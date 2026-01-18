iPhone sale Republic Day : ఐఫోన్ 17పై అదిరిపోయే ఆఫర్స్.. మిస్ అవ్వకండి
విజయ్ సేల్స్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో ఐఫోన్ 17పై అదిరిపోయే ఆఫర్లు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం లభిస్తున్న బ్యాంక్ ఆఫర్లతో పాటు ఐఫోన్ 17 ఫీచర్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా 'విజయ్ సేల్స్' తన మెగా సేల్ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్లో అనేక ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. అయితే, అందరి కళ్లూ మాత్రం గతేడాది సెప్టెంబర్లో విడుదలైన ‘ఐఫోన్ 17’పైనే ఉన్నాయి. సరికొత్త ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ను ఇప్పుడు తక్కువ ధరకు సొంతం చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది విజయ్ సేల్స్.
ఐఫోన్ 17 రిపబ్లిక్ డే డిస్కౌంట్స్- ధర, బ్యాంక్ ఆఫర్లు..
ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్ స్టోర్లలో, ఆన్లైన్లో ఐఫోన్ 17 (256జీబీ వేరియంట్) ధర రూ. 82,900 గా ఉంది. ఇది లాంచ్ సమయంలో ఉన్న ధరనే అయినప్పటికీ, బ్యాంక్ ఆఫర్లతో దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. "హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్లకు రూ. 4,000 వరకు ఇన్స్టంట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా ఈ ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 78,900కు తగ్గుతుంది," అని విజయ్ సేల్స్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, విజయ్ సేల్స్ తన కస్టమర్ల కోసం 'MyVS' లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్ను కూడా నిర్వహిస్తోంది. దీని ద్వారా మీరు చేసే ప్రతి కొనుగోలుపై 0.75% లాయల్టీ పాయింట్లను పొందవచ్చు. ఒక్కో పాయింట్ విలువ ఒక్క రూపాయికి సమానం. వీటిని తదుపరి కొనుగోళ్లలో క్యాష్ లాగా వాడుకోవచ్చు.
ఐఫోన్ 17: ఎందుకంత స్పెషల్?
ఈసారి ఐఫోన్ 17లో యాపిల్ అనేక విప్లవాత్మక మార్పులు చేసింది. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం:
అదిరిపోయే డిస్ప్లే: దీనిలో 6.3-ఇంచ్ సూపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంది. మొదటిసారిగా నాన్-ప్రో మోడల్లో కూడా 120హెచ్జెడ్ ప్రో-మోషన్ టెక్నాలజీని అందించారు. అంటే మీరు ఫోన్ వాడేటప్పుడు స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఎండలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించేలా 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ దీని సొంతం.
పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్: సరికొత్త ఏ19 చిప్సెట్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్.. యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఫీచర్లను అత్యంత వేగంగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. గేమింగ్ అయినా, మల్టీ టాస్కింగ్ అయినా స్పీడ్ అస్సలు తగ్గదు.
కెమెరా క్వాలిటీ: వెనుక వైపు రెండు 48ఎంపీ కెమెరాలు (వైడ్, అల్ట్రా-వైడ్) ఉన్నాయి. ఇవి ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీని తలపిస్తాయి. ముందు భాగంలో 18ఎంపీ కెమెరా ఉండటంతో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: యాపిల్ ఐఫోన్ 17లోని 3,692 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని 40డబ్ల్యూ అడాప్టర్తో కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే 50% ఛార్జ్ చేయవచ్చు. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది.
స్టైలిష్ లుక్, వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఐపీ68 రేటింగ్, కొత్తగా వచ్చిన 'యాక్షన్ బటన్', 'కెమెరా కంట్రోల్' బటన్లు ఈ ఫోన్ను మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చాయి.
అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో ఇలా..
అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 కూడా ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఐఫోన్ 17 ప్రో వేరియంట్లపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు నడుస్తున్నాయి.
ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్- ఐఫోన్ 17 ప్రో: యాపిల్ గతేడాది విడుదల చేసిన ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్, ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడళ్లు ఇప్పుడు మరింత తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు కలుపుకుంటే ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ సుమారు రూ. 1,40,400 ధరకే దక్కించుకోవచ్చు. అదే సమయంలో ఐఫోన్ 17 ప్రో రూ. 1,25,400కి లభిస్తోంది.
ఐఫోన్ ఎయిర్: యాపిల్ చరిత్రలోనే అత్యంత సన్నని మోడల్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘ఐఫోన్ ఎయిర్’పై కూడా ఆకర్షణీయమైన తగ్గింపులు ఉన్నాయి. రూ. 1,19,900 గా ఉండే ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్లో ప్రస్తుతం రూ. 91,249గా ఉంది. స్టైలిష్ లుక్, పవర్ ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ డీల్.
