటే 'థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్' లేదా 'కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్' తప్పనిసరి. ఇది కేవలం చట్టపరమైన నిబంధనే కాదు, మీ వాహనానికి ఒక రక్షణ కవచం లాంటిది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. వేసవిలో బైక్ మైలేజీ తగ్గుతుందా?

    అవును, ఇంజిన్ విపరీతంగా వేడెక్కడం, ఎయిర్ ఫిల్టర్​లో దుమ్ము చేరడం వల్ల వేసవిలో మైలేజీ 5-10 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. పైన చెప్పిన చిట్కాలు పాటిస్తే దీనిని నివారించవచ్చు.

    2. ఎండలో బైక్ పార్క్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది?

    నిరంతరం ఎండలో ఉంచడం వల్ల బైక్ బాడీ పెయింట్ వెలిసిపోతుంది, సీటు కవర్ పగుళ్లిస్తుంది, ట్యాంక్ లోని పెట్రోల్ ఆవిరైపోతుంది. వీలైనంత వరకు నీడలో లేదా కవర్ వేసి పార్క్ చేయండి.

    3. బైక్ ఇంజిన్ బాగా వేడెక్కినప్పుడు నీళ్లు పోయవచ్చా?

    అస్సలు వద్దు! వేడిగా ఉన్న ఇంజిన్ పై చల్లటి నీళ్లు పోస్తే మెటల్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల ఇంజిన్ బ్లాక్ పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. బండిని నీడలో ఆపి, సహజంగా చల్లబడే వరకు వేచి ఉండండి.

    4. ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే వేసవిలో వచ్చే ఇబ్బందులేమిటి?

    వేసవిలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల వాహనాలు తగలబడే సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే అగ్ని ప్రమాదాల నుండి కలిగే నష్టానికి మీరు క్లెయిమ్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

