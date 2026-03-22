Samsung Galaxy S25 Ultra : భారీగా తగ్గిన శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా ధర- ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
S25 Ultra price : శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా మార్కెట్లోకి రావడంతో, గత ఏడాది టాప్ మోడల్ అయిన గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా ధరను కంపెనీ అధికారికంగా తగ్గించింది. దానితో పాటు విజయ్ సేల్స్లో అదనపు ప్రైజ్ కట్ సైతం లభిస్తోంది. ఫలితంగా ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ ధర భారీగా తగ్గింది. ఆ వివరాలు..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా'ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన వేళ, ప్రీమియం ఫోన్ ప్రియులకు ఒక తీపి కబురు అందించింది. కొత్త మోడల్ రాకతో, గత ఏడాది సెన్సేషన్ సృష్టించిన 'శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా' ధరను భారీగా తగ్గించింది. శాంసంగ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఇప్పటికే ఈ కొత్త ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, కేవలం కంపెనీ తగ్గించిన ధరే కాకుండా, ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లు అందిస్తున్న అదనపు డిస్కౌంట్లు ఈ డీల్ను మరింత స్వీట్గా మారుస్తున్నాయి.
గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా: అధికారిక ధరల తగ్గింపు వివరాలు..
శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రాలోని మూడు వేరియంట్ల ధరలను తగ్గించింది. ముఖ్యంగా బేస్ మోడల్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది భారీ ఊరటనిస్తోంది.
12జీబీ + 256జీబీ వేరియంట్: గతంలో దీని ధర రూ. 1,29,999 ఉండగా, ఇప్పుడు ఇది రూ. 1,19,999 కే అందుబాటులో ఉంది. అంటే నేరుగా రూ. 10,000 తగ్గింది.
512జీబీ వేరియంట్: దీని ధర రూ. 1,41,999 నుంచి రూ. 1,39,999 కి తగ్గింది.
1టీబీ వేరియంట్: అత్యధిక స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ మోడల్ ధర రూ. 1,69,999 నుంచి రూ. 1,65,999 కి చేరుకుంది.
విజయ్ సేల్స్లో అసలైన 'బంపర్ డీల్'..
పైన పేర్కొన్నవి కేవలం కంపెనీ తగ్గించిన అధికారిక ధరలు మాత్రమే. కానీ మీరు మరింత స్మార్ట్గా ఆలోచిస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఆదా చేయవచ్చు. ప్రముఖ రిటైలర్ 'విజయ్ సేల్స్' తన వెబ్సైట్లో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై (హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, వన్కార్డ్) అదనంగా రూ. 10,000 ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ను కలిపితే, గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా బేస్ మోడల్ ఎఫెక్టివ్ ధర కేవలం రూ. 1,09,999 కి దిగి వస్తుంది. ఒక ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను ఈ ధరలో దక్కించుకోవడం అనేది నిస్సందేహంగా గొప్ప విషయమే.
ఇప్పుడే కొనాలా? లేక వేచి చూడాలా?
చాలా మంది స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలుదారుల్లో మెదిలే ప్రశ్న ఇదే. మీరు మరికొంత కాలం వేచి ఉండగలరు అనుకుంటే, దీపావళి వంటి పండుగ సీజన్ సేల్స్ కోసం ఎదురుచూడటం మంచిది. సాధారణంగా ఆ సమయంలో బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, సేల్ డిస్కౌంట్లు కలిపి ధరలు ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అప్పటికి కొత్తగా వచ్చిన గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా ధర కూడా స్వల్పంగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ, అది జరగడానికి ఇంకా కొన్ని నెలల సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఫోన్ అప్గ్రేడ్ కావాలనుకునే వారికి మాత్రం ఇప్పుడు ఉన్న ధరలే అత్యుత్తమమైనవి.
అయితే, ఎస్25తో పోల్చితే కొత్తగా వచ్చిన శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రాలో కొన్ని కీలక మార్పులు ఉన్నాయి. వీటి గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం:
ఛార్జింగ్ అండ్ ప్రాసెసర్: ఎస్26 అల్ట్రాలో వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయం, ఏఐ పనులను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించగల లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి.
డిజైన్: ఇది మునుపటి కంటే కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది.
కెమెరా: మెయిన్ లెన్స్, జూమ్ లెన్స్లలో కొన్ని సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ జరిగాయి.
ప్రైవసీ డిస్ప్లే: కొత్త మోడల్లో ప్రత్యేకంగా 'ప్రైవసీ డిస్ప్లే' ఫీచర్ను చేర్చారు.
అయితే, శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా ప్రారంభ ధర రూ. 1,39,999 గా ఉంది. ఇది తన మునుపటి మోడల్ లాంచ్ ధర కంటే రూ. 10,000 ఎక్కువ. కాబట్టి, ఈ చిన్నపాటి మార్పుల కోసం అంత భారీ మొత్తం అదనంగా చెల్లించడం అవసరమా అనేది మీ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా ఇప్పటికీ ఎందుకు బెస్ట్ ఛాయిస్?
ఒకసారి గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా స్పెసిఫికేషన్లను గమనిస్తే, ఇది ఇప్పటికీ మార్కెట్లో అత్యంత శక్తివంతమైన ఫోన్ అని అర్థమవుతుంది:
ప్రాసెసర్: ఇందులో ఉన్న స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఇలైట్ చిప్ గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ వంటి పనులను అత్యంత వేగంగా చేస్తుంది. 'జెన్షిన్ ఇంపాక్ట్' వంటి భారీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ కూడా ఇందులో ఎక్కడా ఆగకుండా నడుస్తాయి.
డిస్ప్లే: దీని 6.8 ఇంచ్ అమోఎల్ఈడీ క్యూహెచ్డీ+ స్క్రీన్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనది. ఎండలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ, వీడియోలు చూసేటప్పుడు గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ: 5,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఒక రోజంతా హాయిగా వస్తుంది. అయితే, బాక్స్లో ఛార్జర్ రాదు కాబట్టి మీరు విడిగా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
కెమెరా సెటప్: క్వాడ్ కెమెరా సెటప్లో రెండు టెలిఫోటో లెన్స్లు ఉండటం వల్ల దూరం ఉన్న వస్తువులను కూడా స్పష్టంగా ఫోటోలు తీయవచ్చు. 8కే వీడియో రికార్డింగ్ సదుపాయం ఉండటం క్రియేటర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
ఎస్-పెన్ (స్టైలస్): నోట్స్ రాసుకోవడానికి, ఫోటో ఎడిటింగ్ చేయడానికి శాంసంగ్ ఇచ్చే ఎస్-పెన్ ఒక విభిన్నమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. ఇది ఇతర ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో మనకు దొరకదు.
ప్రస్తుత ధర తగ్గింపు, బ్యాంక్ ఆఫర్లను గమనిస్తే, గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రాను రికమెండ్ చేయడం చాలా సులభం. ఒకవేళ మీకు ఎస్26 అల్ట్రా ధర భారంగా అనిపిస్తే, ఎస్25 అల్ట్రా వైపు మొగ్గు చూపడం తెలివైన పని. ఎందుకంటే, ఒక ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ నుంచి మీరు ఆశించే ప్రతి ఫీచర్ ఇందులో ఉంది. తక్కువ ధరలో అగ్రశ్రేణి టెక్నాలజీని సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఈ డీల్ ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్. కొత్త మోడల్ వచ్చినప్పుడు, పాత మోడల్ ధరను సంస్థ తగ్గించడం, కస్టమర్లు పాత మోడల్నే కొనుగోలు చేయడం సర్వ సాధారణ విషయం.